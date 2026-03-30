На Закарпатті депутат райради приховав 8,3 млн грн у декларації – справу передали до суду. ФОТОрепортаж

На Закарпатті правоохоронці передали до суду справу депутата районної ради, який подав декларацію з прихованими активами на понад 8,3 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.

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Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно зі слідчими викрили депутата Берегівської районної ради у внесенні недостовірних відомостей до декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

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Що приховав депутат

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік посадовець умисно не вказав активи та доходи на суму понад 8,3 млн грн.

Серед незадекларованого:

– автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя

– значні грошові надходження

– фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class

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Схема з елітним авто

Правоохоронці встановили, що у жовтні 2022 року депутат придбав автомобіль преміум-класу за 3,75 млн грн.

При цьому його офіційно задекларовані доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менш як 227 тисяч гривень.

Уже за кілька днів автомобіль було продано, а отримані кошти використано на власні потреби. Ці операції також не були відображені у декларації.

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Справу передано до суду

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомили про підозру.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

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