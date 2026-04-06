НАБУ и САП разоблачили действующего народного депутата в незаконном обогащении на 13 млн грн: по данным СМИ, речь идет о представителе ОПЗЖ Качном
НАБУ и САП разоблачили действующего народного депутата Украины в незаконном обогащении.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Что установило следствие?
"Следствие установило, что в течение 2020–2021 годов подозреваемый стал владельцем активов на общую сумму почти 13 млн грн, что значительно превышало уровень его официально задекларированных доходов", - говорится в сообщении.
На указанные средства чиновник приобрел коттедж и земельный участок на побережье Черного моря (село Коблево), а также купил квартиру в центре Киева площадью 132,6 кв. м.
В НАБУ отмечают, что только стоимость услуг по разработке дизайн-проекта последней и сам ремонт апартаментов обошлись в более чем 5,5 млн грн.
Нардепу сообщили о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.
Речь идет о нардепе Качном
В Бюро не называют имени фигуранта, однако, по данным "Украинской правды", речь идет о депутате от ОПЗЖ Александре Качном.
В марте 2024 года в расследовании Bihus.Info говорилось, что 87-летняя теща Качного в 2022 году подарила дочери 6.5 миллионов гривен, но не смогла вспомнить, каким бизнесом занималась ее семья.
Генерал Омельченко про НАБУ та мародерат у Близнюка
- Чи може син генерала стати маршалом?
- Ні! У маршала є свій син!!!
От що значить, коли свиней у державі більше, ніж нормальних. І вони голосують.
Скажете, що некоректно сказала? А заперечте!
В мене дочка мешкала на 1/9 поверсі. Під вікнами був смітник: всі зверху викидали мусор з вікон.
Ініціативна група встановила камери, потім зібрала мусор та разнесла його по квартирам: подзвонили - двері відкрили - мусор вкинули; двері не відкрили - мусор вкинули у поштові скриньки. Декілька упертих орендарів (переважно мусори) отримали підпали авто.
Наразі: Під вікнами - квітник.
