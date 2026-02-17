Галущенко о проживании в арестованном доме Захарченко: Платил какому-то парню $130 за сутки
Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко объяснил, что временно арендовал дом экс-главы МВД времен Виктора Януковича Виталия Захарченко и часто менял места жительства для собственной безопасности.
Об этом он заявил во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, передает Цензор.НЕТ.
Посуточная аренда
Отвечая на вопрос судьи ВАКС о проживании Галущенко в доме Захарченко, он отметил, что "это была посуточная аренда".
"Он (дом. — Ред.) сдавался всегда, в течение 10 лет там жили люди. […] На меня было покушение в 2022 году, мне дали охрану и мы меняли жилье время от времени в разных местах. Поэтому я до этого жил в другом [доме], тоже арендовал", — пояснил экс-министр.
Аренда дома, по словам Галущенко, стоила около 130 долларов в сутки. В то же время он утверждает, что не знал, что это дом Захарченко:
"Парень, который курировал этот дом, считал, сколько это в месяц, и я ему платил".
Что предшествовало
- Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.
- В свою очередь, нардеп от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.
