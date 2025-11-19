РУС
Новости Обыски в Госликслужбе
НАБУ провело обыски в главном офисе Гослекслужбы, - СМИ

Обыски в Гослекслужбе: НАБУ проводит следственные действия

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в главном офисе Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Об этом сообщает издание "ЭП", ссылаясь на источники на фармрынке, информирует Цензор.НЕТ.

Детали обысков

По информации "ЭП", обыски проходили на прошлой неделе в главном офисе учреждения и в кабинете руководителя Гослекслужбы Романа Исаенко. Было изъято значительное количество документов.

Отмечается, что после обысков Исаенко ушел на больничный.

По какому делу прошли обыски, официально не известно. В то же время, "ЭП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что обыски связаны с незаконным обогащением.

Обыски также могут касаться одного из фигурантов дела Тимура Миндича, который, по словам собеседников "ЭП" на фармрынке, связан с этим сектором.

Что известно об Исаенко?

В феврале 2025 года Роман Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info.

В расследовании говорилось о том, что частная лаборатория "Добробут-Лікилаб", которая почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, была создана окружением главы самой Гослекслужбы и профильного сотрудника СБУ.

Топ комментарии
+5
Не знаю чому, але мені Набу дуже подобається...
Але казок про Алі-Бабу не вистачає - чекаю від них нових серіалів!
19.11.2025 22:16 Ответить
+3
Вони більше піаром займаються - а в суді їх справи часто розвалюються. Лише ВАКС, аби не штампувати виправдальні вироки і не підставляти тим самим детективів НАБУ / прокурорів САП самих під кримінальну відповідальність за завідомо незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності, тягне такі "гнилі" справи і потім закриває їх за строками давності за принципом "і вівці цілі, і вовки ситі".

Зіштовхувався з ними в роботі - космонавти. З такого потолка цифри збитків видумовують, що хоч топор вішай. І одразу біжуть зливати в пресу, "аби не зам'яли справу". Коли починаєш по закону розбиратися - і то не так, і це єрунда . . .
Ні, там теж є і професійні люди, і фанатики своєї справи. Але їх меншість і тому загальний вихлоп структури, порівняно з їх фінансуванням і надіями, які на них покладалися, - "такоє". Тому і піаряться, що тут мільярди знайшли, там сотні мільйонів. А в суді здуваються.

От наприклад, вже 2,5 роки (15.05.2023) як затримали Голову Верховного Суду п. Князєва. Ніби як на хабарі величезному, в мільйони доларів США. Ок, припустімо. Де вирок ? Станом на зараз лише завершено розслідування і матеріали відкриті для ознайомлення стороні захисту. 2,5 роки !!! Але за цей час зі справи вже зникли окремі епізоди, вже не фігурує "злочинна група", вже всі забули за те, що "інші судді Великої Палати Верховного Суду причетні" (заява НАБУ тоді у травні 2023), підозри нікому більше з суддів не пред'явлені . . . Так причетні чи ні ? Якщо так - де підозри ? Якщо ні - для чого було у травні 2023 прокукерекати, що у Великій Палаті всі замазані ? Дискредитували вищу судову установу, а в результаті - 0.

І взагалі, вони працюють з 2017 року - як тоді вони працювали, що допустили цей іспанський сором з Міндічем ? Куди вони дивилися з 2019 року, якщо кажуть, що група Міндіча встигла украсти 100 млн. дол. ? За що тоді платники податків платять НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК, що у них під носом сотні мільйонів крадуть ?

Так що не романтизуйте ту структуру.
19.11.2025 22:29 Ответить
+2
Сподіваюсь в ляшка і крадуцького теж проведуть обшуки.
19.11.2025 22:18 Ответить
заї%али вони вже своїми аптеками. розвелося більше ніж ломбардів , їгрових автоматів , та наливайок ,разом взятих у 2000х роках. нарід заставили за таблетками як за хлібом ходити в магазини. мафія
19.11.2025 22:21 Ответить
А що Там можно вкрасти??? Краплі Зелені на????
19.11.2025 22:28 Ответить
Най би краще суддів потрясли заздалегідь, тих що запобіжні заходи обирають в якості кінцевого покарання
19.11.2025 22:32 Ответить
Ага 50 млн застави, при підозрі в ярд, і ніхто не перевіряє звідки кошти, можливо вони також отримані в процесі відмивання грошей або крадіжки.
19.11.2025 22:43 Ответить
НАБУ поставило на паузу оприлюднення нових "плівок Міндіча" через питання, пов'язані з воєнним станом та нацбезпекою Білий дім стоїть на порозі оприлюднення великої нової мирної угоди з росією, остаточно завершити війну в Україні примус до миру, бо на плівках таки зеленський
НАБУ грає на боці Трампа, як би це дико не виглядало
19.11.2025 22:59 Ответить
НАБУ грає на боці пуйла - дестабілізує владу в країні та знижує мотивацію піхоти на нулі.
19.11.2025 23:17 Ответить
А коли заглянете в ОП?
19.11.2025 23:08 Ответить
Не розумію чому СБУ та ГП не працюють по НАБУ та САП. Дії НАБУ просто руйнують владу країни зсередини. Негайно заблокувати роботу всіх співробитників НАБУ та САП, під домашній арест або взагалі у буцегарню. Всі плівки та записи конфіскувати та спалити.
19.11.2025 23:14 Ответить
Ще одна годівниця для Наполеончика. Міндіч збирав долю, львіную.
19.11.2025 23:27 Ответить
 
 