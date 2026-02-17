Галущенка на посаду міністра енергетики лобіював друг Зеленського Шефір, - Железняк

На посаду міністра енергетики Германа Галущенка лобіював на той момент помічник президента України Сергій Шефір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк в інтерв'ю Radio NV.

Шефір протягнув Галущенка

"Досліджуючи цю тематику (справи Мідас — ред.), треба [вивчати й] постать Сергія Шефіра, який був довгий час першим помічником президента. І ваші колеги журналісти його фіксували то поруч із [одним бізнесменом — Ігорем] Коломойським, то з [іншим] Рінатом Ахметовим. Легше, напевно, перерахувати, з ким поруч не фіксували. То він відповідав за цей напрямок", - зазначив Железняк.

Нардеп нагадав, що до 29 квітня 2021 року Галущенко обіймав посаду віцепрезидента "Енергоатому": "Фактично був як умовно керівник, просто за професійними вимогами він не міг керувати атомними компаніями, є певні обмеження щодо неатомників".

Железняк також розповів, що на цю посаду і на посаду міністра енергетики Галущенка лобіював не Тімур Міндіч, а Сергій Шефір.

"Ще раз нагадую, квітень 2021 року, це четвертий місяць 2021 року. Лютий, коли відкривався цей фонд для відмивання хабарів, був на два місяці раніше. Тож постає достатньо логічне запитання щодо участі не тільки одного зі співвласників 95 Кварталу, Тимура Міндіча, а й іншого, достатньо відомого, Сергія Шефіра", - додав нардеп.

Хто такий Сергій Шефір

Сергій Шефір був призначений першим помічником Зеленського у травні 2019 року, як тільки той узявся за виконання обов’язків президента.

Шефір — давній друг і бізнес-партнер Зеленського. Вони знайомі з 1995 року, коли брати Сергій та Борис Шефіри організовували у Кривому Розі фестиваль "КВК".

У 2003 році разом із Зеленським вони заснували "Студію Квартал-95". Сергій Шефір був сценаристом, продюсером і директором Студії Квартал-95. За даними Слідство.Інфо, саме Шефіру Зеленський передав свою частку "Кварталу-95" напередодні президентських виборів 2019 року.

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розміні 200 млн грн.

