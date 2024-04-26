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Новини
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На Івано-Франківщині командир роти за $4 тис. "працевлаштував" військовозобов’язаного до тилової військової частини, - прокуратура

Військового з Прикарпаття підозрюють у зловживанні впливом

Правоохоронці в Івано-Франківській області викрили військового на зловживанні впливом. Командир роти обіцяв працевлаштувати чоловіка на посаду водія до тилової військової частини. Той хотів уникнути відрядження у зону ведення бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 47-річний військовий за 4 тисячі доларів США обіцяв "розв'язати питання" щодо працевлаштування військовозобов’язаного на посаду водія до тилової військової частини, де сам служить. Таким чином останній міг уникнути відрядження у зону ведення бойових дій.

"Встановлено, що для реалізації злочинного плану командир мав вплинути на рішення керівництва військової частини. Викрили підозрюваного після отримання через посередника обумовленої суми коштів", - йдеться у повідомленні.

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Командира роти можуть відсторонити від виконання обов’язків

Військовому оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі йому обрано запобіжний захід, а також вирішується питання щодо його відсторонення від виконання службових обов’язків. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Чоловікові загрожує від 3 до 8 років в'язниці позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

хабар (4691) військовослужбовці (4703) зловживання (76) Івано-Франківська область (944)


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Тиса вона скрізь, під час війни..
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26.04.2024 13:24 Відповісти
Сьогодні на Радіо НВ ведуча зачитала допис із чату, - "Тепер нехай Кулеба і МЗС донатять на армію".
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26.04.2024 13:29 Відповісти
Жарт добрий, але плакати чомуть хочеться
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26.04.2024 13:56 Відповісти
Отже, посада водія у тиловій військовій частині досі вільна.
А хто і кого тепер буде призначати на цю посаду?
Наступний командир роти свого знайомого?
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26.04.2024 13:27 Відповісти
І що с того? При генералові-іконі, до генштабу було "прикомандировано" 8000 чоловік, три бригади
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26.04.2024 13:29 Відповісти
Таке по всій країні - блатні офіцерчики сидять по тилах і продають місця подалі від війни поки цивільні мобілізовані воюють. Ні дня не повоювавши, такі офіцерчики мають регулярні підвищення, гарну платню, пільги, квартири від держави, авто від волонтерів і пенсію в сорок років. Гарно влаштувалися.
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26.04.2024 14:06 Відповісти
Щось маю таку думку що все йде зверху... грошова піраміда.... тому що штати частин роздувати на місці не можуть... друге те що їх бережуть від ротацій також не на місцях робиться...

Тут не справа в офіцерах армія зріз суспільства... точно така сама ситуація в усіх органах влади ....чиновники вищих рангів отримують великі доплати, премії, пенсії тому що забезпечують грошову піраміду... штати всіх державних органів роздуті

І ця грошова піраміда не сьогодні створена ... вона почалась утворюватись ще за совка в 88-89 роках а потім колишні комуняки перетворили у систему яка існує і досі та пройшла всі так звані реформи...

І ви та ваші батьки за це голосували всі 30 років
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26.04.2024 14:32 Відповісти
 
 