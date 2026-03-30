На Закарпатье депутат райсовета скрыл 8,3 млн грн в декларации - дело передано в суд. ФОТОрепортаж
В Закарпатье правоохранители передали в суд дело депутата районного совета, который подал декларацию с утаенными активами на сумму более 8,3 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Национальная полиция Украины.
Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно со следователями уличили депутата Береговского районного совета во внесении недостоверных сведений в декларацию и легализации доходов, полученных преступным путем.
Что скрыл депутат
По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник умышленно не указал активы и доходы на сумму более 8,3 млн грн.
Среди незадекларированного:
– автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов
– значительные денежные поступления
– финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class
Схема с элитным авто
Правоохранители установили, что в октябре 2022 года депутат приобрел автомобиль премиум-класса за 3,75 млн грн.
При этом его официально задекларированные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составили менее 227 тысяч гривен.
Уже через несколько дней автомобиль был продан, а полученные средства использованы на собственные нужды. Эти операции также не были отражены в декларации.
Дело передано в суд
На основании собранных доказательств должностному лицу сообщили о подозрении.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.
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