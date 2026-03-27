"Отмыл" $2 млн через отель в Буковеле: экс-чиновнику Киевской таможни сообщено о подозрении
Бывшего заместителя начальника Киевской таможни уличили в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле. Ему сообщено о подозрении.
Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.
Что установило следствие?
По данным следствия, чиновник в течение 2020–2021 годов построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области. Всего он вложил в строительство более $2 млн, которые не имели легального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи.
Чтобы скрыть имущество, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на своего родственника. Однако фактически он продолжал контролировать бизнес.
Правоохранителями задокументировано, что в течение 2020–2025 годов он получал официальный доход от деятельности отеля, что помогло окончательно легализовать неподтвержденные средства.
Прокурор САП и детективы НАБУ сообщили экс-чиновнику о подозрении.
Квалификация действий мужчины – ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Какая ответственность предусмотрена
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
