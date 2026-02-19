У НАБУ розповіли про роль Галущенка у "Міндічгейті". ВIДЕО

У НАБУ оприлюднили нові подробиці у справі "Міндічгейт" та про роль Галущенка у ній.

Що відомо?

За даними Бюро, у лютому 2021 на острові Ангілья у Карибському басейні зареєстровано фонд для залучення близько $100 млн інвестицій. Директором фонду став давній знайомий фігурантів "Міндічгейту" - громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс. Нардеп Железняк повідомляв, що йдеться про Айвара Омсона.

"Він на професійній основі надавав послуги відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом", - зазначили в НАБУ.

Інвесторами стали Міндіч та Цукерман, які протягом 2021-2025 рр. інвестували туди десятки мільйонів доларів США.

Щоб приховати участь Галущенка у фонді - на території Маршалових островів створили три компанії, які увійшли в структури трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невіс.

Бенефіціарними власниками були колишня дружина Галущенка та четверо дітей Галущенка.

У НАБУ розповіли подробиці справи Галущенка

У НАБУ зазначили, що отримали докази, що Галущенко безпосередньо лобіював перед міністром з питань стратегічних галузей промисловості питання забезпечення мораторію на виплату заборгованості "Енергоатом" за укладеними контрактами.

"Це зробило можливою схему "шлагбаум", коли оплата підряднику надходила від "Енергоатому" лише після "відкату". Частина неправомірної вигоди, яку отримували "Тенор" та "Рокет" (Дмитро Басов та Ігор Миронюк) від контрагентів, передавалася топпосадовцю, якого вони між собою називали "Професор"", - нагадали у Бюро.

У НАБУ стверджують, що "Карлсон" (Міндіч), маючи зв'язки у вищих органах державної влади, забезпечував збереження ключової ролі Галущенка та інших осіб у Кабміні.

"Ключова роль "Сигізмунда" (Галущенка. - Ред.) в діяльності Міненерго, "Енергоатому", НКРЕКП, ОГТСУ та інших суб'єктів господарювання державного сектору енергетики фактично не зменшилася. Навіть після призначення його у липні 2025 року на посаду міністра юстиції. Внаслідок цього він отримав можливість впливати вже на два міністерства", - сказав детектив Абакумов.

Отримані НАБУ докази свідчать, що протягом 2021-2025 рр. на користь Галущенка "відмили" $12 млн. 

"Кошти переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду у банківських установах Швейцарії та клалися на депозит, з якого родина "Сигізмунда" отримувала додатковий дохід. "Сигізмунд" на посаді міністра енергетики отримав понад $7,4 млн на рахунки двох компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах.

Ще майже $4 млн були видані у Швейцарії у готівковій формі. Частина цих коштів витрачалася на дороговартісне навчання дітей "Сигізмунда" в престижних навчальних закладах Швейцарії, а також акумулювалася на карткових рахунках колишньої дружини. Частина коштів витрачалася на медичні послуги в клініці "Шугармена" (Цукермана. - ред.), а також придбання брендового одягу в бутиках Києва", - розповіли в НАБУ.

В рамках цієї справи триває співробітництво із 15 країнами, розслідування триває.

Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

  • 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

НАБУ (5731) Галущенко Герман (652)
Чекаємо на аналогічні розповіді про роль єрмака та голобородька.
19.02.2026 11:14
19.02.2026 11:14 Відповісти
Все йде до того, що з часом сядуть усі. І папєрєднікі, і заднікі. Нинішні спеціалізовані антикорупційні органи шустрити почнуть ще з 1991 року, коли держава почала перетворюватись в мафіозно-кримінальну країну.
19.02.2026 11:01
19.02.2026 11:01 Відповісти
А чому дружина та повнолітні діти, які прекрасно розуміли що за гроші в них на рахунках, не йдуть як співучастники? Мають відповідати всі, і хто крав і відмивав, і ті, на чиї рахунки потім гроші потрапляли.
19.02.2026 13:50
19.02.2026 13:50 Відповісти
Все йде до того, що з часом сядуть усі. І папєрєднікі, і заднікі. Нинішні спеціалізовані антикорупційні органи шустрити почнуть ще з 1991 року, коли держава почала перетворюватись в мафіозно-кримінальну країну.
19.02.2026 11:01
Було б дуже добре. Але це з розряду фантастики.
19.02.2026 11:59
дуже кучму посадили за вбивство гонгадзе і чорновола ??? коли запитали у ющенка які у вас відносини з кучмою він відповів ..як у батька і сина .. отими словами все сказано . єдиний справедливий суд це НАРОДНИЙ СУД такий як над каддафі і чаушеску і якби отого виродка януковоща впіймали коли падло тікало то суку повісили б на найближчому дереві або прив.язали б до джипа і тягли по дорозі поки шкура не злізла . і зараз вибіркове кривосуддя . ванька баканов державний зрадник . хабарник . корупціонер ..друг дєтства.. зельця гуляє на волі а небрите **** розповідає із суфлера про ..єдність.. і ..боротьбу з корупцієй.. ВЕРШИНОЮ ЦИНІЗМУ ЗЕЛЕНОГО ШАПІТОЛІЮ БУЛО ПРИДУМАТИ ДЛЯ ЗЛОЧИНЦЯ . ХАБАРНИКА І КУМА ЗЕЛЬЦЯ ЧЕРНИШОВА ПОСАДУ МІНІСТРА НАЦІОНАЛЬНОІ ЄДНОСТІ
19.02.2026 12:41
19.02.2026 12:41 Відповісти
кум зейла , чернишов, здриснув , з міністерства , вигаданого для розпилу мільярдів , нахабне зейло вислало за ним кишенькове СБУ для супроводження і відбиття від НАБУ Шурма , який крав мільони з бюджєту зейло , показово , тягало за собою до США
19.02.2026 15:12
19.02.2026 15:12 Відповісти
При візочку під назвою "кравчучка", чучмі, руках, які не крали і нічого не робили, шапкозлодієві, чоколадному рошені не було такого ефективного антикорупційного органу, як НАБУ. До речі, керівника САП міжнародна комісія вибрала при рошенівській владі, але пеця призначення Клименка не підписав. Видно у бариг є чуйка, що добром це не закінчиться. Вендета почнеться з клоунів, які вміють грати @уєм на піаніно.
19.02.2026 17:26
19.02.2026 17:26 Відповісти
Клименко виграв конкурс на посаду керівника САП в 2021 році ще одине ******, кому кондитер насрав в панталони
20.02.2026 01:31
20.02.2026 01:31 Відповісти
порошенко відкрив ..благодійний фонд.. у тому ..фонді.. 99.9% грошей це гроші ПЕТРА . з 22 року фонд витратив на ЗСУ 5 000 000 000 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ . там неможливо перелічити скільки ПЕТРО закупив для зсу зброя . буржуйки . автомобілі . радіостанціі і т. д. а куми зельцмана і ..друзі дєтства.. з 19 року ******* бабло з бюджету і беруть хабарі
20.02.2026 06:24
20.02.2026 06:24 Відповісти
Наші злодіі - найбільш розумні та винахідливі злодіі в світі!Наша система правосуддя - найбільш гуманна система правосуддя в світі!
19.02.2026 11:05
19.02.2026 11:05 Відповісти
а ще в нас найкращі фінмонінторингова система, податкова і митна до купи взяті...
19.02.2026 12:48
19.02.2026 12:48 Відповісти
Чекаємо на аналогічні розповіді про роль єрмака та голобородька.
19.02.2026 11:14
Задаймось питанням необхідності існування офшорних зон. Воно існує для відмивання коштів ,які крадуться у народів та держав світу владою цих держав,їх "елітою" та злодіями всіх типів. Існуванням цих офшорів кажуть- кради,прихисток твоєму вкраденому є.
19.02.2026 11:16
Виправдання існування офшорних зон темою підтримки населення,що там проживає,є нікчемною,їх грабують,як і решту народів.
19.02.2026 11:16 Відповісти
ви офшорні зони ніде і ніяк не ліквідуєте.

До речі, додаткова реєстрація підприємства в офшорі лише капіталізує вартість самого підприємства (наприклад, у випадку його перепродажу, чи навіть додаткової емісії акцій, тощо). Там інша біда: через офшор зачасту уникається сплата належних в Україні податків. Втім, далеко не всі підприємства і України, і світу йдуть на таке правопорушення. Злочинці, такі як "мідасівці" звісно, цим залюбки користуються.
19.02.2026 11:56 Відповісти
Не дивно, що ці покидьки спілкуються кацапським язіком. Гандони, які готові продати навіть матір рідну.
19.02.2026 11:40
19.02.2026 11:40 Відповісти
все колишній дружині і діткам . зразковий папуля . а свєтку гринчук ..сігізмунд.. хіба на халяву топтав в маєтку захарченка . свєтку теж якщо потрясти там немало баблішка виявиться
19.02.2026 12:01
19.02.2026 12:01 Відповісти
Головне хай каже хто це є Алібаба...чекаємо
19.02.2026 12:09
19.02.2026 12:09 Відповісти
А чому дружина та повнолітні діти, які прекрасно розуміли що за гроші в них на рахунках, не йдуть як співучастники? Мають відповідати всі, і хто крав і відмивав, і ті, на чиї рахунки потім гроші потрапляли.
19.02.2026 13:50
Роль галущенка зрозуміла - звичайна шістка +-, цікаво більше чий сценарій?
19.02.2026 13:51
19.02.2026 13:51 Відповісти
на Зе ще не вийшли?
19.02.2026 14:54
 
 