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державна зрада (1640) ДБР (3303) Удовиченко Олександр (12)

Лише до 2% правоохоронців звинувачують у держзраді, - ДБР

До 2% правоохоронців звинувачують у держзраді

1-2% правоохоронців фігурують у справах про державну зраду.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив перший заступник директора ДБР Олександр Удовиченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до суду направили обвинувальні акти щодо працівників:

  • СБУ - 2;
  • Національної поліції - 464;
  • прокуратури - 14;
  • податкової - 28;
  • митної служби - 5;
  • прикордонної служби - 38;
  • кримінально-виконавчої служби - 365;
  • ДСНС - 49;
  • суддів - 187.

"Якщо співставляти із загальною кількістю правоохоронців в кожному відомстві, то по тих самих поліцейських виходить менше половини відсотка. В середньому по відомствах - приблизно 1-2%, тобто, зовсім невелика цифра", - пояснив Удовиченко.

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Топ коментарі
+8
Розкажіть їм як рахувати відсотки....

"верными присяге в крымских отделениях Службы безопасности Украины из 2240 сотрудников остались только 242, а региональном Управлении госохраны - лишь 20 из 527"

""Из 13 468 солдат и офицеров ВСУ лишь 3990 военнослужащих (29,6%), из 10 936 сотрудников МВД - только 88 (0,8%), в Госпогранслужбе - из 1870 только 519 (29,7%)"
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04.06.2024 12:44
+6
А тех кто сдавал райотделы и управления СБУ не считаются? Мне в 2014-ом менты открыто заявляли что не собираются защищать не район ни свой райотдел.
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04.06.2024 12:39
+6
А куди всі ті десятки тисяч поділись? Де мусара і сбушники Слов'янська (які здались терористу гіркіну), Криму, Донецька, Луганська, Мелітополя....
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04.06.2024 12:43
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А тех кто сдавал райотделы и управления СБУ не считаются? Мне в 2014-ом менты открыто заявляли что не собираются защищать не район ни свой райотдел.
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04.06.2024 12:39 Відповісти
А сам голова зе-ДБР ******** хто ?
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04.06.2024 12:48 Відповісти
Ну, так вони ж брешуть тільки тоді, коли...відкривають рота і щось кажуть.
І це так вже з виборів 19-го року.
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04.06.2024 13:47 Відповісти
Просто на працевлаштування у всілякого рода ОПою контрольовані структури є ліміт, всіх не прилаштувати, найдрібніших треба показово покарати, це ж вам не татарови-портнови
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04.06.2024 12:43 Відповісти
А куди всі ті десятки тисяч поділись? Де мусара і сбушники Слов'янська (які здались терористу гіркіну), Криму, Донецька, Луганська, Мелітополя....
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04.06.2024 12:43 Відповісти
Розкажіть їм як рахувати відсотки....

"верными присяге в крымских отделениях Службы безопасности Украины из 2240 сотрудников остались только 242, а региональном Управлении госохраны - лишь 20 из 527"

""Из 13 468 солдат и офицеров ВСУ лишь 3990 военнослужащих (29,6%), из 10 936 сотрудников МВД - только 88 (0,8%), в Госпогранслужбе - из 1870 только 519 (29,7%)"
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04.06.2024 12:44 Відповісти
2% звинувачують, це ті які вже за кордоном, а скільки залишилося без звинувачень? Всі все бачили на власні очі, де поділася поліція у перші тижні, якщо це не зрада, то що? Тому немає довіри до поліціянтів, які і зараз отримали бронювання. Слава ЗСУ!
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04.06.2024 12:45 Відповісти
Вони просто відсотки поміняли місцями.оті ,хто залишився вірним присязі і Україні -ото якраз і вкладаються у два відсотка
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04.06.2024 12:46 Відповісти
Кремлівська консерва Руслан Дємчєнко тихо сидить десь в ГУР.
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04.06.2024 12:50 Відповісти
В нас так багато суддів? Тоді вони абсолютно всі зрадники.
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04.06.2024 12:52 Відповісти
Це ще невідомо, але корупціонери це без сумніву.
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05.06.2024 09:28 Відповісти
Шапіто...
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04.06.2024 12:57 Відповісти
"В середині вересня 2019 року в межах відкритого за заявою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%29 Андрія Портнова кримінального провадження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C Державне бюро розслідувань України подало клопотання, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Печерський районний суд міста Києва його задовольнив, про арешт усього нерухомого майна і корпоративних прав заводу «Кузня на Рибальському» ".

Андрій Портнов і зе-ДБР.

Про клістрони мовчу.
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04.06.2024 12:58 Відповісти
А шо, Льоха Джиллі вишел із довєрія ? Довго не чутно про нього та його патронессу Вєнікову.
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04.06.2024 12:58 Відповісти
новий випуск 95 кварталу
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04.06.2024 13:00 Відповісти
Це піпець. Два СБУшника? Та особисто я знаю більше кримських працівників СБУ, які стали служити кацапам в 14 році.
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04.06.2024 13:03 Відповісти
Баканов? Він один за дивізію зрадників повинен рахуватися.
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04.06.2024 13:05 Відповісти
кристально чесні люди - треба знизити процент!
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04.06.2024 13:05 Відповісти
А навіщо ДСНС включили в цей "правоохоронний" гадюшник?
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04.06.2024 13:12 Відповісти
...а в Криму, а мєнти, спасітєлі бамбаса ?
При повазі до порядних працівників.
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04.06.2024 13:38 Відповісти
Де справа на Баканова ?
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04.06.2024 14:03 Відповісти
Капля в морі, направили до суду, а скільки не направили? Скільки покривають? Скільки відкупились? Де статистика?
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04.06.2024 14:16 Відповісти
 
 