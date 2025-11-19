НАБУ проводит обыски в "Нафтогазе", - Гончаренко

Детективы НАБУ в эти минуты проводят обыски в "Нафтогазе".

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, продолжаются обыски у директора по безопасности Виталия Бровка.

"У него уже забрали телефон", - уточнил нардеп.

"До прихода в команду главы "Нафтогаза" Корецкого, Бровко работал в Офисе Генпрокурора, отвечал за надзор за ГБР", - добавил Гончаренко.

Он также отметил, что следственные действия начались 1,5 часа назад.

