На Одесщине разоблачены должностные лица миграционной службы, "зарабатывавшие" на иностранцах. У них нашли имущество на 150 млн грн. ФОТО

Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили начальника управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области и сотрудника этого же управления, которые за деньги обещали иностранному гражданину решить вопрос и остаться в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновники "зарабатывали" на иностранцах

За 20 тыс. долларов чиновники брались помочь уроженцу Республики Молдова, который сейчас находится в Украине. У мужчины был аннулирован паспорт гражданина Украины, поэтому его ждала принудительная депортация.

Чиновники посоветовали ему подать в суд апелляцию против своей депортации. Они обещали помочь ему выиграть суд и даже брались подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью и на других работников ГМС, которые бы представляли позицию учреждения в суде.

Двум работникам ГМС сообщено о подозрении в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Чиновникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога: руководителю управления - 70 млн грн, сотруднику - 7 млн грн.

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Обнаруженное имущество

По месту работы и жительства должностных лиц проведены обыски и обнаружены деньги, в том числе - криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя, по предварительным оценкам, стоят почти 3 млн грн.

Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 млн гривен. У матери чиновника в собственности также находится много земельных участков, другие дома и магазины.

Согласно ежегодной декларации за 2023 год, чиновник получил заработную плату на общую сумму 345 116 гривен.

Решается вопрос о дополнительной квалификации относительно незаконного обогащения (ст. 368-5 и 366-2 УК Украины).

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