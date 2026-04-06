НАБУ и САП разоблачили действующего народного депутата в незаконном обогащении на 13 млн грн: по данным СМИ, речь идет о представителе ОПЗЖ Качном

НАБУ и САП разоблачили действующего народного депутата Украины в незаконном обогащении.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило следствие?

"Следствие установило, что в течение 2020–2021 годов подозреваемый стал владельцем активов на общую сумму почти 13 млн грн, что значительно превышало уровень его официально задекларированных доходов", - говорится в сообщении.

На указанные средства чиновник приобрел коттедж и земельный участок на побережье Черного моря (село Коблево), а также купил квартиру в центре Киева площадью 132,6 кв. м.

В НАБУ отмечают, что только стоимость услуг по разработке дизайн-проекта последней и сам ремонт апартаментов обошлись в более чем 5,5 млн грн.

Нардепу сообщили о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.

Читайте также: "Отмыл" $2 млн через отель в Буковеле: экс-чиновнику Киевской таможни сообщено о подозрении

Речь идет о нардепе Качном

В Бюро не называют имени фигуранта, однако, по данным "Украинской правды", речь идет о депутате от ОПЗЖ Александре Качном.

В марте 2024 года в расследовании Bihus.Info говорилось, что 87-летняя теща Качного в 2022 году подарила дочери 6.5 миллионов гривен, но не смогла вспомнить, каким бизнесом занималась ее семья.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Элитные авто, недвижимость и российские паспорта: что нашли журналисты Bihus.Info у семьи чиновника БЭБ из Волыни. ВИДЕО