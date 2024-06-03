На Одещині викрито командувача тероборони "Південь", який змушував бійців будувати йому маєток, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили в Одеській області командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який залучив трьох підлеглих до будівництва свого приватного будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що посадовець змушував трьох військовослужбовців будувати йому маєток ще з 2023 року. Понад рік вони зводили для начальника будинок, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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