На Одесщине бухгалтер воинской части незаконно насчитал себе 4,2 млн грн, назначенных на выплаты бойцам, - ГБР

Работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области, который допустил присвоение бухгалтером части более 4 млн грн по выплатам военнослужащим.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что летом 2023 года бухгалтер в течение двух месяцев указывал в документации выплат свой банковский счет. Его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег.

Таким образом бухгалтер незаконно получил 4,2 млн грн, предназначенных на выплаты военнослужащим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине командир роты за $4 тыс. "трудоустроил" военнообязанного в тыловой воинской части, - прокуратура

В пресс-службе отметили, что в отношении бухгалтера Национальной полицией направлен обвинительный акт в суд. Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.

ГБР сообщило начальнику финансово-экономической службы о подозрении в халатном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.