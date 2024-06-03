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Одеська область (3003) ДБР (3303) тероборона (375)

На Одещині викрито командувача тероборони "Південь", який змушував бійців будувати йому маєток, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили в Одеській області командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який залучив трьох підлеглих до будівництва свого приватного будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що посадовець змушував трьох військовослужбовців будувати йому маєток ще з 2023 року. Понад рік вони зводили для начальника будинок, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану.

На Одещині ДБР викрило одного з командувачів на залученні бійців до будівництва його маєтку

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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На Одещині ДБР викрило одного з командувачів на залученні бійців до будівництва його маєтку
На Одещині ДБР викрило одного з командувачів на залученні бійців до будівництва його маєтку

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Топ коментарі
+34
А потім ці три орла отримають УБД, та будуть кошмарити людей у якості ТЦК, б'ючи себе в груди що вони воювали. І так усюди.
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03.06.2024 12:41
+27
І після війни всім розповідати. Та навіть зараз подивитися - в відпрасованій з голочки формі, з ідеально вирівняною борідкою розповідають, колупаючись у носі, про фронт і ухилянтів
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03.06.2024 12:44
+25
З того що написано, зрозуміло що слово "змушував" взагалі не в тему. Просто чуваки працювали за дуже пристойну оплату.
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03.06.2024 12:37
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З того що написано, зрозуміло що слово "змушував" взагалі не в тему. Просто чуваки працювали за дуже пристойну оплату.
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03.06.2024 12:37 Відповісти
А потім ці три орла отримають УБД, та будуть кошмарити людей у якості ТЦК, б'ючи себе в груди що вони воювали. І так усюди.
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03.06.2024 12:41 Відповісти
І після війни всім розповідати. Та навіть зараз подивитися - в відпрасованій з голочки формі, з ідеально вирівняною борідкою розповідають, колупаючись у носі, про фронт і ухилянтів
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03.06.2024 12:44 Відповісти
Три кацапські гниди висралось.
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03.06.2024 13:06 Відповісти
Щодо коментаря Viktor Mozhaiev у вас які виникли питання? Все він правильно написав. Троє підлеглих дуже зручно влаштувались у командира "на службі". Всі були задоволені. А от ви дійсно "висрались".
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03.06.2024 13:13 Відповісти
Та не заважайте заробляти на кусок бургера. В окопі, на Брайтон Біч, мабуть теж не дуже...)
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03.06.2024 16:24 Відповісти
Добре. А якщо прийдуть справжні ветерани з ТЦК? Що тоді вигадуватимете, щоб не захищати Україну?

І що означає "кошмарити"? Адже є обов'язок громадян щодо захисту своєї країни.

Тьху на Вас, хохляцьке поріддя!
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03.06.2024 14:35 Відповісти
А якщо прийдуть справжні ветерани з ТЦК?

Все зрозуміло. Жертва марафону.
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03.06.2024 15:32 Відповісти
А чи не пішли б Ви do dupy, кацапський підспівувачу?
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03.06.2024 15:40 Відповісти
какой обов"язок державі? Держава має виконувати свій обов"язок перед громадянами , а не поднимать тарифы и ложить зелёный хер на оборону,
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03.06.2024 16:54 Відповісти
Твоя дєржава має тобі глибше в ср.аку пляшку засунути, пот.вора ). А ми зі своєю Україною самі з'ясуємо стосунки.
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04.06.2024 00:44 Відповісти
зебильно-кацапский пляшечныйц петров

Стаття 17. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
Зьясовыватель тупорылый
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04.06.2024 09:38 Відповісти
Ветерани в ТЦК?)))
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03.06.2024 16:47 Відповісти
... цим ..яких **змушували** теж по повній треба відслюнявити! То і сторінку треба по іншому читати!! На Одещині викрито командувача тероборони "Південь", який погодився на пропозицію бійців будувати йому маєток, щоб не попасти на передову- ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Джерело:
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03.06.2024 23:18 Відповісти
За це, ****, треба розстріляти хряка на місці.
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03.06.2024 12:37 Відповісти
та ну, многоміліонная застава, яку він готовий зразу внести, точно врятує цього оцца тероборони "південь"
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03.06.2024 12:54 Відповісти
В окоп його, на передову. А то є ссуки які в тер обороні ьільки морди віджерають.
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03.06.2024 12:55 Відповісти
.. краще всіх чотирьох!!! Всі гниди...разом!
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03.06.2024 23:19 Відповісти
Змушував? Щоб ті спокійно клали цеглу, отримували бойові й числилися в армії? Та там черга охочих повинна була стояти та ще й не безкоштовно
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03.06.2024 12:42 Відповісти
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор...
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03.06.2024 12:42 Відповісти
, ... а один із желдорбата, заміняє двох з стройбата" ))
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03.06.2024 12:55 Відповісти
А один із ПВО заміняє будь-кого
Були у всіх мабуть такі віршики.
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03.06.2024 13:15 Відповісти
А артьомовскій (м. Бахмут) салдат замєняєт вєсь стройбат.
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04.06.2024 08:24 Відповісти
Оператори БСЛ-40 ( большая совковая лопата 40 года)
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03.06.2024 15:22 Відповісти
була ще версія - 40 см ширини совка ))
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03.06.2024 15:34 Відповісти
Викрито?! А-то раніше ви не знали і не бачили, так він не один такий, придивіться уважніше...
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03.06.2024 12:43 Відповісти
У нас тут чергове, свіженьке "кацапське ІПСО", котре раніше ніхто не помічав:
"Офіцера мобілізаційного відділення одного з міських військкоматів затримали за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря (за ч. 3 ст. 368). За тисячу доларів фігурант обіцяв допомогти представникам логістичної компанії зняти з обліку позашляховика 2022 року випуску, повідомили в поліції Одещини."
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03.06.2024 16:27 Відповісти
Встановлено, що посадовець змушував трьох військовослужбовців будувати йому маєток ще з 2023 року. Понад рік вони зводили для начальника будинок, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Так он их заставлял или все таки они работали получая "боевые"? А то в моем понимании, тех кого заставляют, им не дают деньги...
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03.06.2024 12:44 Відповісти
Если бы и отбирал боевые, то те также были бы безмерно рады работать на него. Обычная схема - отстегиваешь процент довольствия, чтобы задницы в тылу была. Иногда этот процент доходит до размера всего довольствия

Поэтому так и получается, вроде как и армия больше миллиона, а воевать некому - на передовую в срочном порядке отправляют только что словленных с улицы
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03.06.2024 12:47 Відповісти
То може тепер прораба з рабами на передок, нехай хлопцям бліндажі копають...досвід ж є
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03.06.2024 12:48 Відповісти
Може тому і військових бракує
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03.06.2024 12:48 Відповісти
Та всі "тихі" місця в тилу на кшталт: блоксопст, водій, тцк, окопи під Білоруссю, кордон з Європою, охорона складів - давно розкуплені. Залишились тільки штурмові бригади і піхота.
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03.06.2024 13:10 Відповісти
Кількість прикордонників хочуть збільшити.
А ось взагалі "вишенька": "Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ - законопроект".
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03.06.2024 13:20 Відповісти
Всі 3,14дораси.
І командувач і ці солдати. І ДБР.
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03.06.2024 12:49 Відповісти
500 тисяч таких солдатів, які на фронт ні ногою.
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03.06.2024 12:57 Відповісти
Так, для ротації людей немає. Цікаво, чим закінчився аудит Сирським власної роботи?
Щось підозріло все затихло...
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03.06.2024 13:22 Відповісти
Кийко,де аудит і де хата начальничка?Дивуюся,що нема чіткого "відслідковувування вертикалей і горизонталей-нач.ТРО "Південь-Труханов,.-Саакашвілі-Єрмак -Зеленський.Десь можна зачепити і пана Залужного.І цікаво-це вже кадри відродженої армії,чи нові з "молодої"команди?
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03.06.2024 20:33 Відповісти
Про що ти, "Brus Borus"? Якщо хочеш щось запитати, сформулюй питання так, щоб воно стало зрозумілим ще комусь окрім тебе.
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04.06.2024 09:12 Відповісти
Говорите на фронте некому воевать? Говорите нужна полная мобилизация в том числе глухих, слепых и хромых? Ню-ню.
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03.06.2024 12:49 Відповісти
Ось ці всі діючі військовослужбовці, які сидять в тилу роками, жодного дня не були на фронті і є натуральними ухилянтами.. від фронту.
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03.06.2024 12:55 Відповісти
Після війни будуть бити себе в груди п'яткою та вимагати статус УБД.
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03.06.2024 13:24 Відповісти
класичне іпсо! десь в окупованій частині одещини зняли, та так, що й до місцевості прив'язатись неможливо! ))
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03.06.2024 12:52 Відповісти
А, хтось тут доказував, що тилових щурів не існує.
Що всі ті військовослужбовці, яки всі роки війни сидять у тилу і не були жодного дня на фронті, займаються важливою роботою по забезпеченню армії...
Ось таких півмільйона, які числяться в армії, отримують пристойну зарплату, сидять в тилу і на фронт ні ногою.
І паралельно підроблять собі на роботах в маєтках генералів, адміралів, ітд.
Добре влаштувалися, тилові щури.
А на фронт кидають тільки простих роботяг, селян, стариків, інвалідів, яких виловлюють на вулиці ТЦКшники...
Таки ми бобов'язково переможемо, ага...
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03.06.2024 12:52 Відповісти
совок не излечим......................................................
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03.06.2024 12:58 Відповісти
неизлечим
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03.06.2024 14:16 Відповісти
Дайте вгадаю, це теж на ТОТ знімалось?
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03.06.2024 13:01 Відповісти
Всіх 4 на нари. Спочатку. Потім штрафбат з загороджувальними загонами ззаду. І попуй що з такими станеться через день два в окопах.
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03.06.2024 13:01 Відповісти
А що далі?А далі ми в черговий раз переконаємось що в нас дуже демократичне законодавство.Таке як ми хотіли - прозахідне,ліберальне,всьо курва для простого чєловєка...Але яке під час війни є абсолютно дебільним.(Дебіле в перекладі з латині кволий,слабкий)І тому замість того,щоб того командира тут же розстріляти чи відправити на примусові роботи або в штрафбат почнеться довга і нудна судова тяганина,яка закінчиться одним - кишені командира трохи схуднуть...
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03.06.2024 13:01 Відповісти
Той командувач зовсім не виглядає кволим та слабким.
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03.06.2024 16:27 Відповісти
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03.06.2024 13:16 Відповісти
так ось де фортифікації будувались
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03.06.2024 13:28 Відповісти
Ну, вот!!! Вот Вам и ТРО!!!!
В связи с такими обстоятельствами, надо радикально проверить все батальоны территориальной обороны Украины! ТРО же входит в ЗСУ! Возможны ещё большие злоупотребления и разворовывание средств, направленных для обороны!!!
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03.06.2024 13:46 Відповісти
Вот вам и таня філімонова обізвалась . дивися снн і не відкривай отой ото... рот
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03.06.2024 13:54 Відповісти
А ці три "будівельникі" такі ж уроди,як і їх покровитель. А можливо ще і більші. Бо такі заохочують наших шахраїв
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03.06.2024 13:56 Відповісти
Змушував ? Та який солдат від таких боїв відмовиться .
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03.06.2024 13:57 Відповісти
як при совку. нічого не змінюється.
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03.06.2024 14:02 Відповісти
Мабудь з Борисовим були друзяки...Зустрінуться на нарах...
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03.06.2024 14:08 Відповісти
А де ж море?! Пляж!!!
Якось так не серйозно, по-дитячому.
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03.06.2024 14:13 Відповісти
и это во время войны, должон быть на фронте в штурмовой бригаде
а имение и все накопления конфисковать на нужды ВСУ и лечения солдат
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03.06.2024 14:57 Відповісти
Они сражались за родину.
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03.06.2024 16:01 Відповісти
Дурні , таке було ще з 70-80 тих роках по всім срср , така ж х@йня була в Україні правда в більших масштабах .Кого тою х@йнею здивували , хіба якихось жовторотиків або дбр з набу ?
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03.06.2024 16:19 Відповісти
Я взагалі вражений, що наша країна тримається коли в нас такі командувачі....та й взагалі керівництво країни, починаючи з чотирижди уклоніста - піаніста.
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03.06.2024 16:30 Відповісти
Вообще то, должна быть служба содействия полиции, как в штатах, германии, и других странах. Что бы люди могли позвонить, и настучать на таких казнокрадов.
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03.06.2024 16:42 Відповісти
А толку шоу провели, дальше откупиться и будет свободен
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03.06.2024 17:37 Відповісти
Змушував? А бійці як на "0" були? Раби мабуть... Ну і не в лубаях же будував - на неньці лемінгів чекав, розбудований
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03.06.2024 18:29 Відповісти
Може на Харків його, чи Суми? Невже і там набудує?
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03.06.2024 18:33 Відповісти
...без будівництва шибениць ,діла не буде
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03.06.2024 18:45 Відповісти
Одеса - колискв найчесніших тцкунів та командувачів! Борисов присягнувся!
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03.06.2024 20:22 Відповісти
Не думаю, що змушував...Взаємовигідні умови...Все всіх влаштовувало.
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03.06.2024 21:52 Відповісти
Начальника рядовим в піхоту а будівельників розміновувать при цьому конфіскувати майно всіх причетних ресурсами розкидуватись не можнв і люди при ділі і статки на військо
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04.06.2024 07:54 Відповісти
подивився світлини - на маєток зовсім не схоже. пляді, забороніть приватне будівництво під час війни. А комбату я підказку дам: він будував житло для переселенців. Безкорисно як волонтер.
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04.06.2024 08:33 Відповісти
Що можно сказати, це підарчук!!! На пожиттєво суку, вояка ***....в!!!
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17.06.2024 21:57 Відповісти
 
 