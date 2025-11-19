Никаких обысков в офисах "Нафтогаза" не проводится, - пресс-служба

В настоящее время никаких обысков в офисах Группы "Нафтогаз" не проводится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группы.

"Нафтогаз" опровергает информацию Гончаренко

"Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности", - утверждают в "Нафтогазе".

"Группа Нафтогаз максимально содействует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. Это касается всех без исключения сотрудников компании. В случае установления нарушений - будут приняты неотложные меры в отношении соответствующих сотрудников", - добавили в компании.

Что предшествовало?

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ в эти минуты якобы проводит обыски в "Нафтогазе".

Миндичгейт

