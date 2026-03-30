На Закарпатті депутат райради приховав 8,3 млн грн у декларації – справу передали до суду. ФОТОрепортаж
На Закарпатті правоохоронці передали до суду справу депутата районної ради, який подав декларацію з прихованими активами на понад 8,3 млн грн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно зі слідчими викрили депутата Берегівської районної ради у внесенні недостовірних відомостей до декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Що приховав депутат
За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік посадовець умисно не вказав активи та доходи на суму понад 8,3 млн грн.
Серед незадекларованого:
– автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя
– значні грошові надходження
– фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class
Схема з елітним авто
Правоохоронці встановили, що у жовтні 2022 року депутат придбав автомобіль преміум-класу за 3,75 млн грн.
При цьому його офіційно задекларовані доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менш як 227 тисяч гривень.
Уже за кілька днів автомобіль було продано, а отримані кошти використано на власні потреби. Ці операції також не були відображені у декларації.
Справу передано до суду
На підставі зібраних доказів посадовцю повідомили про підозру.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
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