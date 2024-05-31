На Одещині бухгалтер військової частини незаконно нарахував собі 4,2 млн грн, призначених на виплати бійцям, - ДБР

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одещини, який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн з виплат військовослужбовцям.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що влітку 2023 року бухгалтер упродовж двох місяців вказував у документації виплат свій банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.

Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.

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У пресслужбі зазначили, що стосовно бухгалтера Національною поліцією скеровано обвинувальний акт до суду. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.