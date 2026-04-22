Незадекларовані активи на понад 13,8 млн грн: судитимуть депутата Ужгородської міськради, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт щодо чинного депутата Ужгородської міської ради 8-го скликання, якого підозрюють у приховуванні майна на понад 13,8 млн грн та легалізації незаконних доходів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Судитимуть депутата Ужгородської міськради

Недостовірні дані в декларації

Так, за даними слідства та результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, встановлено, що під час подання декларації за 2022 рік депутат Ужгородської міськради, який обраний у 2020 році від наразі вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ, умисно не вказав значну частину своїх активів і фінансових зобов’язань. Про підозру йому повідомлено у січні 2026 року.

Про які активи йдеться

Зокрема, у декларації відсутня інформація про нерухомість, якою користувалася родина депутата. Йдеться про приватний будинок в Ужгороді площею близько 360 кв.м., а також нерухомість у Києві.

Судитимуть депутата Ужгородської міськради

Окрім цього, він не задекларував понад 315 тисяч доларів готівкою. За версією слідства, ці кошти він передав третій особі під виглядом позики, намагаючись надати їм легального походження. Також "поза декларацією" залишилися понад 1,3 млн грн на банківських рахунках, близько 800 тисяч грн боргів і частина отриманих доходів.

Встановлено, що загальна сума недостовірно задекларованих активів становить 13,8 млн грн, а ще 11,5 млн грн – це кошти, які, за матеріалами слідства, були легалізовані.

Судитимуть депутата Ужгородської міськради

Майно арештовано

Повідомляється, що в межах розслідування депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави 11,5 млн грн, яку було внесено того ж дня.

Окрім того, арештовано майно депутата та його дружини. Йдеться про 2 квартири в історичній частині міста, 5 земельних ділянок, корпоративні права у бізнесі, елітні автомобілі, а також колекцію з 9 картин відомих закарпатських художників. Сума арештованих активів становить близько 69,4 млн грн.

Судитимуть депутата Ужгородської міськради

Дії обвинуваченого кваліфіковано як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Судитимуть депутата Ужгородської міськради

Топ коментарі
+5
пшонка-стайл
22.04.2026 15:45 Відповісти
+4
Партію регіонів було створено 26 жовтня 1997 року під назвою «Партія регіонального відродження України» (ПРВУ), а її основними ініціаторами виступили представники донецького політичного середовища, зокрема Володимир Рибак (перший голова), Микола Азаров та Юхим Звягільський. У 2001 році партія змінила назву на «Партія регіонів» після об'єднання з іншими політичними силами. Ви цих мали на увазі?
22.04.2026 16:20 Відповісти
+3
ОПЗЖ це брати "слуг", хіба можна їх судити? Вони беруть приклад зі свого Лідора.
22.04.2026 15:46 Відповісти
пшонка-стайл
22.04.2026 15:45 Відповісти
крісятнічать почав. так би його ніхто не чіпав.
22.04.2026 15:51 Відповісти
ОПЗЖ це брати "слуг", хіба можна їх судити? Вони беруть приклад зі свого Лідора.
22.04.2026 15:46 Відповісти
про братів та батьків. Скажіть хто був був одним із співзасновників та співголів «Партії регіонів» у 2000-2001 роках.
22.04.2026 15:54 Відповісти
Партію регіонів було створено 26 жовтня 1997 року під назвою «Партія регіонального відродження України» (ПРВУ), а її основними ініціаторами виступили представники донецького політичного середовища, зокрема Володимир Рибак (перший голова), Микола Азаров та Юхим Звягільський. У 2001 році партія змінила назву на «Партія регіонів» після об'єднання з іншими політичними силами. Ви цих мали на увазі?
22.04.2026 16:20 Відповісти
Не для того "тарасик" вилупився ,щоб такі імена знати...))
22.04.2026 16:51 Відповісти
Мплодецт канешно але не очінь. 26 жовтня 1997 року під назвою «Партія регіонального відродження України» (ПРВУ). а от у 2000-2001: Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України»
У листопаді 2000 року п'ять партій (ПРВУ, Партія солідарності України, Партія праці, Всеукраїнська партія пенсіонерів та «За красиву Україну») об'єдналися в одну структуру. Одним із співголів цього об'єднання на короткий час став шенко.З березня 2001: «Партія регіонів» (ПР)
На позачерговому з'їзді 21 березня 2001 року назву було скорочено до звичної - «Партія регіонів». Тоді ж організацію очолив Микола Азаров.
22.04.2026 18:09 Відповісти
ВАКС НА ВАРТІ ЗЛОЧИНЦІВ.
йому немає чого.хвилюватись.
22.04.2026 15:48 Відповісти
Діло пшонки і янук овоща процвіта і як співав висоцький за ноги надо потрясті глядіш чево і звякнєт
22.04.2026 15:54 Відповісти
‼️😱$60 000 на місяць отримує топменеджер ПриватБанку

Зарплата члена правління Антона Разумного стала публічною в https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/d9d7161f-80cc-48df-a51a-cc868ed504b2/ декларації його дружини, яка працює в НБУ.

За 2025 рік він заробив 30,5 млн грн. У середньому це становить 2,54 млн грн (або близько $62 тис.) на місяць.

Цікаво, що за час повномасштабної війни офіційна зарплата посадовця зросла у 6 разів.

☝️ Разумний курує напрямок комплаєнсу та фінансового моніторингу. Саме його підрозділ приймає рішення про блокування рахунків клієнтів за підозрілі або нетипові операції.

PS: ми немаємо нічого проти, якщо людина працює у приватного бізнесу, але тут.... б.... державний банк 😡😡

Який % цікаво задоволених клієнтів ПриватБанку??
** ми маємо ставлення не до простих працівників структури, а його менеджменту

Kurwa, ну це реально пздц

@Ukrainian_timess
