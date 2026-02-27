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Новини Декларування недостовірної інформації
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Ексголові Держлікслужби Ісаєнку повідомили про підозру у недостовірному декларуванні, - НАБУ

Ексглаві Держлікслужби повідомлено про підозру: подробиці НАБУ

Колишнього голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роману Ісаєнку повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

У Бюро зазначили, що слідство розпочато за матеріалами журналістського розслідування Bihus.Info. 

"Обіймаючи посаду держслужби категорії "А", підозрюваний не вказав у своїх щорічних деклараціях за 2022–2024 роки інформацію про житловий будинок у Київській області.

Цю нерухомість придбали у січні 2022 року та оформили на батьків дружини підозрюваного. Проте детективи з'ясували, що фактично будинком користувалися посадовець та його дружина", - йдеться в повідомленні.

На початку 2026 року, зазначили у Бюро, посадовця звільнили.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 366-2 КК України. Досудове розслідування триває.

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Що відомо про Ісаєнка?

У лютому 2025 року Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info.

У розслідуванні йшлося про те, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, була створена оточенням голови самої Держлікслужби і профільного працівника СБУ.

Обшуки

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Автор: 

НАБУ (5737) декларація (1477) Держлікслужба (63) Ісаєнко Роман (7)
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красти,красти,красти......батьки крали і ми крадемо !!! особливо в часи війни...
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27.02.2026 11:33 Відповісти
Деменція - забудьки - пропадьки
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27.02.2026 11:35 Відповісти
Ой, чинуші від влади, та помиріться ви вже з путлєром і розкрадайте разом країну й надалі, бо ви ж натин нарот.
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27.02.2026 11:36 Відповісти
А хіба вони сварилися?
Це ж одна команда від початку правління Джакомона «потужного», перетворившого Україну на країнубрехні і повального розкрадання.
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27.02.2026 11:39 Відповісти
Чому депутати усіх скликань Верховної зради не прийняли закон, про декларування доходів не лише посадовцями, але і їх найближчими родичами? Бо представникам законодавчої, виконавчої, судової влади зручно грабувати країну.
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27.02.2026 12:15 Відповісти
Вже повтікали: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Буглак, Венедіктова, Глиняна, Горбуненко, Дмитрук, Дубілет, Жидков, Казак, Колотило, Комарницький, Корявченков, Костін, Котін, Кравець, Куницький, Медвідь, Микитась, Наумов, Одарченко, Парсентьєв, Присяжнюк, Пушкар, Рябошапка, Сенниченко, Сомов, Степанов, Стефанішина, Трубіцин, Фірташ, Холодов, Шевченко К., Шурми...

Фактично майже втікли: Умеров, Пронін

Ще не повтікали, але можуть: Баканов, Єрмаки, Чернишови, Арахамія, Баруля, Баум, Божко, Борисов, Бужанський, Верещук, Вовки, Гайдай, Гетманцев, Гмирін, Голик, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дума, Іванов, Ісаєнко, Касай, Каськів, Кацуба, Кісєль, Кириленко, Князєв, Коломойський, Колюбаєв, Крупа, Кузьміних, Лещенко, Лієв, Липка, Милованов, Мосейчук, Мужель, Палиця, Петров, Резніков, Резніченко, Рудий, Синиця, Смирнов, Сольський, Столар, Субботенко, Татаров, Тимошенко, Ткаченко, Трофімов, Трухін, Федоришин, Халімон, Хейл, Хланта, Шевченко Є., Шугалій, Юрченко…
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27.02.2026 12:48 Відповісти
Контора для перевирок это золотая хабарническая жила,она создана для того что бы наживаться,хлоп честно купил посаду и честно работал.
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27.02.2026 15:32 Відповісти
 
 