Недостоверное декларирование на 11 млн грн: сообщено о подозрении депутату поселкового совета на Виннитчине

Депутат не задекларировал имущество на 11 млн грн

Сообщено о подозрении депутату одного из поселковых советов Винницкого района Винницкой области во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию. Сумма недостоверного декларирования составляет более 11 млн грн.

Об этом сообщает Винницкая окружная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Что не задекларировал?

Установлено, что при подаче декларации депутат умышленно не отразил сведения о принадлежащем ему имуществе и денежных активах, в частности:

  • земельный участок площадью 0,10 га,
  • ½ доли квартиры в городе Виннице,
  • денежные средства, размещенные на счетах в банковских учреждениях на общую сумму более 6,2 млн грн,
  • средства в иностранной валюте,
  • средства, одолженные юридическому лицу на сумму более 4,5 млн грн.

Общая сумма незадекларированных активов более чем в 2500 раз превышает установленный законом порог уголовной ответственности.

Квалификация

Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Винницкая область (1154) декларация (1397) депутат (3390)
Це тільки депутат селищної ради,а що тоді казати за нардепів Верховної Ради.
13.02.2026 19:17 Ответить
Навпроти селищної ради і повісити мародера на посаді, щоб наступні посадовці, уже знали про наслідки ціни забудькуватості!!
Але тепер місцеві портновські на посадах в прокуратурі - суддівські, разом з адвокатськими, просто відмусолять гроші та майно, і відпустять злочинця, як і беркутню !!
13.02.2026 19:18 Ответить
Цензор? Призвіще? вИ про що?
13.02.2026 19:21 Ответить
 
 