Незадекларовані активи на понад 13,8 млн грн: судитимуть депутата Ужгородської міськради, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
До суду скеровано обвинувальний акт щодо чинного депутата Ужгородської міської ради 8-го скликання, якого підозрюють у приховуванні майна на понад 13,8 млн грн та легалізації незаконних доходів.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Недостовірні дані в декларації
Так, за даними слідства та результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, встановлено, що під час подання декларації за 2022 рік депутат Ужгородської міськради, який обраний у 2020 році від наразі вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ, умисно не вказав значну частину своїх активів і фінансових зобов’язань. Про підозру йому повідомлено у січні 2026 року.
Про які активи йдеться
Зокрема, у декларації відсутня інформація про нерухомість, якою користувалася родина депутата. Йдеться про приватний будинок в Ужгороді площею близько 360 кв.м., а також нерухомість у Києві.
Окрім цього, він не задекларував понад 315 тисяч доларів готівкою. За версією слідства, ці кошти він передав третій особі під виглядом позики, намагаючись надати їм легального походження. Також "поза декларацією" залишилися понад 1,3 млн грн на банківських рахунках, близько 800 тисяч грн боргів і частина отриманих доходів.
Встановлено, що загальна сума недостовірно задекларованих активів становить 13,8 млн грн, а ще 11,5 млн грн – це кошти, які, за матеріалами слідства, були легалізовані.
Майно арештовано
Повідомляється, що в межах розслідування депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави 11,5 млн грн, яку було внесено того ж дня.
Окрім того, арештовано майно депутата та його дружини. Йдеться про 2 квартири в історичній частині міста, 5 земельних ділянок, корпоративні права у бізнесі, елітні автомобілі, а також колекцію з 9 картин відомих закарпатських художників. Сума арештованих активів становить близько 69,4 млн грн.
Дії обвинуваченого кваліфіковано як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України).
Зарплата члена правління Антона Разумного стала публічною в https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/d9d7161f-80cc-48df-a51a-cc868ed504b2/ декларації його дружини, яка працює в НБУ.
За 2025 рік він заробив 30,5 млн грн. У середньому це становить 2,54 млн грн (або близько $62 тис.) на місяць.
Цікаво, що за час повномасштабної війни офіційна зарплата посадовця зросла у 6 разів.
☝️ Разумний курує напрямок комплаєнсу та фінансового моніторингу. Саме його підрозділ приймає рішення про блокування рахунків клієнтів за підозрілі або нетипові операції.
