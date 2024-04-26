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На Ивано-Франковщине командир роты за $4 тыс. "трудоустроил" военнообязанного в тыловой воинской части, - прокуратура

Військового з Прикарпаття підозрюють у зловживанні впливом

Правоохранители в Ивано-Франковской области разоблачили военного на злоупотреблении влиянием. Командир роты обещал трудоустроить мужчину на должность водителя в тыловую воинскую часть. Тот хотел избежать командировки в зону ведения боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 47-летний военный за 4 тысячи долларов США обещал "решить вопрос" о трудоустройстве военнообязанного на должность водителя в тыловой воинской части, где сам служит. Таким образом, последний мог избежать командировки в зону ведения боевых действий.

"Установлено, что для реализации преступного плана командир должен был повлиять на решение руководства воинской части. Разоблачили подозреваемого после получения через посредника оговоренной суммы средств", - говорится в сообщении.

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Командира роты могут отстранить от исполнения обязанностей

Военному объявили подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Сейчас ему избрана мера пресечения, а также решается вопрос о его отстранении от исполнения служебных обязанностей. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

Мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

взятка (6150) военнослужащие (6096) злоупотребление (88) Ивано-Франковская область (915)


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Тиса вона скрізь, під час війни..
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26.04.2024 13:24 Ответить
Сьогодні на Радіо НВ ведуча зачитала допис із чату, - "Тепер нехай Кулеба і МЗС донатять на армію".
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26.04.2024 13:29 Ответить
Жарт добрий, але плакати чомуть хочеться
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26.04.2024 13:56 Ответить
Отже, посада водія у тиловій військовій частині досі вільна.
А хто і кого тепер буде призначати на цю посаду?
Наступний командир роти свого знайомого?
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26.04.2024 13:27 Ответить
І що с того? При генералові-іконі, до генштабу було "прикомандировано" 8000 чоловік, три бригади
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26.04.2024 13:29 Ответить
Таке по всій країні - блатні офіцерчики сидять по тилах і продають місця подалі від війни поки цивільні мобілізовані воюють. Ні дня не повоювавши, такі офіцерчики мають регулярні підвищення, гарну платню, пільги, квартири від держави, авто від волонтерів і пенсію в сорок років. Гарно влаштувалися.
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26.04.2024 14:06 Ответить
Щось маю таку думку що все йде зверху... грошова піраміда.... тому що штати частин роздувати на місці не можуть... друге те що їх бережуть від ротацій також не на місцях робиться...

Тут не справа в офіцерах армія зріз суспільства... точно така сама ситуація в усіх органах влади ....чиновники вищих рангів отримують великі доплати, премії, пенсії тому що забезпечують грошову піраміду... штати всіх державних органів роздуті

І ця грошова піраміда не сьогодні створена ... вона почалась утворюватись ще за совка в 88-89 роках а потім колишні комуняки перетворили у систему яка існує і досі та пройшла всі так звані реформи...

І ви та ваші батьки за це голосували всі 30 років
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26.04.2024 14:32 Ответить
 
 