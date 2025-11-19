РУС
НАБУ проводит обыски в "Нафтогазе", - Гончаренко

Детективы НАБУ в эти минуты проводят обыски в "Нафтогазе".

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, продолжаются обыски у директора по безопасности Виталия Бровка.

"У него уже забрали телефон", - уточнил нардеп.

"До прихода в команду главы "Нафтогаза" Корецкого, Бровко работал в Офисе Генпрокурора, отвечал за надзор за ГБР", - добавил Гончаренко.

Он также отметил, что следственные действия начались 1,5 часа назад.

Миндичгейт

Топ комментарии
+6
Та пакуйте вже верхівку. ГБ - гляньте майно.
показать весь комментарий
19.11.2025 12:28 Ответить
+5
Чи вдастся НАБУ знайти контору в якій нічого не вкрали?
показать весь комментарий
19.11.2025 12:39 Ответить
+4
газ пульнули из газохранилищ за откаты зеленскому. теперь будет покупать зеленский из греции 1 января, двойной наварчик на энергетической безопасности не помешает)
показать весь комментарий
19.11.2025 12:27 Ответить
Неможливо. Верхівка с'**.......ахтунг нафуй шнель до Туреччини
показать весь комментарий
19.11.2025 12:31 Ответить
Ну як так вийшло?
Ніколи такого не було і знов, вся шваль.крадійкувата попалає на більш жирні місця.
«Експрокурор-криптомільйонер Віталій Бровко, якого звільнили з Офісу Генпрокурора, став директором з безпеки "Нафтогазу"
Його було одразу звільнено новим генпрокурором Р.Кравченко»
Проте довго без роботи він не сидів - майже одразу вже експрокурор отримав посаду директора з безпеки групи "Нафтогаз". Його попередник Володимир Лупащенко, який до цього відповідав за безпеку "Нафтогазу", перейшов на посаду члена правління компанії "Газорозподільні мережі України", що також входить до складу Групи "Нафтогаз".

Його родина має криптовалюти на 43 мільйони.

https://190.today/eksprokuror-kryptomiljoner-vitalij-brovko-yakogo-zvilnyly-z-ofisu-genprokurora-stav-dyrektorom-z-bezpeky-naftogazu/
показать весь комментарий
19.11.2025 12:34 Ответить
Чого Гончаренко біжить попереду потяга?Ну проводять обшуки і що,робота в них така.Чи попередчасна інформація не злякає інших учасників злочинних формувань,чи не приховають сліди злочинів?Таке враження що в Гончаренка все схвачено і в погоні за сенсацією...
А може таким чином він когось попереджає?
показать весь комментарий
19.11.2025 12:35 Ответить
Блін,точно.Подєльніки не в курсі.Їх же ніхто не попередить.Ну,будемо надіятися що всі корупціонери і злодії цензор і гончаренка не читають
показать весь комментарий
19.11.2025 12:38 Ответить
пан Шевченко искренне полагает,что все ворюги инфу получают исключитель из сайта Гончаренко
показать весь комментарий
19.11.2025 12:58 Ответить
В країні майбутнього ім Віслюка Оманського це нереально
показать весь комментарий
19.11.2025 12:47 Ответить
З ОП нічого не крали... Все туди несли, в печеру до Алі-Баби)
показать весь комментарий
19.11.2025 12:59 Ответить
Вы там глубоко не копайте, а то до "Тигрюли" докопаетесь!
показать весь комментарий
19.11.2025 12:48 Ответить
цікаво, чому директорами безпеки Нафтогазу завжди призначають системних хапуг, які ж функції мають виконувати ці "директора" після десятиліть успішної корупції в прокуратурі чи органах мвс
показать весь комментарий
19.11.2025 12:56 Ответить
хотілося б, щоб НАБУ потрусило "папєрєдніків", бо там також сиділи "директорами безпеки" і раніше дуже цікаві в плані системної корупції особи
показать весь комментарий
19.11.2025 13:02 Ответить
А тим часом на турецькому пляжі Алі-Баба з розбійниками вирішують куди їм стартувати, так щоб не видали)
показать весь комментарий
19.11.2025 13:01 Ответить
Гончаренко- это путинское помело
показать весь комментарий
19.11.2025 13:06 Ответить
Великий 3,14здобол-все він знає-а коли не знає всеодно себе рекламує-чогоб це
показать весь комментарий
19.11.2025 13:34 Ответить
Не розумію чому СБУ та ГП не працюють по НАБУ та САП. Дії НАБУ просто руйнують владу країни зсередини. Негайно заблокувати роботу всіх співробитників НАБУ та САП, під домашній арест або взагалі у буцегарню. Всі плівки та записи конфіскувати та спалити.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:18 Ответить
 
 