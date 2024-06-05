40 тис.грн щотижнево за право роботи на маршруті: повідомлено про підозру посадовцю КДМА, який організував схему поборів зі столичних автоперевізників, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у київських автоперевізників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів.

Тиск з боку чиновника на перевізників

У квітні 2024 року до ДБР звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю". Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.

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Затримано підприємця-посередника

Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового "траншу" для чиновника.

Наразі проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

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Підозри

Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Триває досудове розслідування. Перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми.