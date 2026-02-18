РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
1 530 21

ГУИС о камере с "неприятными соседями" для Магамедрасулова: Это среднестатистическое помещение СИЗО

В ГКВС отреагировали на заявления о камере Магамедрасулова

В Государственной уголовно-исполнительной службе опровергли информацию о согласовании с экс-министром юстиции Германом Галущенко помещения детектива НАБУ Магамедрасулова в камеру СИЗО "с неприятными соседями". 

Об этом сообщила пресс-служба ГУИС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Подчеркиваем, что распространенная информация о сознательном нарушении прав одного из представителей правоохранительного органа, в частности "предоставлении камеры с неприятными соседями", не соответствует действительности.

Гражданин Украины, детектив правоохранительного органа Руслан М., находился в Киевском СИЗО с 22.07. по 03.12. 2025 года в камере № 1 блока, специально предусмотренного для содержания бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов и суда", - отметили там.

Читайте также: Галущенко о приемлемом для себя залоге: "20-30 миллионов нашел бы"

В ГУИС заверили, что Магамедрасулов находился в "среднестатистическом помещении Киевского СИЗО, к нему был беспрепятственный доступ представителей правозащитных организаций, как общественных, так и Офиса омбудсмена, а также медиков пенитенциарной системы".

"Объективно, большинство камер, особенно в следственных изоляторах, нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции, часть отечественных пенитенциарных учреждений построена в XIX веке, кстати – Киевское СИЗО в 1863 году. Понятно, что условия пребывания в таких учреждениях не могут на 100% соответствовать международным пенитенциарным стандартам.

Однако даже во время войны ГУИС Украины пытается улучшить ситуацию. В частности, начаты работы по строительству нового следственного изолятора по современным стандартам содержания в с. Мартусовка (Киевская обл.), который разгрузит Киевское СИЗО более чем на тысячу человек", - добавили там.

Читайте: Вывод 425 млн грн через оффшоры: как работала схема Галущенко?

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее на суде прокурор САП зачитал переписку Германа Галущенко и заместителя министра юстиции Евгения Пикалова. Пикалов писал, что СБУ якобы попросила разместить задержанного руководителя подразделения НАБУ Руслана Магамедрасулова в "бесплатной камере с неприятными соседями" в Лукьяновском СИЗО.
  • Галущенко отверг обвинения в плохих условиях содержания.

Читайте также: Детектива НАБУ Магамедрасулова содержали в антисанитарной камере СИЗО, которую согласовывал Галущенко. ФОТО

Автор: 

СИЗО (68) Галущенко Герман (173) Магамедрасулов (84)
Топ комментарии
+8
Якщо вже обісралися, то не вилазили б з брехливими виправдовуваннями себе через двох покидьків: галущенка і пікалова!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:03 Ответить
+7
Це ж СІЗО, це ж не тюрма, як там можна людей тримати в стакому срачі, якщо вину ще не доведено? Це питання взагалі то до керівництва СІЗО, що вони там розвели срач та антисанітарію і ремонт мабуть не робили з 60х років 20 століччя
показать весь комментарий
18.02.2026 13:56 Ответить
+6
Земіндіча в таку камеру помістити потрібно назавжди 🙁
показать весь комментарий
18.02.2026 13:59 Ответить
Камера з неприємними сусідами - це "прєсс-хата"?
показать весь комментарий
18.02.2026 13:56 Ответить
Це ж СІЗО, це ж не тюрма, як там можна людей тримати в стакому срачі, якщо вину ще не доведено? Це питання взагалі то до керівництва СІЗО, що вони там розвели срач та антисанітарію і ремонт мабуть не робили з 60х років 20 століччя
показать весь комментарий
18.02.2026 13:56 Ответить
...з 60-х років 19 сторіччя!
Але мене цікавить інше - Галущенко цю ніч провів вже в цій самій камері, котрій він поставив "+"?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:05 Ответить
ага, спав біля параші
показать весь комментарий
18.02.2026 14:06 Ответить
Пуй вас візьмуть в Європу
показать весь комментарий
18.02.2026 13:57 Ответить
З кварталом95 в ЄС не візьмуть, скільки б Лідар не шантажував Європу.
Їм наше шапіто там не потрібне.
Тільки після того як українці наведуть лад у себе в країні.
А такого бажання у вімного наріду щось не спостерігається.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:06 Ответить
Земіндіча в таку камеру помістити потрібно назавжди 🙁
показать весь комментарий
18.02.2026 13:59 Ответить
То нехай і це падло посидить у середньостатистичній камері разом з пєкаловим на пару.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:59 Ответить
яким великим zельоним поносом текстом просралась ДКВС

операція "Zельоноє прікрітіє" ))

показать весь комментарий
18.02.2026 14:01 Ответить
Зеленський витратив 15 мілліардів грн.на дороги пепед початком
повномасштабного вторгнення кацапів в нашу краіну,
а ви кажете про погані умови приміщень у СІЗО !!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:03 Ответить
тіхо тіхо... не кричіть !... дороги робились в напрямках наступу ))
показать весь комментарий
18.02.2026 14:04 Ответить
Якщо вже обісралися, то не вилазили б з брехливими виправдовуваннями себе через двох покидьків: галущенка і пікалова!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:03 Ответить
Таке наче СІЗО - це незалежна гілка влади.
Коли кабмін та парламент разом з суддями - одна велика зграя зелених огидних кловунів.
Виконували те що скажуть.
Тепер теж виконують те що сказали.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:11 Ответить
Зелений дебіл, за сумісництвом міністр юстиції Малюська, постійно хвалився як він наводить лад, переобладнує камери для утримання ув'язнених в звинувачених у злочинах. "Освоїв" купу бабла на цій темі
То ці "середньостатистичні" камери-параши і є результатом його роботи?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:12 Ответить
Малюска зробив ремонт в десятку камер і здає в оренду заможним користувачам...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:28 Ответить
сітлини палатки ігарьвалєріча є в дотупі??
показать весь комментарий
18.02.2026 14:16 Ответить
В якій камері зараз утримується член зеленої мафії, мародер також колишній міністр юстиції Галущенко?
В такій самій "середньостатистичній"?
Сумніваюсь.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:20 Ответить
Це середньостатистичне приміщення СІЗО ЦЕ ЩО ЗА ТАКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРИМІЩЕННЯ ???ГОРБАТІ "ЛІПЛЯТЬ" "ГОРБАТІ" ВІДМАЗКИ
показать весь комментарий
18.02.2026 14:24 Ответить
от же підари вертляві! Іноді краще промовчати
показать весь комментарий
18.02.2026 14:42 Ответить
Шматочки лимона в лайні безцінні 😂Справжній клас!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:46 Ответить
"А что скажет товарищ Пикалов?" И.В.Сталин.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:48 Ответить
 
 