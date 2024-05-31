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Новини
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На Одещині бухгалтер військової частини незаконно нарахував собі 4,2 млн грн, призначених на виплати бійцям, - ДБР

Посадовець військової частини на Одещині допустив привласнення бухгалтером виплати бійцям

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одещини, який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн з виплат військовослужбовцям.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що влітку 2023 року бухгалтер упродовж двох місяців вказував у документації виплат свій банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.

Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.

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У пресслужбі зазначили, що стосовно бухгалтера Національною поліцією скеровано обвинувальний акт до суду. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Автор: 

Одеська область (3208) зловживання (76) ДБР (3488) підозра (767)


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Топ коментарі
+11
Майбутній депутат.
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31.05.2024 11:06
+7
"слухач-випускник" Трускавецької Академії зелених.....
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31.05.2024 11:18
+5
який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн з виплат військовослужбовцям. Джерело:
Зазначається, що влітку 2023 року бухгалтер упродовж двох місяців вказував у документації виплат свій банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей. Джерело:
Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на військовослужбовцям. Джерело:

ага, начфін і не перевірив,військово службовці мовчали не отримуючи те що повинно бути, вірю, я повірив
буха роблять фунтом (що не відміняє його провини).
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31.05.2024 11:18
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Майбутній депутат.
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31.05.2024 11:06 Відповісти
"слухач-випускник" Трускавецької Академії зелених.....
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31.05.2024 11:18 Відповісти
Промахнувся кишенею - буває
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31.05.2024 11:07 Відповісти
Головне що не попало до кишені ворогів, він все б повернув після аудіту.
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31.05.2024 11:15 Відповісти
А кому сейчас легко?
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31.05.2024 11:09 Відповісти
******* під...са.!!!!!!!
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31.05.2024 11:11 Відповісти
Страшно(
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31.05.2024 11:12 Відповісти
Нажаль це не виключення. Скоріше це вже норма(
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31.05.2024 11:14 Відповісти
Нфчого дивного, зелена влада, злочинна владв, держава корумпована, клоун на троні. дермак рулить.
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31.05.2024 11:15 Відповісти
клоун на троні. дермак рулить...а арахамії та ківалави з татаравими "рахують"...
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31.05.2024 11:19 Відповісти
думаєш він з 2019 зробив карколомну кар'єру
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31.05.2024 12:42 Відповісти
тю, подумаєш, номер картки переплутав, а може браузер автоматично підтягнув не ту картку. Суд не накаже.
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31.05.2024 11:15 Відповісти
Це виключення чи вже багацько тих що свій рахунок вказують?
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31.05.2024 11:17 Відповісти
який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн з виплат військовослужбовцям. Джерело:
Зазначається, що влітку 2023 року бухгалтер упродовж двох місяців вказував у документації виплат свій банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей. Джерело:
Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на військовослужбовцям. Джерело:

ага, начфін і не перевірив,військово службовці мовчали не отримуючи те що повинно бути, вірю, я повірив
буха роблять фунтом (що не відміняє його провини).
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31.05.2024 11:18 Відповісти
Та вони може й не мовчали, але далі їхнього командира це не пішло.
Цілком зрозуміло шо цю махінацію тривалий час не можна були робити самотужки.
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31.05.2024 11:25 Відповісти
Перевірити рахунки всіх військовослужбовців, які надають в бригаду або окремий бат. не можливо. Самі рахунки надають у фінансову части військовослужбовці. Бухгалтери в програмі заводять їх вручну. Потім вже з ними працюють, формують списки, реєстри і т.д. і т.п. Тобто нач. фін. кожен раз кожний рахунок не перевіряє. Що скоріш за все робив цей "бухгалтер". Він не тупо солдатам не нараховував якісь грошові винагороди. Це ж занадто палєвно. Напевно недораховував якісь дні. Тобто в загальному це не так помітно для людини. А різниця в якійсь кількості падала на його рахунок. По суті, це теж такий собі примітивний мут. Рано чи пізно це мало б вилізти. Інше питання, чи він займався "самадєйтєльнастью", чи ділився.
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31.05.2024 11:33 Відповісти
Все так *з миру по нитці...*
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31.05.2024 13:26 Відповісти
"...бухгалтер,мілий мой бухгалтер..."(с)
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31.05.2024 11:18 Відповісти
Гарного бухгалтера важко знайти. Цей походу х...ровий.
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31.05.2024 11:25 Відповісти
Це точно. У нех...рового х...р би знайшли.
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31.05.2024 11:56 Відповісти
розстріляти за законами військового часу нах
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31.05.2024 11:28 Відповісти
Строк то ясно, а конфіскація де??
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31.05.2024 11:48 Відповісти
Отак гроші, котрих постійно не вистачає державі, йдуть у кишені кабінетних "воєнів".
А на передовій дійсно не вистачає бійців та зброї, тому що... читай вище...
А скільки "мертвих душ" отримують бойові, а скільки військовослужбовців (молодих та здорових) просто платять данину командирам, щоб відсиджуватися подалі від передка. А нас запевняють, що нема кого відправити в окопи, і тому ТЦК гребе з вулиці алкоголіків та хворих людей (котрих потім нормальний командир не візьме у свій підрозділ).
Так мабуть переможемо...
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31.05.2024 12:02 Відповісти
Для початку - в Слуги Народу , а дальше - по хватці.
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31.05.2024 12:17 Відповісти
Звертате увагу хто хвилю гонить- ДБР! Єрмаковький ДБР, тож не слід з висновками поспішати, тим більш "начальник не звертав уваги"
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31.05.2024 12:44 Відповісти
 
 