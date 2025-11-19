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Новини Обшуки у Держлікслужбі
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НАБУ провело обшуки в головному офісі Держлікслужбі, - ЗМІ

Обшуки в Держлікслужбі: НАБУ проводить слідчі дії

Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Про це повідомляє видання "ЕП", посилаючись на джерела на фармринку, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі обшуків

За інформацією "ЕП", обшуки відбувались позаминулого тижня у головному офісі установи та у кабінеті керівника Держлікслужби Романа Ісаєнка. Було вилучено значну кількість документів.

Зазначається, що після обшуків Ісаєнко пішов на лікарняний.

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За якою справою відбулися обшуки офіційно не відомо. Водночас, "ЕП" з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що обшуки повʼязані із незаконним збагаченням.

Обшуки також можуть стосуватись одного з фігурантів справи Тімура Міндіча, який, за словами співрозмовників "ЕП" на фармринку, повʼязаний із цим сектором.

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Що відомо про Ісаєнка?

У лютому 2025 року  Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info.

У розслідуванні йшлося про те, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, була створена оточенням голови самої Держлікслужби і профільного працівника СБУ.

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НАБУ (5736) обшук (2061) Держлікслужба (63)
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Топ коментарі
+6
Не знаю чому, але мені Набу дуже подобається...
Але казок про Алі-Бабу не вистачає - чекаю від них нових серіалів!
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19.11.2025 22:16 Відповісти
+3
Вони більше піаром займаються - а в суді їх справи часто розвалюються. Лише ВАКС, аби не штампувати виправдальні вироки і не підставляти тим самим детективів НАБУ / прокурорів САП самих під кримінальну відповідальність за завідомо незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності, тягне такі "гнилі" справи і потім закриває їх за строками давності за принципом "і вівці цілі, і вовки ситі".

Зіштовхувався з ними в роботі - космонавти. З такого потолка цифри збитків видумовують, що хоч топор вішай. І одразу біжуть зливати в пресу, "аби не зам'яли справу". Коли починаєш по закону розбиратися - і то не так, і це єрунда . . .
Ні, там теж є і професійні люди, і фанатики своєї справи. Але їх меншість і тому загальний вихлоп структури, порівняно з їх фінансуванням і надіями, які на них покладалися, - "такоє". Тому і піаряться, що тут мільярди знайшли, там сотні мільйонів. А в суді здуваються.

От наприклад, вже 2,5 роки (15.05.2023) як затримали Голову Верховного Суду п. Князєва. Ніби як на хабарі величезному, в мільйони доларів США. Ок, припустімо. Де вирок ? Станом на зараз лише завершено розслідування і матеріали відкриті для ознайомлення стороні захисту. 2,5 роки !!! Але за цей час зі справи вже зникли окремі епізоди, вже не фігурує "злочинна група", вже всі забули за те, що "інші судді Великої Палати Верховного Суду причетні" (заява НАБУ тоді у травні 2023), підозри нікому більше з суддів не пред'явлені . . . Так причетні чи ні ? Якщо так - де підозри ? Якщо ні - для чого було у травні 2023 прокукерекати, що у Великій Палаті всі замазані ? Дискредитували вищу судову установу, а в результаті - 0.

І взагалі, вони працюють з 2017 року - як тоді вони працювали, що допустили цей іспанський сором з Міндічем ? Куди вони дивилися з 2019 року, якщо кажуть, що група Міндіча встигла украсти 100 млн. дол. ? За що тоді платники податків платять НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК, що у них під носом сотні мільйонів крадуть ?

Так що не романтизуйте ту структуру.
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19.11.2025 22:29 Відповісти
+2
Сподіваюсь в ляшка і крадуцького теж проведуть обшуки.
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19.11.2025 22:18 Відповісти
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Не знаю чому, але мені Набу дуже подобається...
Але казок про Алі-Бабу не вистачає - чекаю від них нових серіалів!
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19.11.2025 22:16 Відповісти
Вони більше піаром займаються - а в суді їх справи часто розвалюються. Лише ВАКС, аби не штампувати виправдальні вироки і не підставляти тим самим детективів НАБУ / прокурорів САП самих під кримінальну відповідальність за завідомо незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності, тягне такі "гнилі" справи і потім закриває їх за строками давності за принципом "і вівці цілі, і вовки ситі".

Зіштовхувався з ними в роботі - космонавти. З такого потолка цифри збитків видумовують, що хоч топор вішай. І одразу біжуть зливати в пресу, "аби не зам'яли справу". Коли починаєш по закону розбиратися - і то не так, і це єрунда . . .
Ні, там теж є і професійні люди, і фанатики своєї справи. Але їх меншість і тому загальний вихлоп структури, порівняно з їх фінансуванням і надіями, які на них покладалися, - "такоє". Тому і піаряться, що тут мільярди знайшли, там сотні мільйонів. А в суді здуваються.

От наприклад, вже 2,5 роки (15.05.2023) як затримали Голову Верховного Суду п. Князєва. Ніби як на хабарі величезному, в мільйони доларів США. Ок, припустімо. Де вирок ? Станом на зараз лише завершено розслідування і матеріали відкриті для ознайомлення стороні захисту. 2,5 роки !!! Але за цей час зі справи вже зникли окремі епізоди, вже не фігурує "злочинна група", вже всі забули за те, що "інші судді Великої Палати Верховного Суду причетні" (заява НАБУ тоді у травні 2023), підозри нікому більше з суддів не пред'явлені . . . Так причетні чи ні ? Якщо так - де підозри ? Якщо ні - для чого було у травні 2023 прокукерекати, що у Великій Палаті всі замазані ? Дискредитували вищу судову установу, а в результаті - 0.

І взагалі, вони працюють з 2017 року - як тоді вони працювали, що допустили цей іспанський сором з Міндічем ? Куди вони дивилися з 2019 року, якщо кажуть, що група Міндіча встигла украсти 100 млн. дол. ? За що тоді платники податків платять НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК, що у них під носом сотні мільйонів крадуть ?

Так що не романтизуйте ту структуру.
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19.11.2025 22:29 Відповісти
надіюся, що вони хоча би свого слідчого із СІЗО витягнуть - хоча шансів мало до "відставки" ОПи і дЄрмака...
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19.11.2025 22:34 Відповісти
Ну, нехай на собі відчувають те саме, що роблять іншим людям (правоохоронний бєспрєдєл) . . . Може трошки будуть себе вести більш виважено. Хоча навряд чи - там не такий контингент, аби був здібний до глибоких філософських висновків на тему "поводь себе з іншими так, як хочеш, аби інші поводилися щодо тебе".
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19.11.2025 22:39 Відповісти
Казки тут не втирай, наші чесні судді не просто так тягнуть справу щоб НАБУ врятувати, а тому що це така проста схема захисту, адвокати затягують справу по любій х..ні а судді глухі і німі, в результаті судді, ситі корупціонер на волі.

Чогось коли за пачку туалетного паперу коли зловлять чи бутилку пива, то суддя справу не затягує і відхиляє багато дивних клопотань адвокатів.
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19.11.2025 22:41 Відповісти
Так це ж не звичайні судді - а Вищий антикорупційний суд України !!!!
Святий, професійний і непідкупний, який обирали іноземні експерти разом з НАБУ і САП !!!
То ж одна антикорупційна команда !!!

Там давно не районні суди звичайні працюють - у НАБУ свій суд !!! Свій - у всіх значеннях цього слова.
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19.11.2025 22:52 Відповісти
Сподіваюсь в ляшка і крадуцького теж проведуть обшуки.
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19.11.2025 22:18 Відповісти
заї%али вони вже своїми аптеками. розвелося більше ніж ломбардів , їгрових автоматів , та наливайок ,разом взятих у 2000х роках. нарід заставили за таблетками як за хлібом ходити в магазини. мафія
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19.11.2025 22:21 Відповісти
А що Там можно вкрасти??? Краплі Зелені на????
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19.11.2025 22:28 Відповісти
Най би краще суддів потрясли заздалегідь, тих що запобіжні заходи обирають в якості кінцевого покарання
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19.11.2025 22:32 Відповісти
Ага 50 млн застави, при підозрі в ярд, і ніхто не перевіряє звідки кошти, можливо вони також отримані в процесі відмивання грошей або крадіжки.
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19.11.2025 22:43 Відповісти
НАБУ поставило на паузу оприлюднення нових "плівок Міндіча" через питання, пов'язані з воєнним станом та нацбезпекою Білий дім стоїть на порозі оприлюднення великої нової мирної угоди з росією, остаточно завершити війну в Україні примус до миру, бо на плівках таки зеленський
НАБУ грає на боці Трампа, як би це дико не виглядало
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19.11.2025 22:59 Відповісти
А коли заглянете в ОП?
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19.11.2025 23:08 Відповісти
Ще одна годівниця для Наполеончика. Міндіч збирав долю, львіную.
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19.11.2025 23:27 Відповісти
 
 