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Новини Міндічгейт
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Україна готує документи для екстрадиції Міндіча та Цукермана, але це складний процес, - НАБУ

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман

Україна готує документи для процедури екстрадиції головних фігурантів у справі "Мідас" –– бізнесмена Тімура Міндіча та його бізнес-партнера Олександра Цукермана, які наразі перебувають в Ізраїлі. Поки що важко сказати, чи вдасться їх повернути.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" сказав директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

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Складна процедура повернення

Для НАБУ екстрадиційна процедура завжди не є формальністю.

"Це процес, це підготовка відповідного запиту, надсилання цього запиту, супровід, комунікація з партнерами щодо цього. Я скажу відверто й чесно: сказати на 100%, чи вдасться нам здійснити цю екстрадицію з Ізраїлю чи з будь-якої іншої країни, складно", - сказав Кривонос.

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Процедура ускладнилася після початку великої війни

За словами директора НАБУ, екстрадиційна процедура складна і залежить зокрема від рішень судів в юрисдикціях, де ухвалюється рішення щодо екстрадиції.

"Наші фігуранти використовують це як обставину, (мотивуючи неможливість повернення ситуацією в країні, — ред.). Це може смішно та абсурдно звучати, але ми стикалися з такою практикою судів: "Вибачте, в країні небезпечно, це може загрожувати життю". І суди в європейських юрисдикціях приймають це як аргумент і відмовляють в екстрадиції через безпекову ситуацію", - пояснив Кривонос.

Водночас він зазначив, що останнім часом ситуація покращилася і НАБУ вдалося екстрадувати низку осіб.

Відповідаючи на питання, що відповів Ізраїль на запит на екстрадицію Міндіча і Цукермана, директор НАБУ зазначив: "Зараз ми в процесі надсилання екстрадиційного запиту. Я нагадаю, він надсилається через Офіс генерального прокурора, а готується в нас. Поки ще готуються документи".

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Міндічгейт

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Автор: 

НАБУ (5737) екстрадиція (471) Кривонос Семен (123) Міндіч Тімур (335) Цукерман Олександр (29)
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Топ коментарі
+18
За 3 роки не змогли добитися екстрадиції дрібного пропагандиста шарія, то що вже казати про таких китів як міндіч з цукерманом. По факту - чергова локшина для пересічних про невідворотність покарання та торжество справедливості.
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26.02.2026 22:38 Відповісти
+13
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Бляха... Я вже живіт надірвала 😂😂😂😂😂😂😂
Вже в цирк ходити не буду. Буду читати новини від ******* про його дружбанів - крадіїв.
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26.02.2026 22:41 Відповісти
+13
Скоро вова там буде? Сьогодні щось тер з президентом Израїлю
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26.02.2026 22:42 Відповісти
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піздец клоуни,тупіше не вигадати
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26.02.2026 22:34 Відповісти
ці "інсенуації" ЗЄлєнського Ізраїль має видати Україні, щоб не було всіляких... інсенуацій

якось так

.
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27.02.2026 00:04 Відповісти
екстрадувати міндичів в Україну елементарно !
скажіть хасидам, що без міндича цадика не побачать і вони вже в вересні самі принесуть його в СБУ.

.
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27.02.2026 00:07 Відповісти
А ну, ти вигадай, ти ж не клоун
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27.02.2026 00:30 Відповісти
Спочатку подайте у міжнародний пошук та інтерпол. Щоб вони далі Ізраїлю нікуди їхати не могли. А так усе як завжди, усі знають, що Ізраїль своїх громадян не видає, лише США і з тяжким обвинуваченням. А так давайте показуйте лохторатк бурхливу діяльність
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27.02.2026 08:22 Відповісти
За 3 роки не змогли добитися екстрадиції дрібного пропагандиста шарія, то що вже казати про таких китів як міндіч з цукерманом. По факту - чергова локшина для пересічних про невідворотність покарання та торжество справедливості.
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26.02.2026 22:38 Відповісти
Шарій має цікавий компромат на *******. В нього получился взяти аналізи від ******* на відміну від того, забула як називається, що намалював йому липову довідку, що була виписана пару днів перед тим, як нібито воно здавало кров у 2019.
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26.02.2026 22:45 Відповісти
Ну, якщо ти в змозі поветнути міндіча, всі тільки за.
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27.02.2026 00:31 Відповісти
Не для того його випустили,щоб повертати.надсилається через Офіс генерального прокурора Джерело: https://censor.net/ua/n3602658.Генпрокурор довірена людина
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26.02.2026 22:38 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Бляха... Я вже живіт надірвала 😂😂😂😂😂😂😂
Вже в цирк ходити не буду. Буду читати новини від ******* про його дружбанів - крадіїв.
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26.02.2026 22:41 Відповісти
Це анонс нового концерту кварталу.
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26.02.2026 23:23 Відповісти
В десятку. !!!!
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27.02.2026 10:29 Відповісти
Все так тяжко.... Заслали бідолагу в ізраїлщину на висилку .. тепер не ясно шо робити
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26.02.2026 22:42 Відповісти
Скоро вова там буде? Сьогодні щось тер з президентом Израїлю
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26.02.2026 22:42 Відповісти
Азохен вей, мальчікі упісялісь от страха Оні ждут зелень на земле обетованой.
Пора деліть наші деньгі!
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26.02.2026 22:49 Відповісти
Так Зеля начебто Міндіча лишив громадянства України. Щоб Не змогли його притягнути під суд. Про Цукермана не чув.
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26.02.2026 22:56 Відповісти
Через 10 років мінімум будуть "типо єкстрадувати" (як з царьовим) і 12 років не пройшло!
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26.02.2026 23:24 Відповісти
Вибори попереду...👎
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26.02.2026 23:29 Відповісти
От вирішили бабла зрубати. Всі ж прекрасно знають, що Ізраїль НІКОЛИ і НІКОМУ не віддає своїх громадян, але є нагоди зрубати кілька мілліонів доларів, то чому б ні. А лохи хай тішаться гучними заявами.
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26.02.2026 23:31 Відповісти
Дуже "складний" процес..,. Субота, неділя...до 18 годин робочий день..,кава...попі....дети, магазини.....стільки клопот "робочим соснами",щоб надрукувати запити...Це ж не "вагнеріаців" приховувати.....чи по СІЗО патріотів.,...тяжко
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26.02.2026 23:45 Відповісти
Марна трата часу, вони навряд чи видадуть грошові валізи.
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27.02.2026 00:27 Відповісти
Вава навмисно лишив міндіча громадянства, щоб важче було доставити із Ізраїлю
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27.02.2026 00:33 Відповісти
А хіба той самий Ізраїль застосовував якісь складні процедури, коли вивозив Адольфа Ейхмана?
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27.02.2026 02:32 Відповісти
Для осіб, що накуролесили в Україні, згідно КК, на термін відсидки, більший за 5 років, то я за створення механізму альтернативи: або ти сидиш на Батьківщині, або лежиш в землі нехай навіть самої комфортної країни (бо за своїми кордонами Україна звісно тюрем не має і там реально може бути застосований лише єдиний вид покарання).
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27.02.2026 03:07 Відповісти
Звичайно! Простіше ж було дати їм зелено світло на кордоні, ще і хустинкою помахати! Так, с*ка продажна?!
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27.02.2026 06:08 Відповісти
саме для для цього зе позбавив їх громадянства - щоб їх не видали! Якби вони були громадянами України - екстрадиція, а тепер - ніт. але тупориле стадо любить пАтужного владіміра алєксандроЧіва
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27.02.2026 09:21 Відповісти
НАБУ мало всі повноваження щоб цих щурів не випустити з України , а тепер бідкаєтесь як їх екстрадувати в Україну . У вас лапша холодного приготування на вухах не тримається .
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27.02.2026 10:22 Відповісти
 
 