Недостовірне декларування на 11 млн грн: повідомлено про підозру депутату селищної ради на Вінниччині

Повідомлено про підозру депутату однієї із селищних рад Вінницького району Вінницької області у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації. Сума недостовірного декларування становить понад 11 млн грн.

Про це повідомляє Вінницька окружна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Що не задекларував?

Встановлено, що під час подання декларації депутат умисно не відобразив відомості про належне йому майно та грошові активи, зокрема:

  • земельну ділянку площею 0,10 га,
  • ½ частку квартири у місті Вінниці,
  • грошові кошти, розміщені на рахунках у банківських установах на загальну суму понад 6,2 млн грн,
  • кошти в іноземній валюті,
  • кошти, позичені юридичній особі на суму понад 4,5 млн грн.

Загальна сума незадекларованих активів більш ніж у 2500 разів перевищує встановлений законом поріг кримінальної відповідальності.

Кваліфікація

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України - внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Це тільки депутат селищної ради,а що тоді казати за нардепів Верховної Ради.
13.02.2026 19:17 Відповісти
Навпроти селищної ради і повісити мародера на посаді, щоб наступні посадовці, уже знали про наслідки ціни забудькуватості!!
Але тепер місцеві портновські на посадах в прокуратурі - суддівські, разом з адвокатськими, просто відмусолять гроші та майно, і відпустять злочинця, як і беркутню !!
13.02.2026 19:18 Відповісти
Цензор? Призвіще? вИ про що?
13.02.2026 19:21 Відповісти
Важко уявити масштаб коли такі кошти навіть у селищного депутата, спрямувати на ЗСУ, з надією що по дорозі вони не опиняться у наступного хапуги.
13.02.2026 20:35 Відповісти
підозрами не воюють з .....
13.02.2026 21:20 Відповісти
 
 