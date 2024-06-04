Дело о прорыве оккупантов на Харьковщине на начальном этапе, исследуются тайные документы, - ГБР

Сейчас дело о прорыве оккупантов на Харьковщине находится на начальном этапе, изучаются секретные документы с целью поиска виновных.

Об этом заявил первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Удовиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Расследование дела

По его словам, сейчас дело на начальном этапе.

"Это события 10 мая, времени мало прошло. Для того, чтобы объективно ответить, были ли какие-то нарушения, надо следователям и экспертам исследовать массу документов. Все эти документы секретные. Что это за собой влечет? Усложненную процедуру их изъятия, получения, доступа к документам следователей и экспертов. Этих документов очень много, они специфические, находятся в разных местах, а некоторые банально невозможно изъять, потому что сейчас они используются, - без них могут быть парализованы какие-то процессы на линии фронта", - отметил Удовиченко.

Поэтому, как подчеркнул он, немножко нужно время, чтобы ответить на все вопросы.

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"Мы вышли в публичную плоскость, сказали, что этим занимаемся. И если уже сказали "а", то через некоторое время надо сказать "б". И мы все для этого делаем. Сейчас это дело еще достаточно сырое, я не напускаю тумана, но мы очень много работаем, чтобы быстро сформировать позицию и ответить, были ли нарушения. Если были, то кто виноват, и привлекать этих людей к ответственности", - добавляют в ГБР.

Допрос свидетелей

Удовиченко также уточнил, что в настоящее время допрошено уже 104 человека.

"Это военное руководство, бойцы, которые непосредственно находились на поле боя, много других людей. Некоторых допрашивали по три-четыре раза. Потому что получается так, что ты допросил Петрова, а потом Иванова. Иванов что-то рассказал о Петрове, о чем сам Петров не сказал, и ты снова допрашиваешь и уточняешь", - отметил он.

"Решение в реестре судебных решений можно просто закрыть. Это раз. Во-вторых, реестр - хороший инструмент подачи месседжа обществу - пожалуйста, читайте, мы не скрываем, расследуем. Если мы не закрывали это решение суда, то это значит, что и не скрывали факт уголовного производства. После того, как СМИ обратили внимание на решение суда о временном доступе, сразу вышли с позицией по этому делу - что и кого мы проверяем", - добавляет заместитель директора Государственного бюро расследований.

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Дело будут расследовать должным образом

Он также заверил, что дело будет расследовано должным образом.

"Очень много нашего ресурса, СБУ, прокуроров задействовано в расследовании. Актуальность и важность дела очевидна. Каждую неделю руководство того или иного правоохранительного органа выезжает на место, чтобы держать на контроле ход расследования. Я, как организатор следственного процесса очень благодарен главнокомандующему - он способствует расследованию, заинтересован в том, чтобы мы разобрались. Но, повторюсь, речь идет о секретных документах. Относительно судебного решения о временном доступе, которое появилось в публичной плоскости. По закону, если не выполняется это решение, то имеем право прийти с обыском. Давайте смоделируем ситуацию: обыск на режимном военном объекте во время войны. Это уже слишком", - добавил Удовиченко.

"Таким образом, уверен, что если бы не было воли, желания установить истину, то была бы масса отговорок, чтобы не предоставлять нам документы. Зато полная открытость и содействие помогает в скорости расследования. Мы осознаем, что общество от нас ждет быстрого результата, но объективность далеко не всегда является быстрой", - резюмирует он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.

В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал генерал Михаил Драпатий вместо Юрия Галушкина. Драпатий также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.