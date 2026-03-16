Чиновница Одесского горсовета не задекларировала имущество на 9,4 млн грн: суд ее оштрафовал, - НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило неверные данные на сумму более 9,4 млн грн в декларациях начальницы отдела Одесского городского совета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАПК.
По материалам полных проверок НАПК Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор в отношении начальницы отдела Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета.
Приговор чиновнице горсовета
Чиновницу признали виновной в недостоверном декларировании (ч. 1 ст. 366-2 УК) и приговорили к штрафу в размере 68 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, на 3 года. Приговор вступил в законную силу.
Что показали проверки
В ходе проверок ее деклараций за 2022 и 2023 годы НАПК установило недостоверные сведения на сумму более 9,4 млн грн. Чиновница не указала в декларациях:
- недвижимость на сумму более 2,8 млн грн (в декларации за 2022 год) и более 3,1 млн грн (за 2023 год): 2 квартиры (44,7 кв.м в селе Крыжановка Одесской области и 74,8 кв.м в городе Одесса), а также 6 земельных участков в Одесской и Николаевской областях;
- автомобиль "LAND ROVER RANGE ROVER" 2011 года выпуска стоимостью 300 тыс. грн;
- стоимость грузового автомобиля SCANIA 2012 года выпуска;
- корпоративные права в двух фермерских хозяйствах и обществе с ограниченной ответственностью в совокупном размере более 500 тыс. грн;
- доходы в виде переводов от третьих лиц, отчуждения автомобилей, а также доход, за счет которого пополняла свой карточный счет в совокупном размере более 1,2 млн грн (за 2022 год) и более 915 тыс. грн (за 2023 год).
Нехай і далі краде на млн грн і «забуває декларувати крадене для себе і родичам»!! А штраф, це вам не якась там Качанівська буцигарні з ВІП камерами від малюськи дурненькоо!!
Вкрав мільйон, віддав десятину, сто тисяч - гуляй і кради собі дальше.
А вкрав дві пачки сигарет - 8 років зони...
Кажете, боротьба з корупцією?
Але ж то какаяразніца!
Анальний тріск чули на Альфа Центаврі.
Як геніально.
Ну, відсудить вона більше, ніж 68.к.
І щуку в річці утопили...
А через три роки (можливо, й раніше) все почнеться спочатку. З подвійною енергією.