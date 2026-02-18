Виведення 425 млн грн через офшори: як працювала схема Галущенка?
Сума виведених коштів у справі ексміністра енергетики Галущенка складає понад 425 млн грн, саме тому ВАКС просили про таку заставу.
Про це матеріалі Цензор.НЕТ. пише журналістка Тетяна Ніколаєнко.
Прокурор САП під час судового засідання виділив три рівні злочинної організації в рамках справи "Міндічгейту".
"Шугармен" — це перший рівень, де діяли власне Тімур Міндіч та Цукерман.
На другому рівні працювали підлеглі Цукермана в його таємному офісі, де власне відбувався розподіл коштів та їх відмивання.
А третій рівень – це робота радника Галущенка Миронюка та директора з безпеки Енергоатому Басова, які і отримували гроші з компаній в енергетичній сфері", - зазначається в матеріалі.
Кошти відмивали через фонд, очолюваний громадянином Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, Івором Омсоном.
Основний фонд називався "Hamilton Fund", з нього гроші переказували також на компанії "Congem ventures" та "Oros ventures".
Так, в інтересах клінєта "Oros" лише в період з 29 березня 2024 року до 1 квітня 2025 року було переміщено коштів в загальній сумі 7 мільйонів 432 тисячі 27 доларів США, що становить понад 294 мільйони гривень. Частина вказаних коштів за дорученням Галущенка була розміщена на депозитних рахунках "Hamilton Fund", в тому числі від імені фонду, в інтересах компанії "Швейцарський банк", "UBS Switzerland AG" та "UVP Bank AG".
В інтересах компанії "Oros" фондом було розміщено, зокрема, 11 квітня 2024 року депозит 2 мільйони доларів США і 5 серпня 2025 року ще 600 тисяч доларів США. Кошти розміщені у квітні 2024 року на депозитному рахунку через рік у квітні 2025 року були повернуті з отриманим доходом 75 тисяч доларів США як відсотки від депозиту, пише Ніколаєнко.
В інтересах "Congem" фондом було розміщено в березні 2024 року депозит на 2 мільйони доларів США і в жовтні 2024 року депозит 700 тисяч доларів США. Кошти розміщені в березні 2024 року на депозитний рахунок у березні наступного року були повернені в сумі 2 мільйони доларів США з утриманим доходом 88 767 доларів США як відсотки по депозиту. І в подальшому також були розміщені 2,5 мільйони доларів США на депозит.
"Кошти, які були розміщені 12 квітня 2024 року, 12 квітня 2025 року були повернені в сумі 700 тисяч доларів США з доходами від депозиту в вигляді відсотків на суму понад 30 тисяч доларів США і в подальшому 17 квітня було списано 700 тисяч доларів США з повторним розміщенням на депозит.
Також частина вказаних коштів були використані на оплату навчання дітей Галущенка в приватних школах у Швейцарії", - зазначається у статті.
У грудні 2025 року "Схеми" розповідали, що 18-річний син Галущенка Максим вже четвертий рік поспіль вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії.
Вартість навчання разом із проживанням, як встановили журналісти, сягає до 200 тисяч доларів на рік. А син Галущенка Максим навчається там четвертий рік.
Гроші отримала дружина Галущенка Ольга Богданова.
"Загальна сума виведених грошей за відстежені періоди склала понад 425 мільйонів. Тому саме таку заставу і просили детективи в суді при обранні запобіжного заходу", - додала Ніколаєнко.
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.
