В отношении чиновницы Луцкого горсовета Соломко открыли производство: она фигурирует в расследовании относительно апартаментов в Буковеле

В отношении чиновницы Луцкого горсовета Юлии Соломко открыли уголовное производство. Ее будут проверять на предмет вероятного недостоверного декларирования.

Об этом сообщили в Нацполиции в ответ на обращение юристов Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.

Где засветилась чиновница?

Юлия Соломко - фигурантка расследования СМИ об инвесторах роскошного апарт-отеля "Glacier Premium Apartments" в Буковеле. В 2023 году Соломко вместе с партнершей инвестировала в почти 30-метровые апартаменты, рыночная стоимость которых на тот момент составляла около $130 тыс.

Однако с тех пор женщина не указала в своей декларации ни расходов на эти апартаменты, ни самого жилья - даже после ввода комплекса в эксплуатацию в 2025 году.

Юлия Соломко

декларация (176) Луцк (64) незаконное обогащение (81) Волынская область (152) Луцкий район (38)
Щось одні Юлії. Совпаденіє?
02.03.2026 13:49 Ответить
Бо їх, як Олен, кожна п'ята .
02.03.2026 13:54 Ответить
зато їм папір за бюджетні гроші купують і не обухів
ці сраки хочуть м'яких хмаринок
02.03.2026 14:39 Ответить
 
 