Чиновница Одесского горсовета не задекларировала имущество на 9,4 млн грн: суд ее оштрафовал, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило неверные данные на сумму более 9,4 млн грн в декларациях начальницы отдела Одесского городского совета.

По материалам полных проверок НАПК Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор в отношении начальницы отдела Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отношении чиновницы Луцкого горсовета Соломко открыли производство: она фигурирует в расследовании по поводу апартаментов в Буковеле

Приговор чиновнице горсовета

Чиновницу признали виновной в недостоверном декларировании (ч. 1 ст. 366-2 УК) и приговорили к штрафу в размере 68 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Что показали проверки

В ходе проверок ее деклараций за 2022 и 2023 годы НАПК установило недостоверные сведения на сумму более 9,4 млн грн. Чиновница не указала в декларациях:

недвижимость на сумму более 2,8 млн грн (в декларации за 2022 год) и более 3,1 млн грн (за 2023 год): 2 квартиры (44,7 кв.м в селе Крыжановка Одесской области и 74,8 кв.м в городе Одесса), а также 6 земельных участков в Одесской и Николаевской областях;

автомобиль "LAND ROVER RANGE ROVER" 2011 года выпуска стоимостью 300 тыс. грн;

стоимость грузового автомобиля SCANIA 2012 года выпуска;

корпоративные права в двух фермерских хозяйствах и обществе с ограниченной ответственностью в совокупном размере более 500 тыс. грн;

доходы в виде переводов от третьих лиц, отчуждения автомобилей, а также доход, за счет которого пополняла свой карточный счет в совокупном размере более 1,2 млн грн (за 2022 год) и более 915 тыс. грн (за 2023 год).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недостоверное декларирование на 11 млн грн: сообщено о подозрении депутату поселкового совета в Винницкой области