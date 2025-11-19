630 8
Никаких обысков в офисах "Нафтогаза" не проводится, - пресс-служба
В настоящее время никаких обысков в офисах Группы "Нафтогаз" не проводится.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группы.
"Нафтогаз" опровергает информацию Гончаренко
"Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности", - утверждают в "Нафтогазе".
"Группа Нафтогаз максимально содействует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. Это касается всех без исключения сотрудников компании. В случае установления нарушений - будут приняты неотложные меры в отношении соответствующих сотрудников", - добавили в компании.
Что предшествовало?
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ в эти минуты якобы проводит обыски в "Нафтогазе".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наглядова Рада, може це підтвердити з смотрящим від **********!!!.
Служба фінансового моніторингу і Нацбанку, ну, «просто не в курсє дєла»?? Вони ж уже побороли карупцію, у вищих ешелонах зелупнів, разом з верещучкою і свириденчихою!!??