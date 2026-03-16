Чиновниця Одеської міськради не задекларувала майна на 9,4 млн грн: суд її оштрафував, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило недостовірні дані на понад 9,4 млн грн у деклараціях начальниці відділу Одеської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НАЗК.

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За матеріалами повних перевірок НАЗК Роздільнянський районний суд Одеської області ухвалив вирок щодо начальниці відділу Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради.

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Вирок чиновниці міськради

Посадовицю визнали винною у недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2 ККУ) та засудили до штрафу в розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування, на 3 роки. Вирок набув законної сили.

Що показали перевірки

Під час перевірок її декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило недостовірні відомості на суму понад 9,4 млн грн. Посадовиця не зазначила у деклараціях:

нерухомість на понад 2,8 млн грн (у декларації за 2022 рік) та понад 3,1 млн грн (за 2023 рік): 2 квартири (44,7 кв.м в селі Крижанівка Одеської області та 74,8 кв.м у місті Одеса), а також 6 земельних ділянок в Одеській і Миколаївській областях;

автомобіль "LAND ROVER RANGE ROVER" 2011 року випуску, вартістю 300 тис. грн;

вартість вантажного автомобіля SCANIA, 2012 року випуску;

корпоративні права у двох фермерських господарствах та товаристві з обмеженою відповідальністю в сукупному розмірі понад 500 тис. грн;

доходи у вигляді переказів від третіх осіб, відчуження автомобілів, а також дохід, за рахунок якого поповнювала свій картковий рахунок у сукупному розмірі понад 1,2 млн грн. (за 2022 рік) та понад 915 тис. грн (за 2023 рік).

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