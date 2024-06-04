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ДБР проводило обшуки в кабінеті заступника голови КМДА Усова

Обшуки ДБР в заступника голови КМДА Усова

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов підтвердив, що ДБР проводило слідчі дії у службових приміщеннях Київської міської держадміністрації, зокрема в його кабінеті.

Про це повідомили в пресслужбі адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Усова були вилучені для ознайомлення телефони, компʼютер, особисті кошти.

"Сьогодні слідчі ДБР прийшли в мій кабінет з обшуком. Вилучили компʼютер, мій телефон та особисті кошти. За моєї ініціативи номери кожної купюри зафіксували задля уникнення маніпуляцій. Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі", - розповів він.

За його словами, прозорі правила роботи у сфері міських перевезень є метою роботи міської влади.

"Якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде. Це не у моїх правилах. Звісно, прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. Ми пам’ятаємо і замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста, а також численні кримінальні провадження, обшуки та оперативно-розшукові дії, які проводилися представниками різних правоохоронних органів під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому. Тому ми абсолютно відкриті допомогти слідству і у цьому випадку", - резюмував заступник Кличка.

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Мабуть сильно багато дронів передали на харьківський напрямок...
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04.06.2024 23:25 Відповісти
Знову зеленій шоблі , стає перешкодою в їх діяльності ,
мер Києва Віталій Кличко 😡
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04.06.2024 23:46 Відповісти
ДБР не хоче провести обшуки в кабінеті ермака, татарова, шурми та інші? Ні, а чому?
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05.06.2024 07:15 Відповісти
 
 