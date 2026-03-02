В отношении чиновницы Луцкого горсовета Соломко открыли производство: она фигурирует в расследовании относительно апартаментов в Буковеле

В отношении чиновницы Луцкого горсовета Юлии Соломко открыли уголовное производство. Ее будут проверять на предмет вероятного недостоверного декларирования.

Об этом сообщили в Нацполиции в ответ на обращение юристов Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.

Где засветилась чиновница?

Юлия Соломко - фигурантка расследования СМИ об инвесторах роскошного апарт-отеля "Glacier Premium Apartments" в Буковеле. В 2023 году Соломко вместе с партнершей инвестировала в почти 30-метровые апартаменты, рыночная стоимость которых на тот момент составляла около $130 тыс.

Однако с тех пор женщина не указала в своей декларации ни расходов на эти апартаменты, ни самого жилья - даже после ввода комплекса в эксплуатацию в 2025 году.

