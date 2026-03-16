Чиновниця Одеської міськради не задекларувала майна на 9,4 млн грн: суд її оштрафував, - НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції встановило недостовірні дані на понад 9,4 млн грн у деклараціях начальниці відділу Одеської міської ради.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НАЗК.
За матеріалами повних перевірок НАЗК Роздільнянський районний суд Одеської області ухвалив вирок щодо начальниці відділу Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради.
Вирок чиновниці міськради
Посадовицю визнали винною у недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2 ККУ) та засудили до штрафу в розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування, на 3 роки. Вирок набув законної сили.
Що показали перевірки
Під час перевірок її декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило недостовірні відомості на суму понад 9,4 млн грн. Посадовиця не зазначила у деклараціях:
- нерухомість на понад 2,8 млн грн (у декларації за 2022 рік) та понад 3,1 млн грн (за 2023 рік): 2 квартири (44,7 кв.м в селі Крижанівка Одеської області та 74,8 кв.м у місті Одеса), а також 6 земельних ділянок в Одеській і Миколаївській областях;
- автомобіль "LAND ROVER RANGE ROVER" 2011 року випуску, вартістю 300 тис. грн;
- вартість вантажного автомобіля SCANIA, 2012 року випуску;
- корпоративні права у двох фермерських господарствах та товаристві з обмеженою відповідальністю в сукупному розмірі понад 500 тис. грн;
- доходи у вигляді переказів від третіх осіб, відчуження автомобілів, а також дохід, за рахунок якого поповнювала свій картковий рахунок у сукупному розмірі понад 1,2 млн грн. (за 2022 рік) та понад 915 тис. грн (за 2023 рік).
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