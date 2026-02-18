ДКВС про камеру з "неприємними сусідами" для Магамедрасулова: Це середньостатистичне приміщення СІЗО

У Державній кримінально-виконавчій службі заперечили інформацію про погодження із ексміністром юстиції Германом Галущенком поміщення детектива НАБУ Магамедрасулова у камеру СІЗО "з неприємними сусідами".

Про це повідомила пресслужба ДКВС, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Наголошуємо, поширена інформація щодо свідомого порушення прав одного із представників правоохоронного органу, зокрема "надання камери з неприємними сусідами" - не відповідає дійсності.

Громадянин України, детектив правоохоронного органу Руслан М., перебував у Київському СІЗО з 22.07. до 03.12. 2025 року у камері № 1 блоку, спеціально передбаченого для тримання колишніх та діючих працівників правоохоронних органів і суду", - зазначили там.

У ДКВС запевнили, що Магамедрасулов перебував у "середньостатистичному приміщенні Київського СІЗО, до нього був безперешкодний доступ представників правозахисних організацій, як громадських, так і Офісу омбудсмена, а також медиків пенітенціарної системи".

"Об’єктивно, більшість камер, особливо в слідчих ізоляторах потребують капітального ремонту або реконструкції, частина вітчизняних пенітенціарних установ побудована у ХІХ сторіччі, до речі – Київське СІЗО у 1863 році. Зрозуміло, умови перебування в таких закладах не можуть на 100 % відповідати міжнародним пенітенціарним стандартам.

Однак навіть під час війни ДКВС України намагається покращити ситуацію. Зокрема розпочаті роботи із будівництва нового слідчого ізолятора за сучасними стандартами утримання у с. Мартусівка (Київська обл.), яка розвантажить Київське СІЗО на більше ніж тисячу осіб", - додали там

Що передувало?

Нагадаємо, раніше на суді прокурор САП зачитав переписку Германа Галущенка та заступника міністра юстиції Євгена Пікалова. Пікалов писав, що СБУ нібито попросила розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ Руслана Магамедрасулова у "безкоштовній камері з неприємними сусідами" в Лук'янівському СІЗО.

Галущенко відкинув звинувачення щодо поганих умов розміщення.

