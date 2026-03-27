РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9144 посетителя онлайн
Новости Дела о незаконном обогащении
560 6

"Отмыл" $2 млн через отель в Буковеле: экс-чиновнику Киевской таможни сообщено о подозрении

Заместитель председателя Киевской таможни построил отель в Буковеле на незадекларированные $2 млн

Бывшего заместителя начальника Киевской таможни уличили в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле. Ему сообщено о подозрении.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило следствие?

По данным следствия, чиновник в течение 2020–2021 годов построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области. Всего он вложил в строительство более $2 млн, которые не имели легального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи.

Чтобы скрыть имущество, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на своего родственника. Однако фактически он продолжал контролировать бизнес.

Правоохранителями задокументировано, что в течение 2020–2025 годов он получал официальный доход от деятельности отеля, что помогло окончательно легализовать неподтвержденные средства.

Прокурор САП и детективы НАБУ сообщили экс-чиновнику о подозрении.

Квалификация действий мужчины – ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Какая ответственность предусмотрена

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Автор: 

НАБУ (4782) Буковель (58) таможня (1948) САП (2384)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И в чём новость? Там любого возьми-не ошибёшься.
показать весь комментарий
27.03.2026 19:10 Ответить
А потім дивуються,чому за цей гнидник ніхто воювати не хоче!
показать весь комментарий
27.03.2026 19:11 Ответить
А за бабусіну хатинку з вишневим садочком хто буде?
показать весь комментарий
27.03.2026 19:40 Ответить
Пішла двушка.
показать весь комментарий
27.03.2026 19:13 Ответить
Всіх митників,потрібно провірити на доходи хоч би з початку 00х.
показать весь комментарий
27.03.2026 19:28 Ответить
І прикордонників.
показать весь комментарий
27.03.2026 19:41 Ответить
 
 