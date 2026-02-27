Ексголові Держлікслужби Ісаєнку повідомили про підозру у недостовірному декларуванні, - НАБУ
Колишнього голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роману Ісаєнку повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
У Бюро зазначили, що слідство розпочато за матеріалами журналістського розслідування Bihus.Info.
"Обіймаючи посаду держслужби категорії "А", підозрюваний не вказав у своїх щорічних деклараціях за 2022–2024 роки інформацію про житловий будинок у Київській області.
Цю нерухомість придбали у січні 2022 року та оформили на батьків дружини підозрюваного. Проте детективи з'ясували, що фактично будинком користувалися посадовець та його дружина", - йдеться в повідомленні.
На початку 2026 року, зазначили у Бюро, посадовця звільнили.
Кваліфікація: ч. 2 ст. 366-2 КК України. Досудове розслідування триває.
Що відомо про Ісаєнка?
У лютому 2025 року Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info.
У розслідуванні йшлося про те, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, була створена оточенням голови самої Держлікслужби і профільного працівника СБУ.
Обшуки
- Наприкінці листопада 2025 року повідомлялось, що НАБУ провело обшуки в головному офісі Держлікслужби.
- Пізніше
Кабінет Міністрів відсторонив Романа Ісаєнка від виконання обовʼязків голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
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