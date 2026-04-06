НАБУ та САП викрили на незаконному збагаченні на 13 млн грн нардепа: за даними ЗМІ, йдеться про представника ОПЗЖ Качного
НАБУ і САП викрили на незаконному збагаченні чинного народного депутата України.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що встановило слідство?
"Слідство встановило, що протягом 2020–2021 років підозрюваний став власником активів на загальну суму майже 13 млн грн, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів", - сказано в повідомленні.
На вказані кошти посадовець придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.
У НАБУ зазначають, що лише вартість послуг з розроблення дизайн-проєкту останньої та сам ремонт апартаментів коштували понад 5,5 млн грн.
Нардепу повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України.
Йдеться про нардепа Качного
У Бюро не називають імені фігуранта, однак за даними "Української правди", йдеться про депутата від ОПЗЖ Олександра Качного.
- У березні 2024 року в розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що 87-річна теща Качного у 2022 році подарувала доньці 6.5 мільйонів гривень, але не змогла згадати яким бізнесом займалася її родина.
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