На Закарпатье депутат райсовета скрыл 8,3 млн грн в декларации - дело передано в суд. ФОТОрепортаж

В Закарпатье правоохранители передали в суд дело депутата районного совета, который подал декларацию с утаенными активами на сумму более 8,3 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Национальная полиция Украины.

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Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно со следователями уличили депутата Береговского районного совета во внесении недостоверных сведений в декларацию и легализации доходов, полученных преступным путем.

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Что скрыл депутат

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник умышленно не указал активы и доходы на сумму более 8,3 млн грн.

Среди незадекларированного:

– автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов

– значительные денежные поступления

– финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class

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Схема с элитным авто

Правоохранители установили, что в октябре 2022 года депутат приобрел автомобиль премиум-класса за 3,75 млн грн.

При этом его официально задекларированные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составили менее 227 тысяч гривен.

Уже через несколько дней автомобиль был продан, а полученные средства использованы на собственные нужды. Эти операции также не были отражены в декларации.

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Дело передано в суд

На основании собранных доказательств должностному лицу сообщили о подозрении.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

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