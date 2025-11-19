НАБУ провело обшуки в головному офісі Держлікслужбі, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Про це повідомляє видання "ЕП", посилаючись на джерела на фармринку, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі обшуків

За інформацією "ЕП", обшуки відбувались позаминулого тижня у головному офісі установи та у кабінеті керівника Держлікслужби Романа Ісаєнка. Було вилучено значну кількість документів.

Зазначається, що після обшуків Ісаєнко пішов на лікарняний.

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За якою справою відбулися обшуки офіційно не відомо. Водночас, "ЕП" з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що обшуки повʼязані із незаконним збагаченням.

Обшуки також можуть стосуватись одного з фігурантів справи Тімура Міндіча, який, за словами співрозмовників "ЕП" на фармринку, повʼязаний із цим сектором.

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Що відомо про Ісаєнка?

У лютому 2025 року Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info.

У розслідуванні йшлося про те, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, була створена оточенням голови самої Держлікслужби і профільного працівника СБУ.

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