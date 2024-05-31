На Одещині бухгалтер військової частини незаконно нарахував собі 4,2 млн грн, призначених на виплати бійцям, - ДБР
Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одещини, який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн з виплат військовослужбовцям.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Зазначається, що влітку 2023 року бухгалтер упродовж двох місяців вказував у документації виплат свій банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.
Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.
У пресслужбі зазначили, що стосовно бухгалтера Національною поліцією скеровано обвинувальний акт до суду. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.
ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.
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Зазначається, що влітку 2023 року бухгалтер упродовж двох місяців вказував у документації виплат свій банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей. Джерело:
Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на військовослужбовцям. Джерело:
ага, начфін і не перевірив,військово службовці мовчали не отримуючи те що повинно бути, вірю, я повірив
буха роблять фунтом (що не відміняє його провини).
Цілком зрозуміло шо цю махінацію тривалий час не можна були робити самотужки.
А на передовій дійсно не вистачає бійців та зброї, тому що... читай вище...
А скільки "мертвих душ" отримують бойові, а скільки військовослужбовців (молодих та здорових) просто платять данину командирам, щоб відсиджуватися подалі від передка. А нас запевняють, що нема кого відправити в окопи, і тому ТЦК гребе з вулиці алкоголіків та хворих людей (котрих потім нормальний командир не візьме у свій підрозділ).
Так мабуть переможемо...