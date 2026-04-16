Незаконное обогащение на более чем 13 млн грн: будут судить чиновника миграционной службы из Одессы, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Завершено досудебное расследование в отношении начальника управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Чиновник, которого уже судят за получение неправомерной выгоды, накопил активы, значительно превышающие его официальные доходы.

В ГБР напомнили, что в июне 2024 года его уличили в получении денег от иностранцев. За 20 тысяч долларов США он вместе с сообщником обещал помочь гражданину Молдовы решить миграционные вопросы в Украине.

Оформлял имущество на мать

Чтобы скрыть имущество, приобретенное за эти средства, чиновник оформлял его на мать.

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Установлено, что он не задекларировал ряд активов, в частности:

жилой дом в центре Одессы площадью 200,5 кв. м с земельным участком стоимостью более 7 млн грн;

автомобиль Mercedes-Benz G 400 D 2023 года стоимостью 5,6 млн грн;

прочее имущество, оформленное на мать, но фактически контролируемое должностным лицом: офисное здание, базу отдыха, помещения магазинов и земельные участки в Белгороде-Днестровском и Затоке.

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Кроме того, выяснилось, что задекларированные 37 биткоинов стоимостью более 57,7 млн грн, которые якобы принадлежат его жене, на самом деле не существуют.

Недостоверные сведения

Как отмечается, общая сумма недостоверных сведений в декларации превышает 83 млн грн.

Разница между стоимостью активов и законными доходами чиновника и его семьи составляет более 13 млн грн и не подтверждается никакими документами.

Суд уже конфисковал в пользу государства автомобиль Mercedes стоимостью почти 5,7 млн грн.

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Что грозит

Чиновника уволили с должности, сейчас он находится под стражей.

Его обвиняют в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

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