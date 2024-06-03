На Одещині викрито командувача тероборони "Південь", який змушував бійців будувати йому маєток, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили в Одеській області командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який залучив трьох підлеглих до будівництва свого приватного будинку.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що посадовець змушував трьох військовослужбовців будувати йому маєток ще з 2023 року. Понад рік вони зводили для начальника будинок, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
Командиру повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Будь ласка, зачекайте...
І що означає "кошмарити"? Адже є обов'язок громадян щодо захисту своєї країни.
Тьху на Вас, хохляцьке поріддя!
Все зрозуміло. Жертва марафону.
Стаття 17. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
Зьясовыватель тупорылый
Були у всіх мабуть такі віршики.
"Офіцера мобілізаційного відділення одного з міських військкоматів затримали за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря (за ч. 3 ст. 368). За тисячу доларів фігурант обіцяв допомогти представникам логістичної компанії зняти з обліку позашляховика 2022 року випуску, повідомили в поліції Одещини."
Так он их заставлял или все таки они работали получая "боевые"? А то в моем понимании, тех кого заставляют, им не дают деньги...
Поэтому так и получается, вроде как и армия больше миллиона, а воевать некому - на передовую в срочном порядке отправляют только что словленных с улицы
А ось взагалі "вишенька": "Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ - законопроект".
І командувач і ці солдати. І ДБР.
Щось підозріло все затихло...
Що всі ті військовослужбовці, яки всі роки війни сидять у тилу і не були жодного дня на фронті, займаються важливою роботою по забезпеченню армії...
Ось таких півмільйона, які числяться в армії, отримують пристойну зарплату, сидять в тилу і на фронт ні ногою.
І паралельно підроблять собі на роботах в маєтках генералів, адміралів, ітд.
Добре влаштувалися, тилові щури.
А на фронт кидають тільки простих роботяг, селян, стариків, інвалідів, яких виловлюють на вулиці ТЦКшники...
Таки ми бобов'язково переможемо, ага...
В связи с такими обстоятельствами, надо радикально проверить все батальоны территориальной обороны Украины! ТРО же входит в ЗСУ! Возможны ещё большие злоупотребления и разворовывание средств, направленных для обороны!!!
Якось так не серйозно, по-дитячому.
а имение и все накопления конфисковать на нужды ВСУ и лечения солдат