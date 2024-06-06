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На Одещині викрито посадовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях. У них знайшли майна на 150 млн грн. ФОТО

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили начальника управління міграційного контролю ГУ Державної міграційної служби України в Одеській області та співробітника цього ж управління, які за гроші обіцяли іноземному громадянину вирішити питання та залишитися в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Викрито чиновників Держміграції на Одещині

Чиновники "заробляли" на іноземцях

За 20 тис. доларів посадовці брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні. У чоловіка був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація.

Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд та навіть брались підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та на інших працівників ДМС, які б представляли позицію установи в суді.

Викрито чиновників Держміграції на Одещині

Двом працівникам ДМС повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Чиновникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління – 70 млн грн, співробітнику - 7 млн грн.

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Виявлене майно

За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн. 

Викрито чиновників Держміграції на Одещині

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних ділянок, інші будинки та магазини.

Викрито чиновників Держміграції на Одещині

Відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 116 гривень.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення (ст. 368-5 та 366-2 КК України).

Також читайте: На Одещині бухгалтер військової частини незаконно нарахував собі 4,2 млн грн, призначених на виплати бійцям, - ДБР

Автор: 

Одеська область (3220) Держміграція (273) ДБР (3495)


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Топ коментарі
+5
Страшне! А хочете ДБР, я вам підкажу де ще шукати?
А ви пройдіться по всім суддям, прокурорам, митникам, а в ці часи і по прикордонникам і тцкшникам , їхнім мамам і жінкам, і будите приємно здивовані.
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06.06.2024 16:58
+4
всі знають, що міграційна служба - це кубло хабарників, ще й агентів ФСБ, котрі легалізують в Україні за бабло агентуру ФСБ...
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06.06.2024 16:54
+3
"у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних ділянок, інші будинки та магазини." - а то в податковій напроти цієї жінки не горіло запрошення на перевірку?
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06.06.2024 16:53
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"у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних ділянок, інші будинки та магазини." - а то в податковій напроти цієї жінки не горіло запрошення на перевірку?
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06.06.2024 16:53 Відповісти
она еще наверно и субсидию получала потому что малоимущая
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06.06.2024 16:58 Відповісти
всі знають, що міграційна служба - це кубло хабарників, ще й агентів ФСБ, котрі легалізують в Україні за бабло агентуру ФСБ...
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06.06.2024 16:54 Відповісти
Ну нікада такова нє била-і вот апять...
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06.06.2024 16:54 Відповісти
Страшне! А хочете ДБР, я вам підкажу де ще шукати?
А ви пройдіться по всім суддям, прокурорам, митникам, а в ці часи і по прикордонникам і тцкшникам , їхнім мамам і жінкам, і будите приємно здивовані.
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06.06.2024 16:58 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
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06.06.2024 17:03 Відповісти
Мамку тоже надо затаскать по допросам. Надо же узнать где она столько денег наколядовала.
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06.06.2024 17:07 Відповісти
ой в Одесі всі як заробляли на іноземцях, так і заробляють...
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06.06.2024 17:08 Відповісти
Знайшли 150 мільйонів, а скільки ще не знайшли?
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06.06.2024 17:10 Відповісти
Ещё, ещё, ещё... Всё, уже некуда, но всё равно ещё!
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06.06.2024 17:15 Відповісти
Вот вам и ответ почему мы не в нате и евросоюзе....
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06.06.2024 17:30 Відповісти
"заробляли" на іноземцях

З тексту ясно, що заробляли насправді.
То чого ж у заголовку - в лапках?
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06.06.2024 17:53 Відповісти
С такими деньгами можно купить гражданство любой страны и свалить отсюда.
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06.06.2024 17:54 Відповісти
И, они, (пойманные и пока не пойманные) потом будут кричать,-" В окопы все, кроме нас"! "Давайте всех расстреляем ( опять же кроме нас) кто не хочет так жить"!
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06.06.2024 18:10 Відповісти
Нема на бідних міграційників Луценка. Він би такого неподобства не допустив.
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06.06.2024 18:52 Відповісти
Тю ! Він був міністром і Генпрокурором. Цей начальник при ньому точно працював.
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06.06.2024 19:20 Відповісти
А як з тими кацапами що живуть в Україні зовсім без документів?чому їх не виганяють?
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06.06.2024 18:59 Відповісти
От цікаво. Хто небуть бачив мігрантів з інших країн, які працюють на виробництві, у с/г, у комунальній сфері, будівництві ??

Я бачу тільки торгівлю і може трохи сферу послуг.
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06.06.2024 19:22 Відповісти
У нас мабуть 60-90 % мігрантів працює на виробництві, у с/г, будівництві .
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06.06.2024 23:38 Відповісти
Це де ?
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07.06.2024 19:41 Відповісти
 
 