В отношении чиновницы Луцкого горсовета Соломко открыли производство: она фигурирует в расследовании относительно апартаментов в Буковеле
В отношении чиновницы Луцкого горсовета Юлии Соломко открыли уголовное производство. Ее будут проверять на предмет вероятного недостоверного декларирования.
Об этом сообщили в Нацполиции в ответ на обращение юристов Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.
Где засветилась чиновница?
Юлия Соломко - фигурантка расследования СМИ об инвесторах роскошного апарт-отеля "Glacier Premium Apartments" в Буковеле. В 2023 году Соломко вместе с партнершей инвестировала в почти 30-метровые апартаменты, рыночная стоимость которых на тот момент составляла около $130 тыс.
Однако с тех пор женщина не указала в своей декларации ни расходов на эти апартаменты, ни самого жилья - даже после ввода комплекса в эксплуатацию в 2025 году.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ці сраки хочуть м'яких хмаринок