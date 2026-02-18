Вывод 425 млн грн через оффшоры: как работала схема Галущенко?

Сумма выведенных средств в деле экс-министра энергетики Галущенко составляет более 425 млн грн, именно поэтому ВАКС просили о таком залоге.

Об этом в материале Цензор.НЕТ пишет журналистка Татьяна Николаенко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Прокурор САП во время судебного заседания выделил три уровня преступной организации в рамках дела "Миндичгейта".

"Шугармен" — это первый уровень, где действовали собственно Тимур Миндич и Цукерман.

На втором уровне работали подчиненные Цукермана в его тайном офисе, где собственно происходило распределение средств и их отмывание.

А третий уровень — это работа советника Галущенко Миронюка и директора по безопасности Энергоатома Басова, которые и получали деньги от компаний в энергетической сфере", — отмечается в материале.

Оффшоры

Средства отмывали через фонд, возглавляемый гражданином Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, Ивором Омсоном.

Основной фонд назывался "Hamilton Fund", из него деньги переводили также на компании "Congem ventures" и "Oros ventures".

Так, в интересах клиента "Oros" только в период с 29 марта 2024 года по 1 апреля 2025 года было перемещено средств на общую сумму 7 миллионов 432 тысячи 27 долларов США, что составляет более 294 миллионов гривен. Часть указанных средств по поручению Галущенко была размещена на депозитных счетах "Hamilton Fund", в том числе от имени фонда, в интересах компании "Швейцарский банк", "UBS Switzerland AG" и "UVP Bank AG".

В интересах компании "Oros" фондом был размещен, в частности, 11 апреля 2024 года депозит 2 миллиона долларов США и 5 августа 2025 года еще 600 тысяч долларов США. Средства, размещенные в апреле 2024 года на депозитном счете, через год, в апреле 2025 года, были возвращены с полученным доходом 75 тысяч долларов США в качестве процентов от депозита, пишет Николаенко.

В интересах "Congem" фондом был размещен в марте 2024 года депозит на 2 миллиона долларов США и в октябре 2024 года депозит 700 тысяч долларов США. Средства, размещенные в марте 2024 года на депозитный счет, в марте следующего года были возвращены в сумме 2 миллиона долларов США с удержанным доходом 88 767 долларов США в качестве процентов по депозиту. И в дальнейшем также были размещены 2,5 миллиона долларов США на депозит.

"Средства, которые были размещены 12 апреля 2024 года, 12 апреля 2025 года были возвращены в сумме 700 тысяч долларов США с доходами от депозита в виде процентов на сумму более 30 тысяч долларов США и в дальнейшем 17 апреля было списано 700 тысяч долларов США с повторным размещением на депозит.

Обучение детей в Швейцарии

Также часть указанных средств была использована на оплату обучения детей Галущенко в частных школах Швейцарии", - отмечается в статье.

В декабре 2025 года "Схемы" рассказывали, что 18-летний сын Галущенко Максим уже четвертый год подряд учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы – College Alpin Beau Soleil в Швейцарии.

Стоимость обучения вместе с проживанием, как установили журналисты, достигает 200 тысяч долларов в год. А сын Галущенко Максим учится там четвертый год.

Деньги получила жена Галущенко Ольга Богданова.

"Общая сумма выведенных денег за отслеженные периоды составила более 425 миллионов. Поэтому именно такой залог и просили детективы в суде при избрании меры пресечения", - добавила Николаенко.

Читайте: Галущенко на должность министра энергетики лоббировал друг Зеленского Шефир, - Железняк

Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Смотрите: Галущенко против НАБУ: Как издевались над детективом Магамедрасуловым, чтобы не вылезли пленки Миндича? // Без цензуры. ВИДЕО