НАБУ и САП разоблачили действующего народного депутата в незаконном обогащении на 13 млн грн: по данным СМИ, речь идет о представителе ОПЗЖ Качном

НАБУ інкримінує нардепу незаконне збагачення на 13 млн грн

НАБУ и САП разоблачили действующего народного депутата Украины в незаконном обогащении.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Что установило следствие?

"Следствие установило, что в течение 2020–2021 годов подозреваемый стал владельцем активов на общую сумму почти 13 млн грн, что значительно превышало уровень его официально задекларированных доходов", - говорится в сообщении.

На указанные средства чиновник приобрел коттедж и земельный участок на побережье Черного моря (село Коблево), а также купил квартиру в центре Киева площадью 132,6 кв. м.

В НАБУ отмечают, что только стоимость услуг по разработке дизайн-проекта последней и сам ремонт апартаментов обошлись в более чем 5,5 млн грн.

Нардепу сообщили о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.

Речь идет о нардепе Качном

В Бюро не называют имени фигуранта, однако, по данным "Украинской правды", речь идет о депутате от ОПЗЖ Александре Качном.

В марте 2024 года в расследовании Bihus.Info говорилось, что 87-летняя теща Качного в 2022 году подарила дочери 6.5 миллионов гривен, но не смогла вспомнить, каким бизнесом занималась ее семья.

Так буденно. Ми так вже до цього звикли...
От що значить, коли свиней у державі більше, ніж нормальних. І вони голосують.
Скажете, що некоректно сказала? А заперечте!
06.04.2026 18:29
А тещу "перевіряли"?
06.04.2026 18:27
Нардеп вже кордон перетнув чи буде відбиватись - шість адвокатів - виступ з трибуни
06.04.2026 18:27
https://www.youtube.com/watch?v=RUBHy3bLL3o

Генерал Омельченко про НАБУ та мародерат у Близнюка
показать весь комментарий
06.04.2026 19:51 Ответить
Батьки були в малині а синок в шоколаді - так і живем
показать весь комментарий
06.04.2026 18:50 Ответить
Це як в анекдоті:
- Чи може син генерала стати маршалом?
- Ні! У маршала є свій син!!!
показать весь комментарий
06.04.2026 19:54 Ответить
... там є головний "хряк" - а риба гниє із голови!
показать весь комментарий
06.04.2026 18:30 Ответить
Немає там голови. То срака.
показать весь комментарий
06.04.2026 18:50 Ответить
Це, мабуть, нардеп, який відмовився голосувати так, як треба НАБУ або по факту Трампону. НАБУ показово тероризує нардепів, виконуючи вказівки з амерського посольства. Никого не посадять, розходтеся. Це вистава для вузького кола.
показать весь комментарий
06.04.2026 18:30 Ответить
Хто це за безіменний депутат?Дайте його хоч за горло потримати.
показать весь комментарий
06.04.2026 18:35 Ответить
уточнено - є П І Б
показать весь комментарий
06.04.2026 18:38 Ответить
У всіх країнах де я бував (за винятком **********) мордочки та імена тих хто краде у платників податків завжди не просто показують по тв, а й розклеюють в районі де вони проживають їх фотки на стовпи. Їх дружинам видерають волосся на вулицях, дітей дубасять, батькам плюють на пальто. І тільки у нас злочинці анонімні. Їм дають шанс заплатити слідчим та суддям, вийти на свободу і продовжувати невпізнаними красти далі. У нас це називається "презумпцією невинуватості". То яке суспільство ми будуємо? Батьки які виховали корупціонера у нас не вішаються від сорому, а діти корупціонерів стають "мажорами" і пишаються віджатим у чесних "лохів" багатством? В Японії коли член родини крав у сусідів всю родину вкидали в яму, забивали камінням і засипали всіх, бо "кров гнила" і "отруйна"...
показать весь комментарий
06.04.2026 18:42 Ответить
у місцевому розмірі це дуже просто...
В мене дочка мешкала на 1/9 поверсі. Під вікнами був смітник: всі зверху викидали мусор з вікон.
Ініціативна група встановила камери, потім зібрала мусор та разнесла його по квартирам: подзвонили - двері відкрили - мусор вкинули; двері не відкрили - мусор вкинули у поштові скриньки. Декілька упертих орендарів (переважно мусори) отримали підпали авто.
Наразі: Під вікнами - квітник.
показать весь комментарий
06.04.2026 19:10 Ответить
Батьки на малині заробили... як і голови Антимонопольного комітету. Це нам щоб купти квартиру за 1.5 млн грн. то всі нерви витріпають.
показать весь комментарий
06.04.2026 18:44 Ответить
Це мафія!!
Аліксанд сцановіч не знав!!
показать весь комментарий
06.04.2026 18:52 Ответить
"не качайте качного, його нудить!" воно ******** клоуну в галасуваннях
показать весь комментарий
06.04.2026 19:03 Ответить
Буде покараний, як Юзік. Наш Лідор з таким не жартує! 💩
показать весь комментарий
06.04.2026 19:08 Ответить
Хто б сумнівався...
показать весь комментарий
06.04.2026 19:28 Ответить
Вже втекли: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Шурми, Абрамов, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Буглак, Венедіктова, Винник, Волошин, Глиняна, Гмирін, Горбуненко, Джапарова, Дмитрук, Довбета, Дорн, Дорохін, Дубілет, Жидков, Еллерт, Казак, Каптєлова Є., Козак Т., Колот, Колотило, Комарницький, Королевська, Корявченкови, Костін, Котін, Кравець Р., Красножон, Кривда, Куницький, Куценко, Лебедєв, Льовочкіна, Манжосов, Медвідь, Микитась, Мосейчук А., Наумов, Одарченко, Парсентьєв, Пашин, Петров С., Пиптик, Потап, Присяжнюк, Пушкар, Рабінович, Резнік, Роднянський-мол., Рябошапка, Ряшин, Свириденко В., Селих, Семеніхін, Сенниченко, Соколовська, Солод, Сомов, Степанов, Стефанішина, Сундучніков, Трубіцин, Тупицький, Умерови, Фальоса, Фірташ, Холодов, Шевченко К., Щегель, Юрушева, Якимова, Яма...

Ще не втекли, але можуть: Баканови, Єрмаки, Стефанчуки, Чернишови, Аблов, Арахамія, Арутюнянц, Бабак, Баруля, Басов, Баум, Бахматов, Богуцька, Божко, Бойко, Борзови, Борисов, Бортнік, Брагар, Бужанський, Василевська-Смаглюк, Ватрас, Вербицький, Веніславський, Верещук, Вілкул, Вірастюк, Вітюк, Власюк, Вовки, Гайдай, Галущенко, Герус, Гетманцев, Гладких, Гогілашвілі, Голик, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дубнов, Дума, Духонченко, Жумаділов, Золкін, Зонтов, Зоріна, Іванісов, Іванов, Ізовітова, Ісаєнко, Камельчук, Камишин, Каптєлов Р., Караманіц, Касай, Каськів, Кацуба, Качний, Келеберда, Ківалов, Кіпер, Кісєль, Кириленко, Кирющенко, Климовець, Клочко, Князєв, Коваль, Коломойський, Колюбаєв, Кормишкіна, Корольчук, Корявченков Ю., Котвіцький, Кошовий, Кравець О., Кріппа, Крупа, Кузьміних, Кулеба О., Кулініч, Кулик, Лаба, Лещенко, Лієв, Лірник, Липка, Лисак, Литвин, Мазурашу, Маркарова, Марченко, Мельник, Мецгер, Мішалов, Милованов, Миронюки, Мосейчук Н., Мудра, Мужель, Насіров, Негулевський, Павлюк, Палиця, Пашковський, Петров В., Пікалов, Піховшек, Пивоваров, Подоляк, Поплавський, Пронін, Радуцький, Резніков, Резніченко, Рудий, Савченко О., Сахаров, Свириденко Ю., Свиридов, Синиця, Синюк, Ситниченко, Скічко, Славицька, Сметанін, Смирнов, Сольський, Столар, Ступак, Субботенко, Таран, Татаров, Тимошенко К., Тимощук, Тищенко, Ткаченко, Торохтій, Третьякова, Трофімов, Труханов, Трухін, Умеров Р., Устименко, Федоришин, Фурсенко, Халімон, Хейл, Хланта, Шевченко Є., Шкіль, Шмигаль, Шол, Шугалій, Шуляк, Шуфрич, Щиголь, Юрченко, Яцик…
показать весь комментарий
06.04.2026 19:31 Ответить
 
 