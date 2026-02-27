Экс-главе Гослекслужбы Исаенко сообщили о подозрении в недостоверном декларировании, - НАБУ

Бывшему главеГосударственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роману Исаенко сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Детали

В Бюро отметили, что следствие начато по материалам журналистского расследования Bihus.Info.

"Занимая должность госслужбы категории "А", подозреваемый не указал в своих ежегодных декларациях за 2022-2024 годы информацию о жилом доме в Киевской области.

Эта недвижимость была приобретена в январе 2022 года и оформлена на родителей жены подозреваемого. Однако детективы выяснили, что фактически домом пользовались чиновник и его жена", - говорится в сообщении.

В начале 2026 года, отметили в Бюро, чиновника уволили.

Квалификация: ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Что известно об Исаенко?

В феврале 2025 года Роман Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info.

В расследовании говорилось о том, что частная лаборатория "Добробут-Лікилаб", которая почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, была создана окружением главы самой Гослекслужбы и профильного сотрудника СБУ.

Обыски

В конце ноября 2025 года сообщалось, что НАБУ провело обыски в главном офисе Гослекслужбы.

Позже Кабинет Министров отстранил Романа Исаенко от исполнения обязанностей главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

