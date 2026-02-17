Галущенко про проживання в арештованому будинку Захарченка: Платив якомусь хлопцю $130 за добу
Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко пояснив, що тимчасово орендував будинок ексочільника МВС часів Віктора Януковича Віталія Захарченка та часто змінював місця проживання задля власної безпеки.
Про це він заявив під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу, передає Цензор.НЕТ.
Подобова оренда
Відповідаючи на запитання судді ВАКС про проживання Галущенка у будинку Захарченка, він зазначив, що "це була подобова оренда".
"Він (будинок — ред.) здавався завжди, протягом 10 років там жили люди. […] На мене був замах у 2022 році, мені дали охорону і ми міняли проживання час від часу у різних місцях. Тому я до цього жив у іншому [будинку], теж орендував", - пояснив ексміністр.
Оренда будинку, за словами Галущенка, коштувала близько 130 доларів за добу. Водночас він стверджує, що не знав, що це будинок Захарченка:
"Хлопець, який курував цей будинок, рахував скільки це у місяць і я йому платив".
Що передувало
- Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.
- Своєю чергою нардепка від "СН" Анастасія Радіна повідомляла, що ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.
