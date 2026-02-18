ДКВС про камеру з "неприємними сусідами" для Магамедрасулова: Це середньостатистичне приміщення СІЗО
У Державній кримінально-виконавчій службі заперечили інформацію про погодження із ексміністром юстиції Германом Галущенком поміщення детектива НАБУ Магамедрасулова у камеру СІЗО "з неприємними сусідами".
Про це повідомила пресслужба ДКВС, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Наголошуємо, поширена інформація щодо свідомого порушення прав одного із представників правоохоронного органу, зокрема "надання камери з неприємними сусідами" - не відповідає дійсності.
Громадянин України, детектив правоохоронного органу Руслан М., перебував у Київському СІЗО з 22.07. до 03.12. 2025 року у камері № 1 блоку, спеціально передбаченого для тримання колишніх та діючих працівників правоохоронних органів і суду", - зазначили там.
У ДКВС запевнили, що Магамедрасулов перебував у "середньостатистичному приміщенні Київського СІЗО, до нього був безперешкодний доступ представників правозахисних організацій, як громадських, так і Офісу омбудсмена, а також медиків пенітенціарної системи".
"Об’єктивно, більшість камер, особливо в слідчих ізоляторах потребують капітального ремонту або реконструкції, частина вітчизняних пенітенціарних установ побудована у ХІХ сторіччі, до речі – Київське СІЗО у 1863 році. Зрозуміло, умови перебування в таких закладах не можуть на 100 % відповідати міжнародним пенітенціарним стандартам.
Однак навіть під час війни ДКВС України намагається покращити ситуацію. Зокрема розпочаті роботи із будівництва нового слідчого ізолятора за сучасними стандартами утримання у с. Мартусівка (Київська обл.), яка розвантажить Київське СІЗО на більше ніж тисячу осіб", - додали там
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше на суді прокурор САП зачитав переписку Германа Галущенка та заступника міністра юстиції Євгена Пікалова. Пікалов писав, що СБУ нібито попросила розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ Руслана Магамедрасулова у "безкоштовній камері з неприємними сусідами" в Лук'янівському СІЗО.
- Галущенко відкинув звинувачення щодо поганих умов розміщення.
Але мене цікавить інше - Галущенко цю ніч провів вже в цій самій камері, котрій він поставив "+"?
То ці "середньостатистичні" камери-параши і є результатом його роботи?
В такій самій "середньостатистичній"?
Сумніваюсь.