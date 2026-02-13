Недостовірне декларування на 11 млн грн: повідомлено про підозру депутату селищної ради на Вінниччині

Повідомлено про підозру депутату однієї із селищних рад Вінницького району Вінницької області у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації. Сума недостовірного декларування становить понад 11 млн грн.

Про це повідомляє Вінницька окружна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що не задекларував?

Встановлено, що під час подання декларації депутат умисно не відобразив відомості про належне йому майно та грошові активи, зокрема:

земельну ділянку площею 0,10 га,

½ частку квартири у місті Вінниці,

грошові кошти, розміщені на рахунках у банківських установах на загальну суму понад 6,2 млн грн,

кошти в іноземній валюті,

кошти, позичені юридичній особі на суму понад 4,5 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не задекларував активи на понад 13,8 млн грн: повідомлено про підозру депутату Ужгородської міськради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Загальна сума незадекларованих активів більш ніж у 2500 разів перевищує встановлений законом поріг кримінальної відповідальності.

Кваліфікація

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України - внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Дивіться: Приховав понад 8,3 млн грн у декларації: повідомлено про підозру депутату на Закарпатті, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж