У НАБУ розповіли про роль Галущенка у "Міндічгейті". ВIДЕО

У НАБУ оприлюднили нові подробиці у справі "Міндічгейт" та про роль Галущенка у ній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За даними Бюро, у лютому 2021 на острові Ангілья у Карибському басейні зареєстровано фонд для залучення близько $100 млн інвестицій. Директором фонду став давній знайомий фігурантів "Міндічгейту" - громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс. Нардеп Железняк повідомляв, що йдеться про Айвара Омсона.

"Він на професійній основі надавав послуги відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом", - зазначили в НАБУ.

Інвесторами стали Міндіч та Цукерман, які протягом 2021-2025 рр. інвестували туди десятки мільйонів доларів США.

Щоб приховати участь Галущенка у фонді - на території Маршалових островів створили три компанії, які увійшли в структури трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невіс.

Читайте: Галущенко про прийнятну для себе заставу: "Мільйонів 20-30 знайшов би"

Бенефіціарними власниками були колишня дружина Галущенка та четверо дітей Галущенка.

У НАБУ зазначили, що отримали докази, що Галущенко безпосередньо лобіював перед міністром з питань стратегічних галузей промисловості питання забезпечення мораторію на виплату заборгованості "Енергоатом" за укладеними контрактами.

"Це зробило можливою схему "шлагбаум", коли оплата підряднику надходила від "Енергоатому" лише після "відкату". Частина неправомірної вигоди, яку отримували "Тенор" та "Рокет" (Дмитро Басов та Ігор Миронюк) від контрагентів, передавалася топпосадовцю, якого вони між собою називали "Професор"", - нагадали у Бюро.

У НАБУ стверджують, що "Карлсон" (Міндіч), маючи зв'язки у вищих органах державної влади, забезпечував збереження ключової ролі Галущенка та інших осіб у Кабміні.

Також читайте: Галущенка затримали саме тоді, коли з’явився ризик втечі за кордон, - НАБУ

"Ключова роль "Сигізмунда" (Галущенка. - Ред.) в діяльності Міненерго, "Енергоатому", НКРЕКП, ОГТСУ та інших суб'єктів господарювання державного сектору енергетики фактично не зменшилася. Навіть після призначення його у липні 2025 року на посаду міністра юстиції. Внаслідок цього він отримав можливість впливати вже на два міністерства", - сказав детектив Абакумов.

Отримані НАБУ докази свідчать, що протягом 2021-2025 рр. на користь Галущенка "відмили" $12 млн.

"Кошти переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду у банківських установах Швейцарії та клалися на депозит, з якого родина "Сигізмунда" отримувала додатковий дохід. "Сигізмунд" на посаді міністра енергетики отримав понад $7,4 млн на рахунки двох компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах.

Ще майже $4 млн були видані у Швейцарії у готівковій формі. Частина цих коштів витрачалася на дороговартісне навчання дітей "Сигізмунда" в престижних навчальних закладах Швейцарії, а також акумулювалася на карткових рахунках колишньої дружини. Частина коштів витрачалася на медичні послуги в клініці "Шугармена" (Цукермана. - ред.), а також придбання брендового одягу в бутиках Києва", - розповіли в НАБУ.

В рамках цієї справи триває співробітництво із 15 країнами, розслідування триває.

Читайте: ДКВС про камеру з "неприємними сусідами" для Магамедрасулова: Це середньостатистичне приміщення СІЗО

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Читайте також: Галущенка на посаду міністра енергетики лобіював друг Зеленського Шефір, - Железняк