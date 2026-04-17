3 млн грн застави: ВАКС обрав запобіжний захід викритому в незаконному збагаченні нардепу Качному
Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в 3 мільйони гривень народному депутату від забороненої ОПЗЖ Олександру Качному, якого підозрюють у незаконному збагаченні.
Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд, передає Цензор.НЕТ.
Обрано запобіжний захід
"ВАКС застосував до народного депутата України, підозрюваного в незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн грн. Застава має бути внесена не пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Процесуальні обов'язки
Також на нардепа покладено процесуальні обов'язки:
- прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП за кожним їх викликом для проведення слідчих або процесуальних дій за участю підозрюваного;
- не відлучатися із м. Києва без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП;
- повідомляти детективів НАБУ, прокурорів САП чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.
Варто зауважити, що в повідомленні не вказано ім'я фігуранта, але за даними УП, йдеться про Олександра Качного.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП викрили на незаконному збагаченні на 13 млн грн нардепа. За даними ЗМІ, йдеться про представника ОПЗЖ Качного
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