Ексголові Держлікслужби Ісаєнку повідомили про підозру у недостовірному декларуванні, - НАБУ

Колишнього голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роману Ісаєнку повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

У Бюро зазначили, що слідство розпочато за матеріалами журналістського розслідування Bihus.Info.

"Обіймаючи посаду держслужби категорії "А", підозрюваний не вказав у своїх щорічних деклараціях за 2022–2024 роки інформацію про житловий будинок у Київській області.

Цю нерухомість придбали у січні 2022 року та оформили на батьків дружини підозрюваного. Проте детективи з'ясували, що фактично будинком користувалися посадовець та його дружина", - йдеться в повідомленні.

На початку 2026 року, зазначили у Бюро, посадовця звільнили.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 366-2 КК України. Досудове розслідування триває.

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Що відомо про Ісаєнка?

У лютому 2025 року Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info.

У розслідуванні йшлося про те, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, була створена оточенням голови самої Держлікслужби і профільного працівника СБУ.

Обшуки

Наприкінці листопада 2025 року повідомлялось, що НАБУ провело обшуки в головному офісі Держлікслужби.

Пізніше Кабінет Міністрів відсторонив Романа Ісаєнка від виконання обовʼязків голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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