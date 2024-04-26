На Ивано-Франковщине командир роты за $4 тыс. "трудоустроил" военнообязанного в тыловой воинской части, - прокуратура
Правоохранители в Ивано-Франковской области разоблачили военного на злоупотреблении влиянием. Командир роты обещал трудоустроить мужчину на должность водителя в тыловую воинскую часть. Тот хотел избежать командировки в зону ведения боевых действий.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 47-летний военный за 4 тысячи долларов США обещал "решить вопрос" о трудоустройстве военнообязанного на должность водителя в тыловой воинской части, где сам служит. Таким образом, последний мог избежать командировки в зону ведения боевых действий.
"Установлено, что для реализации преступного плана командир должен был повлиять на решение руководства воинской части. Разоблачили подозреваемого после получения через посредника оговоренной суммы средств", - говорится в сообщении.
Командира роты могут отстранить от исполнения обязанностей
Военному объявили подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Сейчас ему избрана мера пресечения, а также решается вопрос о его отстранении от исполнения служебных обязанностей. Проверяется причастность к преступлению других лиц.
Мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы лишения свободы с конфискацией имущества.
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А хто і кого тепер буде призначати на цю посаду?
Наступний командир роти свого знайомого?
Тут не справа в офіцерах армія зріз суспільства... точно така сама ситуація в усіх органах влади ....чиновники вищих рангів отримують великі доплати, премії, пенсії тому що забезпечують грошову піраміду... штати всіх державних органів роздуті
І ця грошова піраміда не сьогодні створена ... вона почалась утворюватись ще за совка в 88-89 роках а потім колишні комуняки перетворили у систему яка існує і досі та пройшла всі так звані реформи...
І ви та ваші батьки за це голосували всі 30 років