Виведення 425 млн грн через офшори: як працювала схема Галущенка?

Сума виведених коштів у справі ексміністра енергетики Галущенка складає понад 425 млн грн, саме тому ВАКС просили про таку заставу.

Про це матеріалі Цензор.НЕТ. пише журналістка Тетяна Ніколаєнко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Прокурор САП під час судового засідання виділив три рівні злочинної організації в рамках справи "Міндічгейту".

"Шугармен" — це перший рівень, де діяли власне Тімур Міндіч та Цукерман.

На другому рівні працювали підлеглі Цукермана в його таємному офісі, де власне відбувався розподіл коштів та їх відмивання.

А третій рівень – це робота радника Галущенка Миронюка та директора з безпеки Енергоатому Басова, які і отримували гроші з компаній в енергетичній сфері", - зазначається в матеріалі.

Офшори

Кошти відмивали через фонд, очолюваний громадянином Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, Івором Омсоном.

Основний фонд називався "Hamilton Fund", з нього гроші переказували також на компанії "Congem ventures" та "Oros ventures".

Так, в інтересах клінєта "Oros" лише в період з 29 березня 2024 року до 1 квітня 2025 року було переміщено коштів в загальній сумі 7 мільйонів 432 тисячі 27 доларів США, що становить понад 294 мільйони гривень. Частина вказаних коштів за дорученням Галущенка була розміщена на депозитних рахунках "Hamilton Fund", в тому числі від імені фонду, в інтересах компанії "Швейцарський банк", "UBS Switzerland AG" та "UVP Bank AG".

В інтересах компанії "Oros" фондом було розміщено, зокрема, 11 квітня 2024 року депозит 2 мільйони доларів США і 5 серпня 2025 року ще 600 тисяч доларів США. Кошти розміщені у квітні 2024 року на депозитному рахунку через рік у квітні 2025 року були повернуті з отриманим доходом 75 тисяч доларів США як відсотки від депозиту, пише Ніколаєнко.

В інтересах "Congem" фондом було розміщено в березні 2024 року депозит на 2 мільйони доларів США і в жовтні 2024 року депозит 700 тисяч доларів США. Кошти розміщені в березні 2024 року на депозитний рахунок у березні наступного року були повернені в сумі 2 мільйони доларів США з утриманим доходом 88 767 доларів США як відсотки по депозиту. І в подальшому також були розміщені 2,5 мільйони доларів США на депозит.

"Кошти, які були розміщені 12 квітня 2024 року, 12 квітня 2025 року були повернені в сумі 700 тисяч доларів США з доходами від депозиту в вигляді відсотків на суму понад 30 тисяч доларів США і в подальшому 17 квітня було списано 700 тисяч доларів США з повторним розміщенням на депозит.

Навчання дітей у Швейцарії

Також частина вказаних коштів були використані на оплату навчання дітей Галущенка в приватних школах у Швейцарії", - зазначається у статті.

У грудні 2025 року "Схеми" розповідали, що 18-річний син Галущенка Максим вже четвертий рік поспіль вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії.

Вартість навчання разом із проживанням, як встановили журналісти, сягає до 200 тисяч доларів на рік. А син Галущенка Максим навчається там четвертий рік.

Гроші отримала дружина Галущенка Ольга Богданова.

"Загальна сума виведених грошей за відстежені періоди склала понад 425 мільйонів. Тому саме таку заставу і просили детективи в суді при обранні запобіжного заходу", - додала Ніколаєнко.

Читайте: Галущенка на посаду міністра енергетики лобіював друг Зеленського Шефір, - Железняк

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Дивіться: Галущенко проти НАБУ: Як знущалися з детектива Магамедрасулова, щоб не вилізли плівки Міндіча? // Без цензури. ВIДЕО