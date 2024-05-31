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Новости
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На Одесщине бухгалтер воинской части незаконно насчитал себе 4,2 млн грн, назначенных на выплаты бойцам, - ГБР

Посадовець військової частини на Одещині допустив привласнення бухгалтером виплати бійцям

Работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области, который допустил присвоение бухгалтером части более 4 млн грн по выплатам военнослужащим.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что летом 2023 года бухгалтер в течение двух месяцев указывал в документации выплат свой банковский счет. Его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег.

Таким образом бухгалтер незаконно получил 4,2 млн грн, предназначенных на выплаты военнослужащим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине командир роты за $4 тыс. "трудоустроил" военнообязанного в тыловой воинской части, - прокуратура

В пресс-службе отметили, что в отношении бухгалтера Национальной полицией направлен обвинительный акт в суд. Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.

ГБР сообщило начальнику финансово-экономической службы о подозрении в халатном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Автор: 

Одесская область (3565) злоупотребление (88) ГБР (2985) подозрение (490)


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Топ комментарии
+11
Майбутній депутат.
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31.05.2024 11:06
+7
"слухач-випускник" Трускавецької Академії зелених.....
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31.05.2024 11:18
+5
який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн з виплат військовослужбовцям. Джерело:
Зазначається, що влітку 2023 року бухгалтер упродовж двох місяців вказував у документації виплат свій банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей. Джерело:
Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на військовослужбовцям. Джерело:

ага, начфін і не перевірив,військово службовці мовчали не отримуючи те що повинно бути, вірю, я повірив
буха роблять фунтом (що не відміняє його провини).
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31.05.2024 11:18
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Майбутній депутат.
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31.05.2024 11:06 Ответить
"слухач-випускник" Трускавецької Академії зелених.....
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31.05.2024 11:18 Ответить
Промахнувся кишенею - буває
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31.05.2024 11:07 Ответить
Головне що не попало до кишені ворогів, він все б повернув після аудіту.
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31.05.2024 11:15 Ответить
А кому сейчас легко?
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31.05.2024 11:09 Ответить
******* під...са.!!!!!!!
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31.05.2024 11:11 Ответить
Страшно(
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31.05.2024 11:12 Ответить
Нажаль це не виключення. Скоріше це вже норма(
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31.05.2024 11:14 Ответить
Нфчого дивного, зелена влада, злочинна владв, держава корумпована, клоун на троні. дермак рулить.
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31.05.2024 11:15 Ответить
клоун на троні. дермак рулить...а арахамії та ківалави з татаравими "рахують"...
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31.05.2024 11:19 Ответить
думаєш він з 2019 зробив карколомну кар'єру
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31.05.2024 12:42 Ответить
тю, подумаєш, номер картки переплутав, а може браузер автоматично підтягнув не ту картку. Суд не накаже.
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31.05.2024 11:15 Ответить
Це виключення чи вже багацько тих що свій рахунок вказують?
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31.05.2024 11:17 Ответить
який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн з виплат військовослужбовцям. Джерело:
Зазначається, що влітку 2023 року бухгалтер упродовж двох місяців вказував у документації виплат свій банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей. Джерело:
Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на військовослужбовцям. Джерело:

ага, начфін і не перевірив,військово службовці мовчали не отримуючи те що повинно бути, вірю, я повірив
буха роблять фунтом (що не відміняє його провини).
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31.05.2024 11:18 Ответить
Та вони може й не мовчали, але далі їхнього командира це не пішло.
Цілком зрозуміло шо цю махінацію тривалий час не можна були робити самотужки.
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31.05.2024 11:25 Ответить
Перевірити рахунки всіх військовослужбовців, які надають в бригаду або окремий бат. не можливо. Самі рахунки надають у фінансову части військовослужбовці. Бухгалтери в програмі заводять їх вручну. Потім вже з ними працюють, формують списки, реєстри і т.д. і т.п. Тобто нач. фін. кожен раз кожний рахунок не перевіряє. Що скоріш за все робив цей "бухгалтер". Він не тупо солдатам не нараховував якісь грошові винагороди. Це ж занадто палєвно. Напевно недораховував якісь дні. Тобто в загальному це не так помітно для людини. А різниця в якійсь кількості падала на його рахунок. По суті, це теж такий собі примітивний мут. Рано чи пізно це мало б вилізти. Інше питання, чи він займався "самадєйтєльнастью", чи ділився.
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31.05.2024 11:33 Ответить
Все так *з миру по нитці...*
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31.05.2024 13:26 Ответить
"...бухгалтер,мілий мой бухгалтер..."(с)
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31.05.2024 11:18 Ответить
Гарного бухгалтера важко знайти. Цей походу х...ровий.
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31.05.2024 11:25 Ответить
Це точно. У нех...рового х...р би знайшли.
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31.05.2024 11:56 Ответить
розстріляти за законами військового часу нах
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31.05.2024 11:28 Ответить
Строк то ясно, а конфіскація де??
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31.05.2024 11:48 Ответить
Отак гроші, котрих постійно не вистачає державі, йдуть у кишені кабінетних "воєнів".
А на передовій дійсно не вистачає бійців та зброї, тому що... читай вище...
А скільки "мертвих душ" отримують бойові, а скільки військовослужбовців (молодих та здорових) просто платять данину командирам, щоб відсиджуватися подалі від передка. А нас запевняють, що нема кого відправити в окопи, і тому ТЦК гребе з вулиці алкоголіків та хворих людей (котрих потім нормальний командир не візьме у свій підрозділ).
Так мабуть переможемо...
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31.05.2024 12:02 Ответить
Для початку - в Слуги Народу , а дальше - по хватці.
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31.05.2024 12:17 Ответить
Звертате увагу хто хвилю гонить- ДБР! Єрмаковький ДБР, тож не слід з висновками поспішати, тим більш "начальник не звертав уваги"
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31.05.2024 12:44 Ответить
 
 