Декларирование недостоверной информации
Экс-главе Гослекслужбы Исаенко сообщили о подозрении в недостоверном декларировании, - НАБУ

Экс-главе Гослекслужбы сообщено о подозрении: подробности НАБУ

Бывшему главеГосударственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роману Исаенко сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Детали

В Бюро отметили, что следствие начато по материалам журналистского расследования Bihus.Info. 

"Занимая должность госслужбы категории "А", подозреваемый не указал в своих ежегодных декларациях за 2022-2024 годы информацию о жилом доме в Киевской области.

Эта недвижимость была приобретена в январе 2022 года и оформлена на родителей жены подозреваемого. Однако детективы выяснили, что фактически домом пользовались чиновник и его жена", - говорится в сообщении.

В начале 2026 года, отметили в Бюро, чиновника уволили.

Квалификация: ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Читайте: Украина готовит документы для экстрадиции Миндича и Цукермана, но это сложный процесс, - НАБУ

Что известно об Исаенко?

В феврале 2025 года Роман Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info.

В расследовании говорилось о том, что частная лаборатория "Добробут-Лікилаб", которая почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, была создана окружением главы самой Гослекслужбы и профильного сотрудника СБУ.

Обыски

красти,красти,красти......батьки крали і ми крадемо !!! особливо в часи війни...
показать весь комментарий
27.02.2026 11:33 Ответить
Деменція - забудьки - пропадьки
показать весь комментарий
27.02.2026 11:35 Ответить
Ой, чинуші від влади, та помиріться ви вже з путлєром і розкрадайте разом країну й надалі, бо ви ж натин нарот.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:36 Ответить
А хіба вони сварилися?
Це ж одна команда від початку правління Джакомона «потужного», перетворившого Україну на країнубрехні і повального розкрадання.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:39 Ответить
Чому депутати усіх скликань Верховної зради не прийняли закон, про декларування доходів не лише посадовцями, але і їх найближчими родичами? Бо представникам законодавчої, виконавчої, судової влади зручно грабувати країну.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:15 Ответить
Вже повтікали: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Буглак, Венедіктова, Глиняна, Горбуненко, Дмитрук, Дубілет, Жидков, Казак, Колотило, Комарницький, Корявченков, Костін, Котін, Кравець, Куницький, Медвідь, Микитась, Наумов, Одарченко, Парсентьєв, Присяжнюк, Пушкар, Рябошапка, Сенниченко, Сомов, Степанов, Стефанішина, Трубіцин, Фірташ, Холодов, Шевченко К., Шурми...

Фактично майже втікли: Умеров, Пронін

Ще не повтікали, але можуть: Баканов, Єрмаки, Чернишови, Арахамія, Баруля, Баум, Божко, Борисов, Бужанський, Верещук, Вовки, Гайдай, Гетманцев, Гмирін, Голик, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дума, Іванов, Ісаєнко, Касай, Каськів, Кацуба, Кісєль, Кириленко, Князєв, Коломойський, Колюбаєв, Крупа, Кузьміних, Лещенко, Лієв, Липка, Милованов, Мосейчук, Мужель, Палиця, Петров, Резніков, Резніченко, Рудий, Синиця, Смирнов, Сольський, Столар, Субботенко, Татаров, Тимошенко, Ткаченко, Трофімов, Трухін, Федоришин, Халімон, Хейл, Хланта, Шевченко Є., Шугалій, Юрченко…
показать весь комментарий
27.02.2026 12:48 Ответить
 
 