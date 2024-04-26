На Ивано-Франковщине командир роты за $4 тыс. "трудоустроил" военнообязанного в тыловой воинской части, - прокуратура

Правоохранители в Ивано-Франковской области разоблачили военного на злоупотреблении влиянием. Командир роты обещал трудоустроить мужчину на должность водителя в тыловую воинскую часть. Тот хотел избежать командировки в зону ведения боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 47-летний военный за 4 тысячи долларов США обещал "решить вопрос" о трудоустройстве военнообязанного на должность водителя в тыловой воинской части, где сам служит. Таким образом, последний мог избежать командировки в зону ведения боевых действий.

"Установлено, что для реализации преступного плана командир должен был повлиять на решение руководства воинской части. Разоблачили подозреваемого после получения через посредника оговоренной суммы средств", - говорится в сообщении.

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Командира роты могут отстранить от исполнения обязанностей

Военному объявили подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Сейчас ему избрана мера пресечения, а также решается вопрос о его отстранении от исполнения служебных обязанностей. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

Мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы лишения свободы с конфискацией имущества.

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