РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8373 посетителя онлайн
Новости Дело Галущенко
2 630 35

Галущенко о проживании в арестованном доме Захарченко: Платил какому-то парню $130 за сутки

Бывший министр энергетики Герман Галущенко

Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко объяснил, что временно арендовал дом экс-главы МВД времен Виктора Януковича Виталия Захарченко и часто менял места жительства для собственной безопасности.

Об этом он заявил во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Посуточная аренда

Отвечая на вопрос судьи ВАКС о проживании Галущенко в доме Захарченко, он отметил, что "это была посуточная аренда".

"Он (дом. — Ред.) сдавался всегда, в течение 10 лет там жили люди. […] На меня было покушение в 2022 году, мне дали охрану и мы меняли жилье время от времени в разных местах. Поэтому я до этого жил в другом [доме], тоже арендовал", — пояснил экс-министр.

Аренда дома, по словам Галущенко, стоила около 130 долларов в сутки. В то же время он утверждает, что не знал, что это дом Захарченко:

"Парень, который курировал этот дом, считал, сколько это в месяц, и я ему платил".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Галущенко взяли под стражу с возможным залогом в 200 млн грн

Что предшествовало

  • Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.
  • В свою очередь, нардеп от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.

Читайте также: Галущенко в пять раз занизил стоимость аренды арестованного дома Захарченко, - Радина

Автор: 

Захарченко Виталий (176) Галущенко Герман (155)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
українці довбойоби.їм сцють в очі.
показать весь комментарий
17.02.2026 20:56 Ответить
+7
екс-міністр юстиції, доктор юридичних наук дає кеш за хату держмайна якомусь чуваку...

ЗЄбидло, кого ви обрали ?

.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:11 Ответить
+7
От і я постійно питаю ********* - кого ви обрали, дебіли.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
130 баксів? Халява.
показать весь комментарий
17.02.2026 20:54 Ответить
екс-міністр юстиції, доктор юридичних наук дає кеш за хату держмайна якомусь чуваку...

ЗЄбидло, кого ви обрали ?

.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:11 Ответить
От і я постійно питаю ********* - кого ви обрали, дебіли.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:20 Ответить
українці довбойоби.їм сцють в очі.
показать весь комментарий
17.02.2026 20:56 Ответить
На мене був замах у 2022 році, мені дали охорону і ми міняли проживання час від часу у різних місцях Джерело: https://censor.net/ua/n3601101

показать весь комментарий
17.02.2026 20:57 Ответить
чому ми ?

ах да !
"я был не один, с "дамой", так сказать.

цікаво, парабелуми були у обох ?
"дама" теж не хотіла попасти в руки переслідувачів ?
сумніваюсь !
та "дама" ще та дама, була б не проти... !

.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:04 Ответить
....потрапити в руки "прекрасних нєзнакомців"

.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:32 Ответить
А хлопець платив податки? Що скаже Данило Гетьманцев?
показать весь комментарий
17.02.2026 20:59 Ответить
А він в долі.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:00 Ответить
А хлопець платив податки був з податкової і сам отримував субсидії з бюджету як Бабця юля...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:38 Ответить
от тільки за таку відповідь це бидло тре відпздити і обісцяти.
показать весь комментарий
17.02.2026 20:59 Ответить
То велика честь для такої гнили . Йому ліки одні - закопати і дустом посипати !
показать весь комментарий
17.02.2026 21:13 Ответить
побойтєсь Бога, батєнка !
він же - екс-міністр юстиції Держави Україна !

.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:14 Ответить
Чи сам дурень,чи всіх рахує лохами і дурнями Скоріше що друге
показать весь комментарий
17.02.2026 21:00 Ответить
не все так просто !
ми оцінюємо цю галушку з точки зору вищих приматів.
в воно - одноклєточна амьоба, здатна лише їсти, срати та трахатись

ця амьоба-галушка не здатна до якоїсь саморефлексії - воно не усвідомлює свою відповідальність за гуманітарну катастрофу в Україні, за десятки мільйонів своїх співгромадян в холоді і без електрики

.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:20 Ответить
У путіна вважають, що таким людям як міндічі, галущенки, шурми, цукермани, єрмачки, баканаФФи, арахамії без різниці, кому служити - аби бабло капало....
показать весь комментарий
17.02.2026 22:40 Ответить
І квитанції є про оплату?
Воно просто платило якомусь чувирлі і називалось міністром юстиції, пік-пік-пік!
показать весь комментарий
17.02.2026 21:00 Ответить
Брехун не може не брехати-бо він брехун...
показать весь комментарий
17.02.2026 21:01 Ответить
Він не переплутав з ціною номера на якомусь курорті?
показать весь комментарий
17.02.2026 21:02 Ответить
Фонд держмайна здає хату захарченка погодинно - для "романтичних зустрічей" галушок

.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:25 Ответить
Знайшов будинок подобово на ОЛХ? Чи Гринчук дала координати?
показать весь комментарий
17.02.2026 21:04 Ответить
Вона - ІВАНОВА, Гринчук це іі чоловік перший, чи другий, чи фуй його знає...
показать весь комментарий
17.02.2026 21:34 Ответить
Якись хлопець брав з мене 130 дол - за навчаня сина заплатив 200 тис. дол "хрещений тато" - сильно він включає дурника
показать весь комментарий
17.02.2026 21:05 Ответить
міністр енергетики під час війни .. під державною охороною платить за оренду будинку в якому проживає якомусь хлопцю )))))))))))

а може той хлопець порав міністерку також енергетики ))) Гринчук поки тебе Гнида галущенко вдома не було ..а ти ще й платив 130$ за добу )

якесь Zельоне порно
показать весь комментарий
17.02.2026 21:06 Ответить
якщо це порно ще й писали на відеоносії, то вийде суцільна ЗЄпорно- графія

.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:28 Ответить
Та ІВАНОВА свєтка вона, Гринчук то вже по шлюбі, шоб не так палівно було.....
показать весь комментарий
17.02.2026 21:40 Ответить
Та він просто ссить у вічі.Але і це не промиє зєнки лохтората
показать весь комментарий
17.02.2026 21:06 Ответить
...мафіозі прикидається дурником ,і це державний чиновник...
показать весь комментарий
17.02.2026 21:12 Ответить
Якогось хлопця, часом, не Андрій Борисович звати?
показать весь комментарий
17.02.2026 21:19 Ответить
Алла Борисівна тримав над закоханими голубками весільну ляльку.... вуду

.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:30 Ответить
У нас 5 миллионов пенсов из всех 10 мил остальных получают столько в месяц 130 дол. А половина из этих 5 мил примерно 2531гр, минималка пенсия! Ну как вкусно?! Ну где так.....
показать весь комментарий
17.02.2026 21:22 Ответить
хлопець який брав за оренду то Міндіч ?
показать весь комментарий
17.02.2026 21:38 Ответить
Це ж як потрібно вважати всіх за бидло. Як це міністр юстиції не знає про заарештований будинок міністра внутрішніх справ Януковича? Та це ж все одно кодло.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:43 Ответить
Що не державний службовець, то покупки нерухомого та іншого майна за копійки, оренда палаців невідомо у кого. І все це поза оподаткуванням. А ви "мудрий нарід" сплачуйте податки, та не забувайте донатити на ВСУ, бо державна комору спустошили щурі
показать весь комментарий
17.02.2026 21:59 Ответить
Похоже чинушки держмайна сдают за неучтенный нал майно державы,это явное преступление,где открытое дело и пидозры.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:03 Ответить
 
 