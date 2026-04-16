Незаконне збагачення на понад 13 млн грн: судитимуть посадовця міграційної служби з Одеси, - ДБР. ФОТОрепортаж

Завершено досудове розслідування щодо начальника управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Посадовець, якого вже судять за одержання неправомірної вигоди, накопичив активи, що значно перевищують його офіційні доходи.

У ДБР нагадали, що у червні 2024 року його було викрито на отриманні грошей від іноземців. За 20 тисяч доларів США він разом зі спільником обіцяв допомогти громадянину Молдови вирішити міграційні питання в Україні.

Оформлював майно на матір

Щоб приховати майно, придбане за ці кошти, посадовець оформлював його на матір.

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Встановлено, що він не задекларував низку активів, зокрема:

житловий будинок у центрі Одеси площею 200,5 кв. м із земельною ділянкою вартістю понад 7 млн грн;

автомобіль Mercedes-Benz G 400 D 2023 року вартістю 5,6 млн грн;

інше майно, оформлене на матір, але фактично контрольоване посадовцем: офісну будівлю, базу відпочинку, приміщення магазинів і земельні ділянки у Білгороді-Дністровському та Затоці.

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Крім того, з’ясовано, що задекларовані 37 біткоїнів вартістю понад 57,7 млн грн, які нібито належать його дружині, насправді не існують.

Недостовірні відомості

Як зазначається, загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищує 83 млн грн.

Різниця між вартістю активів і законними доходами посадовця та його родини становить понад 13 млн грн і не підтверджується жодними документами.

Суд уже конфіскував у дохід держави автомобіль Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн.

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Що загрожує

Посадовця звільнили з посади, наразі він перебуває під вартою.

Його обвинувачують у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). За цією статтею загрожує до 10 років позбавлення волі.

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