ГУИС о камере с "неприятными соседями" для Магамедрасулова: Это среднестатистическое помещение СИЗО
В Государственной уголовно-исполнительной службе опровергли информацию о согласовании с экс-министром юстиции Германом Галущенко помещения детектива НАБУ Магамедрасулова в камеру СИЗО "с неприятными соседями".
Об этом сообщила пресс-служба ГУИС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Подчеркиваем, что распространенная информация о сознательном нарушении прав одного из представителей правоохранительного органа, в частности "предоставлении камеры с неприятными соседями", не соответствует действительности.
Гражданин Украины, детектив правоохранительного органа Руслан М., находился в Киевском СИЗО с 22.07. по 03.12. 2025 года в камере № 1 блока, специально предусмотренного для содержания бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов и суда", - отметили там.
В ГУИС заверили, что Магамедрасулов находился в "среднестатистическом помещении Киевского СИЗО, к нему был беспрепятственный доступ представителей правозащитных организаций, как общественных, так и Офиса омбудсмена, а также медиков пенитенциарной системы".
"Объективно, большинство камер, особенно в следственных изоляторах, нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции, часть отечественных пенитенциарных учреждений построена в XIX веке, кстати – Киевское СИЗО в 1863 году. Понятно, что условия пребывания в таких учреждениях не могут на 100% соответствовать международным пенитенциарным стандартам.
Однако даже во время войны ГУИС Украины пытается улучшить ситуацию. В частности, начаты работы по строительству нового следственного изолятора по современным стандартам содержания в с. Мартусовка (Киевская обл.), который разгрузит Киевское СИЗО более чем на тысячу человек", - добавили там.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее на суде прокурор САП зачитал переписку Германа Галущенко и заместителя министра юстиции Евгения Пикалова. Пикалов писал, что СБУ якобы попросила разместить задержанного руководителя подразделения НАБУ Руслана Магамедрасулова в "бесплатной камере с неприятными соседями" в Лукьяновском СИЗО.
- Галущенко отверг обвинения в плохих условиях содержания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але мене цікавить інше - Галущенко цю ніч провів вже в цій самій камері, котрій він поставив "+"?
Їм наше шапіто там не потрібне.
Тільки після того як українці наведуть лад у себе в країні.
А такого бажання у вімного наріду щось не спостерігається.
поносомтекстом просралась ДКВС
операція "Zельоноє прікрітіє" ))
повномасштабного вторгнення кацапів в нашу краіну,
а ви кажете про погані умови приміщень у СІЗО !!
Коли кабмін та парламент разом з суддями - одна велика зграя зелених огидних кловунів.
Виконували те що скажуть.
Тепер теж виконують те що сказали.
То ці "середньостатистичні" камери-параши і є результатом його роботи?
В такій самій "середньостатистичній"?
Сумніваюсь.