3 млн грн залога: ВАКС избрал меру пресечения для уличенного в незаконном обогащении нардепа Качного
Суд назначил меру пресечения в виде залога в размере 3 миллионов гривен народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" Александру Качному, которого подозревают в незаконном обогащении.
Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд, передает Цензор.НЕТ.
Избрана мера пресечения
"ВАКС применил к народному депутату Украины, подозреваемому в незаконном обогащении, меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн. Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня применения меры пресечения", - говорится в сообщении.
Процессуальные обязанности
Также на народного депутата возложены процессуальные обязанности:
- являться к детективам НАБУ, прокурорам САП по каждому их вызову для проведения следственных или процессуальных действий с участием подозреваемого;
- не покидать г. Киев без разрешения детективов НАБУ, прокуроров САП;
- сообщать детективам НАБУ, прокурорам САП или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи.
Стоит отметить, что в сообщении не указано имя фигуранта, но, по данным УП, речь идет об Александре Качном.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП уличили в незаконном обогащении на 13 млн грн нардепа. По данным СМИ, речь идет о представителе ОПЗЖ Качном.
