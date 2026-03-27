САП повідомила про підозру експосадовцю Київської митниці у легалізації понад $2 млн: за даними ЗМІ, йдеться про Тупальського

Колишнього заступника начальника Київської митниці викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі. Йому повідомлено про підозру.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

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Що встановило слідство?

За даними слідства, посадовець впродовж 2020 – 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад $2 млн, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.

Для того, щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.

Правоохоронцями задокументовано, що протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.

Прокурор САП та детективи НАБУ повідомили експосадовцю про підозру.

Кваліфікація дій чоловіка - ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними видання "Слово і діло", йдеться про ексзаступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського.

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Яка відповідальність передбачена

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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