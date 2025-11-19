НАБУ провело обшуки в головному офісі Держлікслужбі, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Про це повідомляє видання "ЕП", посилаючись на джерела на фармринку, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі обшуків
За інформацією "ЕП", обшуки відбувались позаминулого тижня у головному офісі установи та у кабінеті керівника Держлікслужби Романа Ісаєнка. Було вилучено значну кількість документів.
Зазначається, що після обшуків Ісаєнко пішов на лікарняний.
За якою справою відбулися обшуки офіційно не відомо. Водночас, "ЕП" з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що обшуки повʼязані із незаконним збагаченням.
Обшуки також можуть стосуватись одного з фігурантів справи Тімура Міндіча, який, за словами співрозмовників "ЕП" на фармринку, повʼязаний із цим сектором.
Що відомо про Ісаєнка?
У лютому 2025 року Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info.
У розслідуванні йшлося про те, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, була створена оточенням голови самої Держлікслужби і профільного працівника СБУ.
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Але казок про Алі-Бабу не вистачає - чекаю від них нових серіалів!
Зіштовхувався з ними в роботі - космонавти. З такого потолка цифри збитків видумовують, що хоч топор вішай. І одразу біжуть зливати в пресу, "аби не зам'яли справу". Коли починаєш по закону розбиратися - і то не так, і це єрунда . . .
Ні, там теж є і професійні люди, і фанатики своєї справи. Але їх меншість і тому загальний вихлоп структури, порівняно з їх фінансуванням і надіями, які на них покладалися, - "такоє". Тому і піаряться, що тут мільярди знайшли, там сотні мільйонів. А в суді здуваються.
От наприклад, вже 2,5 роки (15.05.2023) як затримали Голову Верховного Суду п. Князєва. Ніби як на хабарі величезному, в мільйони доларів США. Ок, припустімо. Де вирок ? Станом на зараз лише завершено розслідування і матеріали відкриті для ознайомлення стороні захисту. 2,5 роки !!! Але за цей час зі справи вже зникли окремі епізоди, вже не фігурує "злочинна група", вже всі забули за те, що "інші судді Великої Палати Верховного Суду причетні" (заява НАБУ тоді у травні 2023), підозри нікому більше з суддів не пред'явлені . . . Так причетні чи ні ? Якщо так - де підозри ? Якщо ні - для чого було у травні 2023 прокукерекати, що у Великій Палаті всі замазані ? Дискредитували вищу судову установу, а в результаті - 0.
І взагалі, вони працюють з 2017 року - як тоді вони працювали, що допустили цей іспанський сором з Міндічем ? Куди вони дивилися з 2019 року, якщо кажуть, що група Міндіча встигла украсти 100 млн. дол. ? За що тоді платники податків платять НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК, що у них під носом сотні мільйонів крадуть ?
Так що не романтизуйте ту структуру.
Чогось коли за пачку туалетного паперу коли зловлять чи бутилку пива, то суддя справу не затягує і відхиляє багато дивних клопотань адвокатів.
Святий, професійний і непідкупний, який обирали іноземні експерти разом з НАБУ і САП !!!
То ж одна антикорупційна команда !!!
Там давно не районні суди звичайні працюють - у НАБУ свій суд !!! Свій - у всіх значеннях цього слова.
НАБУ грає на боці Трампа, як би це дико не виглядало