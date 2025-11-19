2 417 18
НАБУ проводит обыски в "Нафтогазе", - Гончаренко
Детективы НАБУ в эти минуты проводят обыски в "Нафтогазе".
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, по его словам, продолжаются обыски у директора по безопасности Виталия Бровка.
"У него уже забрали телефон", - уточнил нардеп.
"До прихода в команду главы "Нафтогаза" Корецкого, Бровко работал в Офисе Генпрокурора, отвечал за надзор за ГБР", - добавил Гончаренко.
Он также отметил, что следственные действия начались 1,5 часа назад.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Ніколи такого не було і знов, вся шваль.крадійкувата попалає на більш жирні місця.
«Експрокурор-криптомільйонер Віталій Бровко, якого звільнили з Офісу Генпрокурора, став директором з безпеки "Нафтогазу"
Його було одразу звільнено новим генпрокурором Р.Кравченко»
Проте довго без роботи він не сидів - майже одразу вже експрокурор отримав посаду директора з безпеки групи "Нафтогаз". Його попередник Володимир Лупащенко, який до цього відповідав за безпеку "Нафтогазу", перейшов на посаду члена правління компанії "Газорозподільні мережі України", що також входить до складу Групи "Нафтогаз".
Його родина має криптовалюти на 43 мільйони.
https://190.today/eksprokuror-kryptomiljoner-vitalij-brovko-yakogo-zvilnyly-z-ofisu-genprokurora-stav-dyrektorom-z-bezpeky-naftogazu/
А може таким чином він когось попереджає?