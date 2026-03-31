Депутату сільради на Житомирщині оголосили підозру через недостовірне декларування майна на 46 млн грн

На Житомирщині правоохоронці повідомили про підозру депутату сільської ради, якого підозрюють в умисному внесенні недостовірних даних до електронних декларацій на суму понад 46 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

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За даними слідства, 33-річний посадовець не задекларував нерухомість, доходи та інші фінансові активи у деклараціях за 2022–2024 роки. Загальна сума незадекларованого майна перевищує 46 млн грн.

Що відомо

Зокрема, у декларації за 2022 рік, за даними правоохоронців, не було вказано активів на понад 10,3 млн грн, за 2023 рік – понад 24 млн грн, а за 2024 рік – ще 11,8 млн грн.

У поліції зазначають, що зібрані докази свідчать про умисний характер порушення вимог фінансового контролю.

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Подробиці

Депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації.

Санкція статті передбачає штраф понад 100 тисяч гривень, громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливі додаткові епізоди порушень.

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