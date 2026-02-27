Экс-главе Гослекслужбы Исаенко сообщили о подозрении в недостоверном декларировании, - НАБУ
Бывшему главеГосударственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роману Исаенко сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Детали
В Бюро отметили, что следствие начато по материалам журналистского расследования Bihus.Info.
"Занимая должность госслужбы категории "А", подозреваемый не указал в своих ежегодных декларациях за 2022-2024 годы информацию о жилом доме в Киевской области.
Эта недвижимость была приобретена в январе 2022 года и оформлена на родителей жены подозреваемого. Однако детективы выяснили, что фактически домом пользовались чиновник и его жена", - говорится в сообщении.
В начале 2026 года, отметили в Бюро, чиновника уволили.
Квалификация: ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Что известно об Исаенко?
В феврале 2025 года Роман Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info.
В расследовании говорилось о том, что частная лаборатория "Добробут-Лікилаб", которая почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, была создана окружением главы самой Гослекслужбы и профильного сотрудника СБУ.
Обыски
- В конце ноября 2025 года сообщалось, что НАБУ провело обыски в главном офисе Гослекслужбы.
- Позже
Кабинет Министров отстранил Романа Исаенко от исполнения обязанностей главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Це ж одна команда від початку правління Джакомона «потужного», перетворившого Україну на країнубрехні і повального розкрадання.
Фактично майже втікли: Умеров, Пронін
Ще не повтікали, але можуть: Баканов, Єрмаки, Чернишови, Арахамія, Баруля, Баум, Божко, Борисов, Бужанський, Верещук, Вовки, Гайдай, Гетманцев, Гмирін, Голик, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дума, Іванов, Ісаєнко, Касай, Каськів, Кацуба, Кісєль, Кириленко, Князєв, Коломойський, Колюбаєв, Крупа, Кузьміних, Лещенко, Лієв, Липка, Милованов, Мосейчук, Мужель, Палиця, Петров, Резніков, Резніченко, Рудий, Синиця, Смирнов, Сольський, Столар, Субботенко, Татаров, Тимошенко, Ткаченко, Трофімов, Трухін, Федоришин, Халімон, Хейл, Хланта, Шевченко Є., Шугалій, Юрченко…