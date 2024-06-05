40 тыс.грн еженедельно за право работы на маршруте: сообщено о подозрении должностному лицу КГГА, организовавшему схему поборов со столичных автоперевозчиков, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, подозрение также сообщено частному предпринимателю, помогавшему чиновнику организовать систему поборов.

Давление со стороны чиновника на перевозчиков

В апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, которая руководила фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит. Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы разорвать действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество". В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

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Задержан предприниматель-посредник

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного "транша" для чиновника.

Сейчас проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность.

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Подозрения

Чиновник КГГА и его сообщник подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет. Продолжается досудебное расследование. Проверяется возможная причастность руководства чиновника к реализации преступной схемы.