Только до 2% правоохранителей обвиняют в госизмене, - ГБР

1-2% правоохранителей фигурируют в делах о государственной измене.

Об этом в интервью Інтерфакс-Україна заявил первый заместитель директора ГБР Александр Удовиченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в суд направили обвинительные акты в отношении работников:

СБУ - 2;

Национальной полиции - 464;

прокуратуры - 14;

налоговой - 28;

таможенной службы - 5;

пограничной службы - 38;

уголовно-исполнительной службы - 365;

ГСЧС - 49;

судей - 187.

"Если сопоставлять с общим количеством правоохранителей в каждом ведомстве, то по тем же полицейским получается меньше половины процента. В среднем по ведомствам - примерно 1-2%, то есть, совсем небольшая цифра", - сказал Удовиченко.

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