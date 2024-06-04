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Харьковщина (5576) ГБР (2818)

Дело о прорыве оккупантов на Харьковщине на начальном этапе, исследуются тайные документы, - ГБР

ДБР шукає винних у прориві ворога на Харківщині

Сейчас дело о прорыве оккупантов на Харьковщине находится на начальном этапе, изучаются секретные документы с целью поиска виновных.

Об этом заявил первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Удовиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Расследование дела

По его словам, сейчас дело на начальном этапе.

"Это события 10 мая, времени мало прошло. Для того, чтобы объективно ответить, были ли какие-то нарушения, надо следователям и экспертам исследовать массу документов. Все эти документы секретные. Что это за собой влечет? Усложненную процедуру их изъятия, получения, доступа к документам следователей и экспертов. Этих документов очень много, они специфические, находятся в разных местах, а некоторые банально невозможно изъять, потому что сейчас они используются, - без них могут быть парализованы какие-то процессы на линии фронта", - отметил Удовиченко.

Поэтому, как подчеркнул он, немножко нужно время, чтобы ответить на все вопросы.

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"Мы вышли в публичную плоскость, сказали, что этим занимаемся. И если уже сказали "а", то через некоторое время надо сказать "б". И мы все для этого делаем. Сейчас это дело еще достаточно сырое, я не напускаю тумана, но мы очень много работаем, чтобы быстро сформировать позицию и ответить, были ли нарушения. Если были, то кто виноват, и привлекать этих людей к ответственности", - добавляют в ГБР.

Допрос свидетелей

Удовиченко также уточнил, что в настоящее время допрошено уже 104 человека.

"Это военное руководство, бойцы, которые непосредственно находились на поле боя, много других людей. Некоторых допрашивали по три-четыре раза. Потому что получается так, что ты допросил Петрова, а потом Иванова. Иванов что-то рассказал о Петрове, о чем сам Петров не сказал, и ты снова допрашиваешь и уточняешь", - отметил он.

"Решение в реестре судебных решений можно просто закрыть. Это раз. Во-вторых, реестр - хороший инструмент подачи месседжа обществу - пожалуйста, читайте, мы не скрываем, расследуем. Если мы не закрывали это решение суда, то это значит, что и не скрывали факт уголовного производства. После того, как СМИ обратили внимание на решение суда о временном доступе, сразу вышли с позицией по этому делу - что и кого мы проверяем", - добавляет заместитель директора Государственного бюро расследований.

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Дело будут расследовать должным образом

Он также заверил, что дело будет расследовано должным образом.

"Очень много нашего ресурса, СБУ, прокуроров задействовано в расследовании. Актуальность и важность дела очевидна. Каждую неделю руководство того или иного правоохранительного органа выезжает на место, чтобы держать на контроле ход расследования. Я, как организатор следственного процесса очень благодарен главнокомандующему - он способствует расследованию, заинтересован в том, чтобы мы разобрались. Но, повторюсь, речь идет о секретных документах. Относительно судебного решения о временном доступе, которое появилось в публичной плоскости. По закону, если не выполняется это решение, то имеем право прийти с обыском. Давайте смоделируем ситуацию: обыск на режимном военном объекте во время войны. Это уже слишком", - добавил Удовиченко.

"Таким образом, уверен, что если бы не было воли, желания установить истину, то была бы масса отговорок, чтобы не предоставлять нам документы. Зато полная открытость и содействие помогает в скорости расследования. Мы осознаем, что общество от нас ждет быстрого результата, но объективность далеко не всегда является быстрой", - резюмирует он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.

В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал генерал Михаил Драпатий вместо Юрия Галушкина. Драпатий также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.
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Топ комментарии
+8
стопудово винуватим зроблять сержантів Пєтю і Сірожу.
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04.06.2024 11:04
+3
а синєгубов з їрмаком та тімошонка зі шмигальом будуть відповідати за розкрадені кошти на НЕбудівництві оборонних споруд?

може ми дізнаємось нарешті, хто ж розмінував чонгар?

і що зараз і де робить патріот баканов?
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04.06.2024 11:06
+2
Османські агенти, гадять в Україні! Сценарій злиття України, як і з Півднем України у лютому 2022 року! А керівництво СБУ ГПУ ДБР…, чомусь, тільки очима лупають!!
А терміни їх сидіння на Банковій завершилися ще 21 травня!
Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
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04.06.2024 11:15
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Не "таємні документи", а "темнікі", йолопе!
дбр досліджує темнікі.
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04.06.2024 11:03 Ответить
стопудово винуватим зроблять сержантів Пєтю і Сірожу.
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04.06.2024 11:04 Ответить
а синєгубов з їрмаком та тімошонка зі шмигальом будуть відповідати за розкрадені кошти на НЕбудівництві оборонних споруд?

може ми дізнаємось нарешті, хто ж розмінував чонгар?

і що зараз і де робить патріот баканов?
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04.06.2024 11:06 Ответить
Да Порошенко виноват, однозначно! И Чонгар так плохо заминировал... И технику не поставил для строительства укреплений. И вообще, еще даже миллион дронов не передал!
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04.06.2024 11:24 Ответить
З бубочки його свита гумористів, як завжди зробила з нього лоха.
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04.06.2024 11:12 Ответить
Османські агенти, гадять в Україні! Сценарій злиття України, як і з Півднем України у лютому 2022 року! А керівництво СБУ ГПУ ДБР…, чомусь, тільки очима лупають!!
А терміни їх сидіння на Банковій завершилися ще 21 травня!
Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
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04.06.2024 11:15 Ответить
Оце тебе вспучіло!
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04.06.2024 11:20 Ответить
На ОПу зверніть увагу, там коріння зла і всіх проблем України!
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04.06.2024 11:31 Ответить
А про Чонгар уже все розслідували??винних мабуть розстріляли таемно!!!!!!!!
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04.06.2024 11:31 Ответить
ДБР Зєлєнского/Єрмака/Татарова, тим паче цивільне, як на мене, не та структура, яка має мати доступ до таємних документів у сфері оборони і нацбезпеки. Ось чому правильно було б мати військові прокуратуру і суди, а також поліцію.
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04.06.2024 11:45 Ответить
На цьому етапі вся відповідальність красівенько ляже на низовий рівень, бо в пареровій армії вище керівництво прекрасно висерає гори таємного паперу повністю відірваного від реальності, що страхає їхню жопу. Сушіть весла, крайніми максимум будуть командири батальйонів.
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04.06.2024 12:23 Ответить
Є чудове відео Швеця де він дещо розповідає. Про опу, про **********, про наступ на Харківщині....
https://youtu.be/231boA_1i9k?si=hgS0AzChfBozeokB
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04.06.2024 12:28 Ответить
А ніжками сходити на місце події слабо ? Там касаби ? От і поспілкуєтесь з ними про ті події.
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04.06.2024 14:21 Ответить
 
 