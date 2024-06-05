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40 тыс.грн еженедельно за право работы на маршруте: сообщено о подозрении должностному лицу КГГА, организовавшему схему поборов со столичных автоперевозчиков, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, подозрение также сообщено частному предпринимателю, помогавшему чиновнику организовать систему поборов.

Давление со стороны чиновника на перевозчиков

В апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, которая руководила фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит. Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы разорвать действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество". В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

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Обшук у чиновника КМДА
Обшук у чиновника КМДА
Обшук у чиновника КМДА
Обшук у чиновника КМДА

Задержан предприниматель-посредник

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного "транша" для чиновника.

Сейчас проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность.

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Подозрения

Чиновник КГГА и его сообщник подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет. Продолжается досудебное расследование. Проверяется возможная причастность руководства чиновника к реализации преступной схемы.

Автор: 

взятка (6160) КГГА (2983) ГБР (2990)


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Топ комментарии
+6
млядь,коли ви хоч одного повісите
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05.06.2024 12:27
+5
Тю, ця схема існувала з моменту виникнення такого явища, як маршрутки))) Тільки кришує все Укртрансбезпека))))

Знову Кличко зелені яйкі дверима комусь зажав))
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05.06.2024 12:31
+5
"Обвинувачений у хабарництві депутат Київради Трубіцин(слуга народу) виїхав за кордон завдяки листу від ГУР - «Схеми» - Радіо Свобода.
Зе-ДБР своїх не здають, уроди.
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05.06.2024 12:32
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Не радуйтесь, это всего навсего підозра. Они что-то подозревают. А в конце будет "пшик".
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05.06.2024 12:26 Ответить
млядь,коли ви хоч одного повісите
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05.06.2024 12:27 Ответить
Мене турбує інше- обгрунтованість тарифу. Якщо при постійному зростанні вартості палива та таких відкатах- бажаючих працювати на маршруті черга.....
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05.06.2024 12:28 Ответить
Колись власник одного автопарку мені всю схему розповідав. Доречі, оті маршрутки він не ремонтував, брав у лізінг, викупав й відразу продавав, а собі брав нові знову таки в лізінг. Ну й розповідав, що головний дах там - це Укртрансбезпека.
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05.06.2024 12:36 Ответить
Нажаль, з Укртрансбезпекою знайомий по минулій роботі- електротранспорт... Страшна контора, дикі розцінки.....
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05.06.2024 12:39 Ответить
Тю, ця схема існувала з моменту виникнення такого явища, як маршрутки))) Тільки кришує все Укртрансбезпека))))

Знову Кличко зелені яйкі дверима комусь зажав))
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05.06.2024 12:31 Ответить
"Обвинувачений у хабарництві депутат Київради Трубіцин(слуга народу) виїхав за кордон завдяки листу від ГУР - «Схеми» - Радіо Свобода.
Зе-ДБР своїх не здають, уроди.
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05.06.2024 12:32 Ответить
підозри підозри а віз понині там....
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05.06.2024 12:49 Ответить
Вангую- не буде цьому доброму чоловіку Н І Х Е Р А
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05.06.2024 12:51 Ответить
Яких схем тільки не придумало КМДА!
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05.06.2024 12:52 Ответить
В Україні багато ОДА/ОВА. І вєздє , канєшно , усьо чікі-пікі !? От , що кеш животворящий творить. Із самого низу на самий верх.
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05.06.2024 13:32 Ответить
який номер маршрутки чому про це мовчать ?
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05.06.2024 13:43 Ответить
ВСІ
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05.06.2024 16:53 Ответить
Тю, так це в будь-якому місті, не тільки в Київі.
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05.06.2024 17:42 Ответить
І шо,це добре? Може з Києва треба і починати?
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05.06.2024 19:23 Ответить
Хто бсумнівався! Це ще квіточки! Що робиться з орендою базарів, паркуванням та ін.! Нещодавно ховав родича - всі операції без чеку, тільки нал! Ось де зникають мільярди податків!
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05.06.2024 19:21 Ответить
 
 