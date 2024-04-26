На Івано-Франківщині командир роти за $4 тис. "працевлаштував" військовозобов’язаного до тилової військової частини, - прокуратура

Правоохоронці в Івано-Франківській області викрили військового на зловживанні впливом. Командир роти обіцяв працевлаштувати чоловіка на посаду водія до тилової військової частини. Той хотів уникнути відрядження у зону ведення бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 47-річний військовий за 4 тисячі доларів США обіцяв "розв'язати питання" щодо працевлаштування військовозобов’язаного на посаду водія до тилової військової частини, де сам служить. Таким чином останній міг уникнути відрядження у зону ведення бойових дій.

"Встановлено, що для реалізації злочинного плану командир мав вплинути на рішення керівництва військової частини. Викрили підозрюваного після отримання через посередника обумовленої суми коштів", - йдеться у повідомленні.

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Командира роти можуть відсторонити від виконання обов’язків

Військовому оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі йому обрано запобіжний захід, а також вирішується питання щодо його відсторонення від виконання службових обов’язків. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Чоловікові загрожує від 3 до 8 років в'язниці позбавлення волі з конфіскацією майна.

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