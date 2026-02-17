Галущенко про проживання в арештованому будинку Захарченка: Платив якомусь хлопцю $130 за добу

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко пояснив, що тимчасово орендував будинок ексочільника МВС часів Віктора Януковича Віталія Захарченка та часто змінював місця проживання задля власної безпеки.

Про це він заявив під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу, передає Цензор.НЕТ.

Подобова оренда

Відповідаючи на запитання судді ВАКС про проживання Галущенка у будинку Захарченка, він зазначив, що "це була подобова оренда".

"Він (будинок — ред.) здавався завжди, протягом 10 років там жили люди. […] На мене був замах у 2022 році, мені дали охорону і ми міняли проживання час від часу у різних місцях. Тому я до цього жив у іншому [будинку], теж орендував", - пояснив ексміністр.

Оренда будинку, за словами Галущенка, коштувала близько 130 доларів за добу. Водночас він стверджує, що не знав, що це будинок Захарченка:

"Хлопець, який курував цей будинок, рахував скільки це у місяць і я йому платив".

Що передувало

  • Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.
  • Своєю чергою нардепка від "СН" Анастасія Радіна повідомляла, що ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.

130 баксів? Халява.
показати весь коментар
17.02.2026 20:54 Відповісти
екс-міністр юстиції, доктор юридичних наук дає кеш за хату держмайна якомусь чуваку...
17.02.2026 21:11

ЗЄбидло, кого ви обрали ?

.
показати весь коментар
17.02.2026 21:11 Відповісти
От і я постійно питаю ********* - кого ви обрали, дебіли.
17.02.2026 21:20
показати весь коментар
17.02.2026 21:20 Відповісти
українці довбойоби.їм сцють в очі.
17.02.2026 20:56
показати весь коментар
17.02.2026 20:56 Відповісти
На мене був замах у 2022 році, мені дали охорону і ми міняли проживання час від часу у різних місцях Джерело: https://censor.net/ua/n3601101
17.02.2026 20:57

показати весь коментар
17.02.2026 20:57 Відповісти
чому ми ?

ах да !
"я был не один, с "дамой", так сказать.

цікаво, парабелуми були у обох ?
"дама" теж не хотіла попасти в руки переслідувачів ?
сумніваюсь !
та "дама" ще та дама, була б не проти... !

.
показати весь коментар
17.02.2026 21:04 Відповісти
....потрапити в руки "прекрасних нєзнакомців"

.
показати весь коментар
17.02.2026 21:32 Відповісти
А хлопець платив податки? Що скаже Данило Гетьманцев?
17.02.2026 20:59
показати весь коментар
17.02.2026 20:59 Відповісти
А він в долі.
показати весь коментар
17.02.2026 21:00 Відповісти
А хлопець платив податки був з податкової і сам отримував субсидії з бюджету як Бабця юля...
показати весь коментар
17.02.2026 22:38 Відповісти
от тільки за таку відповідь це бидло тре відпздити і обісцяти.
показати весь коментар
17.02.2026 20:59 Відповісти
То велика честь для такої гнили . Йому ліки одні - закопати і дустом посипати !
показати весь коментар
17.02.2026 21:13 Відповісти
побойтєсь Бога, батєнка !
він же - екс-міністр юстиції Держави Україна !

.
показати весь коментар
17.02.2026 21:14 Відповісти
Чи сам дурень,чи всіх рахує лохами і дурнями Скоріше що друге
17.02.2026 21:00
показати весь коментар
17.02.2026 21:00 Відповісти
не все так просто !
ми оцінюємо цю галушку з точки зору вищих приматів.
в воно - одноклєточна амьоба, здатна лише їсти, срати та трахатись

ця амьоба-галушка не здатна до якоїсь саморефлексії - воно не усвідомлює свою відповідальність за гуманітарну катастрофу в Україні, за десятки мільйонів своїх співгромадян в холоді і без електрики

.
показати весь коментар
17.02.2026 21:20 Відповісти
У путіна вважають, що таким людям як міндічі, галущенки, шурми, цукермани, єрмачки, баканаФФи, арахамії без різниці, кому служити - аби бабло капало....
показати весь коментар
17.02.2026 22:40 Відповісти
І квитанції є про оплату?
Воно просто платило якомусь чувирлі і називалось міністром юстиції, пік-пік-пік!
показати весь коментар
17.02.2026 21:00 Відповісти
Брехун не може не брехати-бо він брехун...
показати весь коментар
17.02.2026 21:01 Відповісти
Він не переплутав з ціною номера на якомусь курорті?
показати весь коментар
17.02.2026 21:02 Відповісти
Фонд держмайна здає хату захарченка погодинно - для "романтичних зустрічей" галушок

.
показати весь коментар
17.02.2026 21:25 Відповісти
Знайшов будинок подобово на ОЛХ? Чи Гринчук дала координати?
показати весь коментар
17.02.2026 21:04 Відповісти
Вона - ІВАНОВА, Гринчук це іі чоловік перший, чи другий, чи фуй його знає...
показати весь коментар
17.02.2026 21:34 Відповісти
Якись хлопець брав з мене 130 дол - за навчаня сина заплатив 200 тис. дол "хрещений тато" - сильно він включає дурника
17.02.2026 21:05
показати весь коментар
17.02.2026 21:05 Відповісти
міністр енергетики під час війни .. під державною охороною платить за оренду будинку в якому проживає якомусь хлопцю )))))))))))

а може той хлопець порав міністерку також енергетики ))) Гринчук поки тебе Гнида галущенко вдома не було ..а ти ще й платив 130$ за добу )

якесь Zельоне порно
показати весь коментар
17.02.2026 21:06 Відповісти
якщо це порно ще й писали на відеоносії, то вийде суцільна ЗЄпорно- графія

.
показати весь коментар
17.02.2026 21:28 Відповісти
Та ІВАНОВА свєтка вона, Гринчук то вже по шлюбі, шоб не так палівно було.....
показати весь коментар
17.02.2026 21:40 Відповісти
Та він просто ссить у вічі.Але і це не промиє зєнки лохтората
показати весь коментар
17.02.2026 21:06 Відповісти
...мафіозі прикидається дурником ,і це державний чиновник...
показати весь коментар
17.02.2026 21:12 Відповісти
Якогось хлопця, часом, не Андрій Борисович звати?
показати весь коментар
17.02.2026 21:19 Відповісти
Алла Борисівна тримав над закоханими голубками весільну ляльку.... вуду

.
показати весь коментар
17.02.2026 21:30 Відповісти
У нас 5 миллионов пенсов из всех 10 мил остальных получают столько в месяц 130 дол. А половина из этих 5 мил примерно 2531гр, минималка пенсия!
17.02.2026 21:22
показати весь коментар
17.02.2026 21:22 Відповісти
хлопець який брав за оренду то Міндіч ?
показати весь коментар
17.02.2026 21:38 Відповісти
Це ж як потрібно вважати всіх за бидло. Як це міністр юстиції не знає про заарештований будинок міністра внутрішніх справ Януковича? Та це ж все одно кодло.
17.02.2026 21:43
показати весь коментар
17.02.2026 21:43 Відповісти
Що не державний службовець, то покупки нерухомого та іншого майна за копійки, оренда палаців невідомо у кого. І все це поза оподаткуванням. А ви "мудрий нарід" сплачуйте податки, та не забувайте донатити на ВСУ, бо державна комору спустошили щурі
17.02.2026 21:59
показати весь коментар
17.02.2026 21:59 Відповісти
Похоже чинушки держмайна сдают за неучтенный нал майно державы,это явное преступление,где открытое дело и пидозры.
показати весь коментар
17.02.2026 22:03 Відповісти
Ця міністерша Гринчук з таким уродом злягалася? Гроші не пахнуть?
показати весь коментар
17.02.2026 23:22 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 00:36 Відповісти
Скільки йому рочків?
показати весь коментар
18.02.2026 05:53 Відповісти
 
 