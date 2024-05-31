На Одесщине бухгалтер воинской части незаконно насчитал себе 4,2 млн грн, назначенных на выплаты бойцам, - ГБР
Работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области, который допустил присвоение бухгалтером части более 4 млн грн по выплатам военнослужащим.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что летом 2023 года бухгалтер в течение двух месяцев указывал в документации выплат свой банковский счет. Его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег.
Таким образом бухгалтер незаконно получил 4,2 млн грн, предназначенных на выплаты военнослужащим.
В пресс-службе отметили, что в отношении бухгалтера Национальной полицией направлен обвинительный акт в суд. Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.
ГБР сообщило начальнику финансово-экономической службы о подозрении в халатном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зазначається, що влітку 2023 року бухгалтер упродовж двох місяців вказував у документації виплат свій банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей. Джерело:
Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на військовослужбовцям. Джерело:
ага, начфін і не перевірив,військово службовці мовчали не отримуючи те що повинно бути, вірю, я повірив
буха роблять фунтом (що не відміняє його провини).
Цілком зрозуміло шо цю махінацію тривалий час не можна були робити самотужки.
А на передовій дійсно не вистачає бійців та зброї, тому що... читай вище...
А скільки "мертвих душ" отримують бойові, а скільки військовослужбовців (молодих та здорових) просто платять данину командирам, щоб відсиджуватися подалі від передка. А нас запевняють, що нема кого відправити в окопи, і тому ТЦК гребе з вулиці алкоголіків та хворих людей (котрих потім нормальний командир не візьме у свій підрозділ).
Так мабуть переможемо...