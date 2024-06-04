Только до 2% правоохранителей обвиняют в госизмене, - ГБР
1-2% правоохранителей фигурируют в делах о государственной измене.
Об этом в интервью Інтерфакс-Україна заявил первый заместитель директора ГБР Александр Удовиченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в суд направили обвинительные акты в отношении работников:
- СБУ - 2;
- Национальной полиции - 464;
- прокуратуры - 14;
- налоговой - 28;
- таможенной службы - 5;
- пограничной службы - 38;
- уголовно-исполнительной службы - 365;
- ГСЧС - 49;
- судей - 187.
"Если сопоставлять с общим количеством правоохранителей в каждом ведомстве, то по тем же полицейским получается меньше половины процента. В среднем по ведомствам - примерно 1-2%, то есть, совсем небольшая цифра", - сказал Удовиченко.
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+8 Сергей Пупкин #448649
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+6 govtva
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+6 Slava Holt
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І це так вже з виборів 19-го року.
"верными присяге в крымских отделениях Службы безопасности Украины из 2240 сотрудников остались только 242, а региональном Управлении госохраны - лишь 20 из 527"
""Из 13 468 солдат и офицеров ВСУ лишь 3990 военнослужащих (29,6%), из 10 936 сотрудников МВД - только 88 (0,8%), в Госпогранслужбе - из 1870 только 519 (29,7%)"
Андрій Портнов і зе-ДБР.
Про клістрони мовчу.
При повазі до порядних працівників.