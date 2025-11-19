НАБУ провело обыски в главном офисе Гослекслужбы, - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в главном офисе Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Об этом сообщает издание "ЭП", ссылаясь на источники на фармрынке, информирует Цензор.НЕТ.
Детали обысков
По информации "ЭП", обыски проходили на прошлой неделе в главном офисе учреждения и в кабинете руководителя Гослекслужбы Романа Исаенко. Было изъято значительное количество документов.
Отмечается, что после обысков Исаенко ушел на больничный.
По какому делу прошли обыски, официально не известно. В то же время, "ЭП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что обыски связаны с незаконным обогащением.
Обыски также могут касаться одного из фигурантов дела Тимура Миндича, который, по словам собеседников "ЭП" на фармрынке, связан с этим сектором.
Что известно об Исаенко?
В феврале 2025 года Роман Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info.
В расследовании говорилось о том, что частная лаборатория "Добробут-Лікилаб", которая почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, была создана окружением главы самой Гослекслужбы и профильного сотрудника СБУ.
Але казок про Алі-Бабу не вистачає - чекаю від них нових серіалів!
Зіштовхувався з ними в роботі - космонавти. З такого потолка цифри збитків видумовують, що хоч топор вішай. І одразу біжуть зливати в пресу, "аби не зам'яли справу". Коли починаєш по закону розбиратися - і то не так, і це єрунда . . .
Ні, там теж є і професійні люди, і фанатики своєї справи. Але їх меншість і тому загальний вихлоп структури, порівняно з їх фінансуванням і надіями, які на них покладалися, - "такоє". Тому і піаряться, що тут мільярди знайшли, там сотні мільйонів. А в суді здуваються.
От наприклад, вже 2,5 роки (15.05.2023) як затримали Голову Верховного Суду п. Князєва. Ніби як на хабарі величезному, в мільйони доларів США. Ок, припустімо. Де вирок ? Станом на зараз лише завершено розслідування і матеріали відкриті для ознайомлення стороні захисту. 2,5 роки !!! Але за цей час зі справи вже зникли окремі епізоди, вже не фігурує "злочинна група", вже всі забули за те, що "інші судді Великої Палати Верховного Суду причетні" (заява НАБУ тоді у травні 2023), підозри нікому більше з суддів не пред'явлені . . . Так причетні чи ні ? Якщо так - де підозри ? Якщо ні - для чого було у травні 2023 прокукерекати, що у Великій Палаті всі замазані ? Дискредитували вищу судову установу, а в результаті - 0.
І взагалі, вони працюють з 2017 року - як тоді вони працювали, що допустили цей іспанський сором з Міндічем ? Куди вони дивилися з 2019 року, якщо кажуть, що група Міндіча встигла украсти 100 млн. дол. ? За що тоді платники податків платять НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК, що у них під носом сотні мільйонів крадуть ?
Так що не романтизуйте ту структуру.
Чогось коли за пачку туалетного паперу коли зловлять чи бутилку пива, то суддя справу не затягує і відхиляє багато дивних клопотань адвокатів.
Святий, професійний і непідкупний, який обирали іноземні експерти разом з НАБУ і САП !!!
То ж одна антикорупційна команда !!!
Там давно не районні суди звичайні працюють - у НАБУ свій суд !!! Свій - у всіх значеннях цього слова.
НАБУ грає на боці Трампа, як би це дико не виглядало