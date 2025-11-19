РУС
Никаких обысков в офисах "Нафтогаза" не проводится, - пресс-служба

Обыски в Нафтогазе

В настоящее время никаких обысков в офисах Группы "Нафтогаз" не проводится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группы.

"Нафтогаз" опровергает информацию Гончаренко

"Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности", - утверждают в "Нафтогазе".

"Группа Нафтогаз максимально содействует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. Это касается всех без исключения сотрудников компании. В случае установления нарушений - будут приняты неотложные меры в отношении соответствующих сотрудников", - добавили в компании.

Что предшествовало?

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ в эти минуты якобы проводит обыски в "Нафтогазе".

Миндичгейт

Гончаренко відома свістулька... дивуюсь тим хто приділяє увагу його вкидам...йому, взагалі, серед зелених клоунів місце
19.11.2025 13:07 Ответить
якщо не проводиться, то це печалька, бо там завжди були схеми і розкрадання у надвеликих об'ємах
19.11.2025 13:12 Ответить
от, наприклад, створюється "унікальна автоматизована система охорони", туди вбухують величезні гроші, і звісно, величезні відкати хапуги кладуть собі в кишені, але це усе таємно тепер, бо військовий стан. До речі, це не тільки про Нафтогаз. Скрізь, де зробили таємно, там і крадуть мільйонами.
19.11.2025 13:30 Ответить
Наче не в воєнний стан не крали на "Інформаційно-аналітичних системах", "Центральних інформаційних системах", чи ще якихось таблицях чи кодах в 30-40к рядків з суворими назвами. Золота жила.
19.11.2025 13:52 Ответить
Може й планували, але Льошик тіпа встиг попередити. )
19.11.2025 13:17 Ответить
Отож і я про це.Якого цей сенсаціолог спішить як голий в баню?Прийде час,НАБУ надасть інформацію.Бентежить те,що на 100% впевнений,якби в 2019 не вибрали ЗЕленського такої війни не було б.Правило чи аксіому "Хочеш миру,готуйся до війни" ніхто ніколи не відміняв.Цього ЗЕлений і ЗЕлені не робили і ми платимо страшну ціну.
19.11.2025 13:20 Ответить
Так там усе вкрадено призначенцями зелупнями, ще напередодні!!
Наглядова Рада, може це підтвердити з смотрящим від **********!!!.
Служба фінансового моніторингу і Нацбанку, ну, «просто не в курсє дєла»?? Вони ж уже побороли карупцію, у вищих ешелонах зелупнів, разом з верещучкою і свириденчихою!!??
19.11.2025 13:22 Ответить
Ще кілька днів можна красти.
19.11.2025 13:33 Ответить
 
 