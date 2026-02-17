Галущенко на должность министра энергетики лоббировал друг Зеленского Шефир, - Железняк

На должность министра энергетики Германа Галущенко лоббировал на тот момент помощник президента Украины Сергей Шефир.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в интервью Radio NV.

Шефир протянул Галущенко

"Исследуя эту тематику (дело Мидас. — Ред.), нужно [изучать и] фигуру Сергея Шефира, который долгое время был первым помощником президента. И ваши коллеги-журналисты фиксировали его то рядом с [одним бизнесменом — Игорем] Коломойским, то с [другим] Ринатом Ахметовым. Легче, наверное, перечислить, с кем рядом не фиксировали. Так что он отвечал за это направление", — отметил Железняк.

Нардеп напомнил, что до 29 апреля 2021 года Галущенко занимал должность вице-президента "Энергоатома": "Фактически был как условно руководитель, просто по профессиональным требованиям он не мог руководить атомными компаниями, есть определенные ограничения в отношении неатомщиков".

Железняк также рассказал, что на эту должность и на должность министра энергетики Галущенко лоббировал не Тимур Миндич, а Сергей Шефир.

"Еще раз напоминаю, апрель 2021 года, это четвертый месяц 2021 года. Февраль, когда открывался этот фонд для отмывания взяток, был на два месяца раньше. Поэтому возникает вполне логичный вопрос об участии не только одного из совладельцев 95 Квартала, Тимура Миндича, но и другого, достаточно известного, Сергея Шефира", - добавил нардеп.

Кто такой Сергей Шефир

Сергей Шефир был назначен первым помощником Зеленского в мае 2019 года, как только тот взялся за исполнение обязанностей президента.

Шефир — давний друг и бизнес-партнер Зеленского. Они знакомы с 1995 года, когда братья Сергей и Борис Шефиры организовывали в Кривом Роге фестиваль "КВН".

В 2003 году вместе с Зеленским они основали "Студию Квартал-95". Сергей Шефир был сценаристом, продюсером и директором Студии Квартал-95. По данным Слідство.Інфо, именно Шефиру Зеленский передал свою долю "Квартала-95" накануне президентских выборов 2019 года.

Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

