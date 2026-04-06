НАБУ та САП викрили на незаконному збагаченні на 13 млн грн нардепа: за даними ЗМІ, йдеться про представника ОПЗЖ Качного

НАБУ і САП викрили на незаконному збагаченні чинного народного депутата України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що встановило слідство?

"Слідство встановило, що протягом 2020–2021 років підозрюваний став власником активів на загальну суму майже 13 млн грн, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів", - сказано в повідомленні.

На вказані кошти посадовець придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.

У НАБУ зазначають, що лише вартість послуг з розроблення дизайн-проєкту останньої та сам ремонт апартаментів коштували понад 5,5 млн грн.

Нардепу повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України.

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Йдеться про нардепа Качного

У Бюро не називають імені фігуранта, однак за даними "Української правди", йдеться про депутата від ОПЗЖ Олександра Качного.

У березні 2024 року в розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що 87-річна теща Качного у 2022 році подарувала доньці 6.5 мільйонів гривень, але не змогла згадати яким бізнесом займалася її родина.

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