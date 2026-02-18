ГУИС о камере с "неприятными соседями" для Магамедрасулова: Это среднестатистическое помещение СИЗО

В Государственной уголовно-исполнительной службе опровергли информацию о согласовании с экс-министром юстиции Германом Галущенко помещения детектива НАБУ Магамедрасулова в камеру СИЗО "с неприятными соседями".

Об этом сообщила пресс-служба ГУИС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Подчеркиваем, что распространенная информация о сознательном нарушении прав одного из представителей правоохранительного органа, в частности "предоставлении камеры с неприятными соседями", не соответствует действительности.

Гражданин Украины, детектив правоохранительного органа Руслан М., находился в Киевском СИЗО с 22.07. по 03.12. 2025 года в камере № 1 блока, специально предусмотренного для содержания бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов и суда", - отметили там.

В ГУИС заверили, что Магамедрасулов находился в "среднестатистическом помещении Киевского СИЗО, к нему был беспрепятственный доступ представителей правозащитных организаций, как общественных, так и Офиса омбудсмена, а также медиков пенитенциарной системы".

"Объективно, большинство камер, особенно в следственных изоляторах, нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции, часть отечественных пенитенциарных учреждений построена в XIX веке, кстати – Киевское СИЗО в 1863 году. Понятно, что условия пребывания в таких учреждениях не могут на 100% соответствовать международным пенитенциарным стандартам.

Однако даже во время войны ГУИС Украины пытается улучшить ситуацию. В частности, начаты работы по строительству нового следственного изолятора по современным стандартам содержания в с. Мартусовка (Киевская обл.), который разгрузит Киевское СИЗО более чем на тысячу человек", - добавили там.

Что предшествовало?

Напомним, ранее на суде прокурор САП зачитал переписку Германа Галущенко и заместителя министра юстиции Евгения Пикалова. Пикалов писал, что СБУ якобы попросила разместить задержанного руководителя подразделения НАБУ Руслана Магамедрасулова в "бесплатной камере с неприятными соседями" в Лукьяновском СИЗО.

Галущенко отверг обвинения в плохих условиях содержания.

