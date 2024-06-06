РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9125 посетителей онлайн
Новости Фото Борьба с коррупцией
4 194 20

На Одесщине разоблачены должностные лица миграционной службы, "зарабатывавшие" на иностранцах. У них нашли имущество на 150 млн грн. ФОТО

Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили начальника управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области и сотрудника этого же управления, которые за деньги обещали иностранному гражданину решить вопрос и остаться в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Викрито чиновників Держміграції на Одещині

Чиновники "зарабатывали" на иностранцах

За 20 тыс. долларов чиновники брались помочь уроженцу Республики Молдова, который сейчас находится в Украине. У мужчины был аннулирован паспорт гражданина Украины, поэтому его ждала принудительная депортация.

Чиновники посоветовали ему подать в суд апелляцию против своей депортации. Они обещали помочь ему выиграть суд и даже брались подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью и на других работников ГМС, которые бы представляли позицию учреждения в суде.

Викрито чиновників Держміграції на Одещині

Двум работникам ГМС сообщено о подозрении в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Чиновникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога: руководителю управления - 70 млн грн, сотруднику - 7 млн грн.

Смотрите также: 40 тыс.грн еженедельно за право работы на маршруте: сообщено о подозрении должностному лицу КГГА, организовавшему схему поборов со столичных автоперевозчиков, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обнаруженное имущество

По месту работы и жительства должностных лиц проведены обыски и обнаружены деньги, в том числе - криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя, по предварительным оценкам, стоят почти 3 млн грн.

Викрито чиновників Держміграції на Одещині

Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 млн гривен. У матери чиновника в собственности также находится много земельных участков, другие дома и магазины.

Викрито чиновників Держміграції на Одещині

Согласно ежегодной декларации за 2023 год, чиновник получил заработную плату на общую сумму 345 116 гривен.

Решается вопрос о дополнительной квалификации относительно незаконного обогащения (ст. 368-5 и 366-2 УК Украины).

Читайте также: Столичный адвокат предлагал 200 тыс. дол. взятки детективу НАБУ и прокурору САП

Автор: 

Одесская область (3585) Госмиграция (290) ГБР (2999)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Страшне! А хочете ДБР, я вам підкажу де ще шукати?
А ви пройдіться по всім суддям, прокурорам, митникам, а в ці часи і по прикордонникам і тцкшникам , їхнім мамам і жінкам, і будите приємно здивовані.
показать весь комментарий
06.06.2024 16:58
+4
всі знають, що міграційна служба - це кубло хабарників, ще й агентів ФСБ, котрі легалізують в Україні за бабло агентуру ФСБ...
показать весь комментарий
06.06.2024 16:54
+3
"у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних ділянок, інші будинки та магазини." - а то в податковій напроти цієї жінки не горіло запрошення на перевірку?
показать весь комментарий
06.06.2024 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних ділянок, інші будинки та магазини." - а то в податковій напроти цієї жінки не горіло запрошення на перевірку?
показать весь комментарий
06.06.2024 16:53 Ответить
она еще наверно и субсидию получала потому что малоимущая
показать весь комментарий
06.06.2024 16:58 Ответить
всі знають, що міграційна служба - це кубло хабарників, ще й агентів ФСБ, котрі легалізують в Україні за бабло агентуру ФСБ...
показать весь комментарий
06.06.2024 16:54 Ответить
Ну нікада такова нє била-і вот апять...
показать весь комментарий
06.06.2024 16:54 Ответить
Страшне! А хочете ДБР, я вам підкажу де ще шукати?
А ви пройдіться по всім суддям, прокурорам, митникам, а в ці часи і по прикордонникам і тцкшникам , їхнім мамам і жінкам, і будите приємно здивовані.
показать весь комментарий
06.06.2024 16:58 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
06.06.2024 17:03 Ответить
Мамку тоже надо затаскать по допросам. Надо же узнать где она столько денег наколядовала.
показать весь комментарий
06.06.2024 17:07 Ответить
ой в Одесі всі як заробляли на іноземцях, так і заробляють...
показать весь комментарий
06.06.2024 17:08 Ответить
Знайшли 150 мільйонів, а скільки ще не знайшли?
показать весь комментарий
06.06.2024 17:10 Ответить
Ещё, ещё, ещё... Всё, уже некуда, но всё равно ещё!
показать весь комментарий
06.06.2024 17:15 Ответить
Вот вам и ответ почему мы не в нате и евросоюзе....
показать весь комментарий
06.06.2024 17:30 Ответить
"заробляли" на іноземцях

З тексту ясно, що заробляли насправді.
То чого ж у заголовку - в лапках?
показать весь комментарий
06.06.2024 17:53 Ответить
С такими деньгами можно купить гражданство любой страны и свалить отсюда.
показать весь комментарий
06.06.2024 17:54 Ответить
И, они, (пойманные и пока не пойманные) потом будут кричать,-" В окопы все, кроме нас"! "Давайте всех расстреляем ( опять же кроме нас) кто не хочет так жить"!
показать весь комментарий
06.06.2024 18:10 Ответить
Нема на бідних міграційників Луценка. Він би такого неподобства не допустив.
показать весь комментарий
06.06.2024 18:52 Ответить
Тю ! Він був міністром і Генпрокурором. Цей начальник при ньому точно працював.
показать весь комментарий
06.06.2024 19:20 Ответить
А як з тими кацапами що живуть в Україні зовсім без документів?чому їх не виганяють?
показать весь комментарий
06.06.2024 18:59 Ответить
От цікаво. Хто небуть бачив мігрантів з інших країн, які працюють на виробництві, у с/г, у комунальній сфері, будівництві ??

Я бачу тільки торгівлю і може трохи сферу послуг.
показать весь комментарий
06.06.2024 19:22 Ответить
У нас мабуть 60-90 % мігрантів працює на виробництві, у с/г, будівництві .
показать весь комментарий
06.06.2024 23:38 Ответить
Це де ?
показать весь комментарий
07.06.2024 19:41 Ответить
 
 