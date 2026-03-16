РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9940 посетителей онлайн
Новости Незадекларированное имущество
727 15

Чиновница Одесского горсовета не задекларировала имущество на 9,4 млн грн: суд ее оштрафовал, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило неверные данные на сумму более 9,4 млн грн в декларациях начальницы отдела Одесского городского совета.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По материалам полных проверок НАПК Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор в отношении начальницы отдела Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета.

Приговор чиновнице горсовета

Чиновницу признали виновной в недостоверном декларировании (ч. 1 ст. 366-2 УК) и приговорили к штрафу в размере 68 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Что показали проверки

В ходе проверок ее деклараций за 2022 и 2023 годы НАПК установило недостоверные сведения на сумму более 9,4 млн грн. Чиновница не указала в декларациях:

  • недвижимость на сумму более 2,8 млн грн (в декларации за 2022 год) и более 3,1 млн грн (за 2023 год): 2 квартиры (44,7 кв.м в селе Крыжановка Одесской области и 74,8 кв.м в городе Одесса), а также 6 земельных участков в Одесской и Николаевской областях;
  • автомобиль "LAND ROVER RANGE ROVER" 2011 года выпуска стоимостью 300 тыс. грн;
  • стоимость грузового автомобиля SCANIA 2012 года выпуска;
  • корпоративные права в двух фермерских хозяйствах и обществе с ограниченной ответственностью в совокупном размере более 500 тыс. грн;
  • доходы в виде переводов от третьих лиц, отчуждения автомобилей, а также доход, за счет которого пополняла свой карточный счет в совокупном размере более 1,2 млн грн (за 2022 год) и более 915 тыс. грн (за 2023 год).

Автор: 

декларация (1327) Одесса (8008) Одесская область (4135) НАПК (1194) Одесский район (483)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Курва, як то грьобане зелене шапіто вже дістало...
Вкрав мільйон, віддав десятину, сто тисяч - гуляй і кради собі дальше.
А вкрав дві пачки сигарет - 8 років зони...
Кажете, боротьба з корупцією?
показать весь комментарий
16.03.2026 18:15 Ответить
+6
Комедия,для такой посады 68 тысяч это один хабар,а собрать она их может по несколько штук в день
показать весь комментарий
16.03.2026 18:08 Ответить
+5
Дивно, шо не на 17 грн. огтрафували! Грьобаний цирк! 🤬
показать весь комментарий
16.03.2026 18:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Комедия,для такой посады 68 тысяч это один хабар,а собрать она их может по несколько штук в день
показать весь комментарий
16.03.2026 18:08 Ответить
Вибачилися і оштрафували для показухи перед лохами!
Нехай і далі краде на млн грн і «забуває декларувати крадене для себе і родичам»!! А штраф, це вам не якась там Качанівська буцигарні з ВІП камерами від малюськи дурненькоо!!
показать весь комментарий
16.03.2026 18:11 Ответить
🤡🤡🤡
показать весь комментарий
16.03.2026 18:11 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 18:15 Ответить
Дивно, шо не на 17 грн. огтрафували! Грьобаний цирк! 🤬
показать весь комментарий
16.03.2026 18:16 Ответить
То це ''свинарчучка'' Зеленського чи ні? Чи то її підкинули ворогу назло простому мальчіку від наріду?
показать весь комментарий
16.03.2026 18:18 Ответить
Зволоч Свинарчук "поставив на ноги" купу скаліченої військової техніки. Уявіть собі напад кацапів без злодюги свинарчука і іже з ним проклятих злодіїв.
Але ж то какаяразніца!
показать весь комментарий
16.03.2026 18:24 Ответить
Ідіоти,що це за вирок?9 млн не задекларувала 68 тис.штраф.Хіба це не злочин коли чинуша ухиляється від чесного життя ?
показать весь комментарий
16.03.2026 18:18 Ответить
Мудрий укра̀інскій на̀ріт на виборах за це порвав мільйони своїх дупок.
Анальний тріск чули на Альфа Центаврі.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:27 Ответить
І все?!
Як геніально.
Ну, відсудить вона більше, ніж 68.к.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:20 Ответить
Ана проста забыла.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:33 Ответить
та з любим могло таке трапитися,сума смішна,кишенькові гроші,цікаво а скільки наскердовано у зливках та купюрах???скільки бусиків від пишного для перевети знадобиться??ну й генералів???
показать весь комментарий
16.03.2026 18:43 Ответить
Без конфіскації майна.
І щуку в річці утопили...
А через три роки (можливо, й раніше) все почнеться спочатку. З подвійною енергією.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:34 Ответить
🤣🤣яка конфіскація??людина старалася ,тягла все до тумбочки,а ви конфіскувати???вам би чиєсь відібрати та поділити,а на вигляд європейська людина,де ваші цінності європейські???
показать весь комментарий
16.03.2026 18:45 Ответить
Вже почервонів та покаявся...
показать весь комментарий
16.03.2026 19:10 Ответить
 
 