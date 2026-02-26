Україна готує документи для екстрадиції Міндіча та Цукермана, але це складний процес, - НАБУ

Україна готує документи для процедури екстрадиції головних фігурантів у справі "Мідас" –– бізнесмена Тімура Міндіча та його бізнес-партнера Олександра Цукермана, які наразі перебувають в Ізраїлі. Поки що важко сказати, чи вдасться їх повернути.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" сказав директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

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Складна процедура повернення

Для НАБУ екстрадиційна процедура завжди не є формальністю.

"Це процес, це підготовка відповідного запиту, надсилання цього запиту, супровід, комунікація з партнерами щодо цього. Я скажу відверто й чесно: сказати на 100%, чи вдасться нам здійснити цю екстрадицію з Ізраїлю чи з будь-якої іншої країни, складно", - сказав Кривонос.

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Процедура ускладнилася після початку великої війни

За словами директора НАБУ, екстрадиційна процедура складна і залежить зокрема від рішень судів в юрисдикціях, де ухвалюється рішення щодо екстрадиції.

"Наші фігуранти використовують це як обставину, (мотивуючи неможливість повернення ситуацією в країні, — ред.). Це може смішно та абсурдно звучати, але ми стикалися з такою практикою судів: "Вибачте, в країні небезпечно, це може загрожувати життю". І суди в європейських юрисдикціях приймають це як аргумент і відмовляють в екстрадиції через безпекову ситуацію", - пояснив Кривонос.

Водночас він зазначив, що останнім часом ситуація покращилася і НАБУ вдалося екстрадувати низку осіб.

Відповідаючи на питання, що відповів Ізраїль на запит на екстрадицію Міндіча і Цукермана, директор НАБУ зазначив: "Зараз ми в процесі надсилання екстрадиційного запиту. Я нагадаю, він надсилається через Офіс генерального прокурора, а готується в нас. Поки ще готуються документи".

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