НАБУ провело обыски в главном офисе Гослекслужбы, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в главном офисе Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Об этом сообщает издание "ЭП", ссылаясь на источники на фармрынке, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали обысков

По информации "ЭП", обыски проходили на прошлой неделе в главном офисе учреждения и в кабинете руководителя Гослекслужбы Романа Исаенко. Было изъято значительное количество документов.

Отмечается, что после обысков Исаенко ушел на больничный.

Читайте также: Окружение сотрудника СБУ и руководителя Гослекслужбы создало частную лабораторию, которой государство передает проверку лекарств, - СМИ

По какому делу прошли обыски, официально не известно. В то же время, "ЭП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что обыски связаны с незаконным обогащением.

Обыски также могут касаться одного из фигурантов дела Тимура Миндича, который, по словам собеседников "ЭП" на фармрынке, связан с этим сектором.

Читайте также: Никаких обысков в офисах "Нафтогаза" не проводится, - пресс-служба

Что известно об Исаенко?

В феврале 2025 года Роман Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info.

В расследовании говорилось о том, что частная лаборатория "Добробут-Лікилаб", которая почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, была создана окружением главы самой Гослекслужбы и профильного сотрудника СБУ.

Читайте также: НАБУ проводит обыски в "Нафтогазе", - Гончаренко