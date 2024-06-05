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40 тис.грн щотижнево за право роботи на маршруті: повідомлено про підозру посадовцю КДМА, який організував схему поборів зі столичних автоперевізників, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у київських автоперевізників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів.

Тиск з боку чиновника на перевізників

У квітні 2024 року до ДБР звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю". Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.

Також читайте: ДБР проводило обшуки в кабінеті заступника голови КМДА Усова

Обшук у чиновника КМДА
Обшук у чиновника КМДА
Обшук у чиновника КМДА
Обшук у чиновника КМДА

Затримано підприємця-посередника 

Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового "траншу" для чиновника.

 Наразі проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

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Підозри 

Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Триває досудове розслідування. Перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми.

Автор: 

хабар (4705) КМДА (2371) ДБР (3495)


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Топ коментарі
+6
млядь,коли ви хоч одного повісите
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05.06.2024 12:27
+5
Тю, ця схема існувала з моменту виникнення такого явища, як маршрутки))) Тільки кришує все Укртрансбезпека))))

Знову Кличко зелені яйкі дверима комусь зажав))
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05.06.2024 12:31
+5
"Обвинувачений у хабарництві депутат Київради Трубіцин(слуга народу) виїхав за кордон завдяки листу від ГУР - «Схеми» - Радіо Свобода.
Зе-ДБР своїх не здають, уроди.
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05.06.2024 12:32
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Не радуйтесь, это всего навсего підозра. Они что-то подозревают. А в конце будет "пшик".
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05.06.2024 12:26 Відповісти
млядь,коли ви хоч одного повісите
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05.06.2024 12:27 Відповісти
Мене турбує інше- обгрунтованість тарифу. Якщо при постійному зростанні вартості палива та таких відкатах- бажаючих працювати на маршруті черга.....
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05.06.2024 12:28 Відповісти
Колись власник одного автопарку мені всю схему розповідав. Доречі, оті маршрутки він не ремонтував, брав у лізінг, викупав й відразу продавав, а собі брав нові знову таки в лізінг. Ну й розповідав, що головний дах там - це Укртрансбезпека.
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05.06.2024 12:36 Відповісти
Нажаль, з Укртрансбезпекою знайомий по минулій роботі- електротранспорт... Страшна контора, дикі розцінки.....
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05.06.2024 12:39 Відповісти
Тю, ця схема існувала з моменту виникнення такого явища, як маршрутки))) Тільки кришує все Укртрансбезпека))))

Знову Кличко зелені яйкі дверима комусь зажав))
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05.06.2024 12:31 Відповісти
"Обвинувачений у хабарництві депутат Київради Трубіцин(слуга народу) виїхав за кордон завдяки листу від ГУР - «Схеми» - Радіо Свобода.
Зе-ДБР своїх не здають, уроди.
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05.06.2024 12:32 Відповісти
підозри підозри а віз понині там....
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05.06.2024 12:49 Відповісти
Вангую- не буде цьому доброму чоловіку Н І Х Е Р А
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05.06.2024 12:51 Відповісти
Яких схем тільки не придумало КМДА!
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05.06.2024 12:52 Відповісти
В Україні багато ОДА/ОВА. І вєздє , канєшно , усьо чікі-пікі !? От , що кеш животворящий творить. Із самого низу на самий верх.
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05.06.2024 13:32 Відповісти
який номер маршрутки чому про це мовчать ?
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05.06.2024 13:43 Відповісти
ВСІ
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05.06.2024 16:53 Відповісти
Тю, так це в будь-якому місті, не тільки в Київі.
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05.06.2024 17:42 Відповісти
І шо,це добре? Може з Києва треба і починати?
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05.06.2024 19:23 Відповісти
Хто бсумнівався! Це ще квіточки! Що робиться з орендою базарів, паркуванням та ін.! Нещодавно ховав родича - всі операції без чеку, тільки нал! Ось де зникають мільярди податків!
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05.06.2024 19:21 Відповісти
 
 