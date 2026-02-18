Новини Справа Руслана Магамедрасулова
ДКВС про камеру з "неприємними сусідами" для Магамедрасулова: Це середньостатистичне приміщення СІЗО

У ДКВС відреагували на заяви про камеру Магамедрасулова

У Державній кримінально-виконавчій службі заперечили інформацію про погодження із ексміністром юстиції Германом Галущенком поміщення детектива НАБУ Магамедрасулова у камеру СІЗО "з неприємними сусідами". 

Про це повідомила пресслужба ДКВС, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Наголошуємо, поширена інформація щодо свідомого порушення прав одного із представників правоохоронного органу, зокрема "надання камери з неприємними сусідами" - не відповідає дійсності.

Громадянин України, детектив правоохоронного органу Руслан М., перебував у Київському СІЗО з 22.07. до 03.12. 2025 року у камері № 1 блоку, спеціально передбаченого для тримання колишніх та діючих працівників правоохоронних органів і суду", - зазначили там.

У ДКВС запевнили, що Магамедрасулов перебував у "середньостатистичному приміщенні Київського СІЗО, до нього був безперешкодний доступ представників правозахисних організацій, як громадських, так і Офісу омбудсмена, а також медиків пенітенціарної системи".

"Об’єктивно, більшість камер, особливо в слідчих ізоляторах потребують капітального ремонту або реконструкції, частина вітчизняних пенітенціарних установ побудована у ХІХ сторіччі, до речі – Київське СІЗО у 1863 році. Зрозуміло, умови перебування в таких закладах не можуть на 100 % відповідати міжнародним пенітенціарним стандартам.

Однак навіть під час війни ДКВС України намагається покращити ситуацію. Зокрема розпочаті роботи із будівництва нового слідчого ізолятора за сучасними стандартами утримання у с. Мартусівка (Київська обл.), яка розвантажить Київське СІЗО на більше ніж тисячу осіб", - додали там

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше на суді прокурор САП зачитав переписку Германа Галущенка та заступника міністра юстиції Євгена Пікалова. Пікалов писав, що СБУ нібито попросила розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ Руслана Магамедрасулова у "безкоштовній камері з неприємними сусідами" в Лук'янівському СІЗО.
  • Галущенко відкинув звинувачення щодо поганих умов розміщення.

+15
Якщо вже обісралися, то не вилазили б з брехливими виправдовуваннями себе через двох покидьків: галущенка і пікалова!
18.02.2026 14:03 Відповісти
+13
Це ж СІЗО, це ж не тюрма, як там можна людей тримати в стакому срачі, якщо вину ще не доведено? Це питання взагалі то до керівництва СІЗО, що вони там розвели срач та антисанітарію і ремонт мабуть не робили з 60х років 20 століччя
18.02.2026 13:56 Відповісти
+13
...з 60-х років 19 сторіччя!
Але мене цікавить інше - Галущенко цю ніч провів вже в цій самій камері, котрій він поставив "+"?
18.02.2026 14:05 Відповісти
Камера з неприємними сусідами - це "прєсс-хата"?
18.02.2026 13:56 Відповісти
ага, спав біля параші
18.02.2026 14:06 Відповісти
Пуй вас візьмуть в Європу
18.02.2026 13:57 Відповісти
З кварталом95 в ЄС не візьмуть, скільки б Лідар не шантажував Європу.
Їм наше шапіто там не потрібне.
Тільки після того як українці наведуть лад у себе в країні.
А такого бажання у вімного наріду щось не спостерігається.
18.02.2026 14:06 Відповісти
Земіндіча в таку камеру помістити потрібно назавжди 🙁
18.02.2026 13:59 Відповісти
То нехай і це падло посидить у середньостатистичній камері разом з пєкаловим на пару.
18.02.2026 13:59 Відповісти
яким великим zельоним поносом текстом просралась ДКВС

операція "Zельоноє прікрітіє" ))

18.02.2026 14:01 Відповісти
Зеленський витратив 15 мілліардів грн.на дороги пепед початком
повномасштабного вторгнення кацапів в нашу краіну,
а ви кажете про погані умови приміщень у СІЗО !!
18.02.2026 14:03 Відповісти
тіхо тіхо... не кричіть !... дороги робились в напрямках наступу ))
18.02.2026 14:04 Відповісти
Якщо вже обісралися, то не вилазили б з брехливими виправдовуваннями себе через двох покидьків: галущенка і пікалова!
18.02.2026 14:03 Відповісти
Таке наче СІЗО - це незалежна гілка влади.
Коли кабмін та парламент разом з суддями - одна велика зграя зелених огидних кловунів.
Виконували те що скажуть.
Тепер теж виконують те що сказали.
18.02.2026 14:11 Відповісти
Зелений дебіл, за сумісництвом міністр юстиції Малюська, постійно хвалився як він наводить лад, переобладнує камери для утримання ув'язнених в звинувачених у злочинах. "Освоїв" купу бабла на цій темі
То ці "середньостатистичні" камери-параши і є результатом його роботи?
18.02.2026 14:12 Відповісти
Малюска зробив ремонт в десятку камер і здає в оренду заможним користувачам...
18.02.2026 14:28 Відповісти
сітлини палатки ігарьвалєріча є в дотупі??
18.02.2026 14:16 Відповісти
В якій камері зараз утримується член зеленої мафії, мародер також колишній міністр юстиції Галущенко?
В такій самій "середньостатистичній"?
Сумніваюсь.
18.02.2026 14:20 Відповісти
Це середньостатистичне приміщення СІЗО ЦЕ ЩО ЗА ТАКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРИМІЩЕННЯ ???ГОРБАТІ "ЛІПЛЯТЬ" "ГОРБАТІ" ВІДМАЗКИ
18.02.2026 14:24 Відповісти
от же підари вертляві! Іноді краще промовчати
18.02.2026 14:42 Відповісти
Шматочки лимона в лайні безцінні 😂Справжній клас!
18.02.2026 14:46 Відповісти
"А что скажет товарищ Пикалов?" И.В.Сталин.
18.02.2026 14:48 Відповісти
 
 