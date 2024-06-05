ГБР проводило обыски в кабинете заместителя председателя КГГА Усова

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов подтвердил, что ГБР проводило следственные действия в служебных помещениях Киевской городской госадминистрации, в частности в его кабинете.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у Усова были изъяты для ознакомления телефоны, компьютер, личные средства.

"Сегодня следователи ГБР пришли в мой кабинет с обыском. Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства. По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие постановления суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это в дальнейшем", - рассказал он.

По его словам, прозрачные правила работы в сфере городских перевозок является целью работы городской власти.

"Если кто-то из представителей города участвовал в любой противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет. Это не в моих правилах. Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города, а также многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розыскные действия, которые проводились представителями различных правоохранительных органов во время обострения правоотношений с частными перевозчиками в прошлом. Поэтому мы абсолютно открыты помочь следствию и в этом случае", - резюмировал заместитель Кличко.

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