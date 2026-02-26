Україна готує документи для екстрадиції Міндіча та Цукермана, але це складний процес, - НАБУ
Україна готує документи для процедури екстрадиції головних фігурантів у справі "Мідас" –– бізнесмена Тімура Міндіча та його бізнес-партнера Олександра Цукермана, які наразі перебувають в Ізраїлі. Поки що важко сказати, чи вдасться їх повернути.
Про це в інтерв'ю "Суспільному" сказав директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.
Складна процедура повернення
Для НАБУ екстрадиційна процедура завжди не є формальністю.
"Це процес, це підготовка відповідного запиту, надсилання цього запиту, супровід, комунікація з партнерами щодо цього. Я скажу відверто й чесно: сказати на 100%, чи вдасться нам здійснити цю екстрадицію з Ізраїлю чи з будь-якої іншої країни, складно", - сказав Кривонос.
Процедура ускладнилася після початку великої війни
За словами директора НАБУ, екстрадиційна процедура складна і залежить зокрема від рішень судів в юрисдикціях, де ухвалюється рішення щодо екстрадиції.
"Наші фігуранти використовують це як обставину, (мотивуючи неможливість повернення ситуацією в країні, — ред.). Це може смішно та абсурдно звучати, але ми стикалися з такою практикою судів: "Вибачте, в країні небезпечно, це може загрожувати життю". І суди в європейських юрисдикціях приймають це як аргумент і відмовляють в екстрадиції через безпекову ситуацію", - пояснив Кривонос.
Водночас він зазначив, що останнім часом ситуація покращилася і НАБУ вдалося екстрадувати низку осіб.
Відповідаючи на питання, що відповів Ізраїль на запит на екстрадицію Міндіча і Цукермана, директор НАБУ зазначив: "Зараз ми в процесі надсилання екстрадиційного запиту. Я нагадаю, він надсилається через Офіс генерального прокурора, а готується в нас. Поки ще готуються документи".
Міндічгейт
- У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводило обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують ексміністр Герман Галущенко та Міндіч.
- Ексміністру Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних –– Дмитра Басова –– відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
-
1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
-
15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. 16 лютого стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру, а вже наступного дня суд відправив його у СІЗО із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якось так
.
скажіть хасидам, що без міндича цадика не побачать і вони вже в вересні самі принесуть його в СБУ.
.
Бляха... Я вже живіт надірвала 😂😂😂😂😂😂😂
Вже в цирк ходити не буду. Буду читати новини від ******* про його дружбанів - крадіїв.
Пора деліть наші деньгі!