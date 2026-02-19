РУС
В НАБУ рассказали о роли Галущенко в "Миндичгейте". ВИДЕО

В НАБУ обнародовали новые подробности по делу "Миндичгейт" и о роли Галущенко в нем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным Бюро, в феврале 2021 года на острове Ангилья в Карибском бассейне зарегистрирован фонд для привлечения около $100 млн инвестиций. Директором фонда стал давний знакомый фигурантов "Миндичгейта" - гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис. Нардеп Железняк сообщал, что речь идет об Айваре Омсоне.

"Он на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем", - отметили в НАБУ.

Инвесторами стали Миндич и Цукерман, которые в течение 2021-2025 гг. инвестировали туда десятки миллионов долларов США.

Чтобы скрыть участие Галущенко в фонде, на территории Маршалловых островов создали три компании, которые вошли в структуры траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невис.

Бенефициарными владельцами были бывшая жена Галущенко и четверо детей Галущенко.

В НАБУ рассказали подробности дела Галущенко

В НАБУ отметили, что получили доказательства того, что Галущенко непосредственно лоббировал перед министром по вопросам стратегических отраслей промышленности вопрос обеспечения моратория на выплату задолженности "Энергоатом" по заключенным контрактам.

"Это сделало возможной схему "шлагбаум", когда оплата подрядчику поступала от "Энергоатома" только после "отката". Часть неправомерной выгоды, которую получали "Тенор" и "Рокет" (Дмитрий Басов и Игорь Миронюк) от контрагентов, передавалась топ-чиновнику, которого они между собой называли "Профессор"", - напомнили в Бюро.

В НАБУ утверждают, что "Карлсон" (Миндич), имея связи в высших органах государственной власти, обеспечивал сохранение ключевой роли Галущенко и других лиц в Кабмине. 

"Ключевая роль "Сигизмунда" (Галущенко. - Ред.) в деятельности Минэнерго, "Энергоатома", НКРЭКУ, ОГТСУ и других субъектов хозяйствования государственного сектора энергетики фактически не уменьшилась. Даже после назначения его в июле 2025 года на должность министра юстиции. В результате он получил возможность влиять уже на два министерства", - сказал детектив Абакумов.

Полученные НАБУ доказательства свидетельствуют, что в течение 2021-2025 гг. в пользу Галущенко "отмыли" $12 млн.

"Средства преимущественно поступали и накапливались на счетах фонда в банковских учреждениях Швейцарии и ложились на депозит, с которого семья "Сигизмунда" получала дополнительный доход. "Сигизмунд" в должности министра энергетики получил более $7,4 млн на счета двух компаний, зарегистрированных на Маршалловых островах.

Еще около $4 млн были выданы в Швейцарии в наличной форме. Часть этих средств тратилась на дорогостоящее обучение детей "Сигизмунда" в престижных учебных заведениях Швейцарии, а также аккумулировалось на карточных счетах бывшей жены. Часть средств тратилась на медицинские услуги в клинике "Шугармена" (Цукермана - ред.), а также приобретение брендовой одежды в бутиках Киева", - рассказали в НАБУ.

В рамках этого дела идет сотрудничество с 15 странами, расследование продолжается.

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

НАБУ (1007) Галущенко Герман (178)
Все йде до того, що з часом сядуть усі. І папєрєднікі, і заднікі. Нинішні спеціалізовані антикорупційні органи шустрити почнуть ще з 1991 року, коли держава почала перетворюватись в мафіозно-кримінальну країну.
19.02.2026 11:01 Ответить
Було б дуже добре. Але це з розряду фантастики.
19.02.2026 11:59 Ответить
дуже кучму посадили за вбивство гонгадзе і чорновола ??? коли запитали у ющенка які у вас відносини з кучмою він відповів ..як у батька і сина .. отими словами все сказано . єдиний справедливий суд це НАРОДНИЙ СУД такий як над каддафі і чаушеску і якби отого виродка януковоща впіймали коли падло тікало то суку повісили б на найближчому дереві або прив.язали б до джипа і тягли по дорозі поки шкура не злізла . і зараз вибіркове кривосуддя . ванька баканов державний зрадник . хабарник . корупціонер ..друг дєтства.. зельця гуляє на волі а небрите **** розповідає із суфлера про ..єдність.. і ..боротьбу з корупцієй.. ВЕРШИНОЮ ЦИНІЗМУ ЗЕЛЕНОГО ШАПІТОЛІЮ БУЛО ПРИДУМАТИ ДЛЯ ЗЛОЧИНЦЯ . ХАБАРНИКА І КУМА ЗЕЛЬЦЯ ЧЕРНИШОВА ПОСАДУ МІНІСТРА НАЦІОНАЛЬНОІ ЄДНОСТІ --- ***** палата №6 відпочиває коли ..працює.. алібаба і портрет
19.02.2026 12:41 Ответить
Наші злодіі - найбільш розумні та винахідливі злодіі в світі!Наша система правосуддя - найбільш гуманна система правосуддя в світі!
19.02.2026 11:05 Ответить
Чекаємо на аналогічні розповіді про роль єрмака та голобородька.
19.02.2026 11:14 Ответить
Задаймось питанням необхідності існування офшорних зон. Воно існує для відмивання коштів ,які крадуться у народів та держав світу владою цих держав,їх "елітою" та злодіями всіх типів. Існуванням цих офшорів кажуть- кради,прихисток твоєму вкраденому є.
Виправдання існування офшорних зон темою підтримки населення,що там проживає,є нікчемною,їх грабують,як і решту народів.
19.02.2026 11:16 Ответить
ви офшорні зони ніде і ніяк не ліквідуєте.

До речі, додаткова реєстрація підприємства в офшорі лише капіталізує вартість самого підприємства (наприклад, у випадку його перепродажу, чи навіть додаткової емісії акцій, тощо). Там інша біда: через офшор зачасту уникається сплата належних в Україні податків. Втім, далеко не всі підприємства і України, і світу йдуть на таке правопорушення. Злочинці, такі як "мідасівці" звісно, цим залюбки користуються.
19.02.2026 11:56 Ответить
Не дивно, що ці покидьки спілкуються кацапським язіком. Гандони, які готові продати навіть матір рідну.
19.02.2026 11:40 Ответить
все колишній дружині і діткам . зразковий папуля . а свєтку гринчук ..сігізмунд.. хіба на халяву топтав в маєтку захарченка . свєтку теж якщо потрясти там немало баблішка виявиться
19.02.2026 12:01 Ответить
Головне хай каже хто це є Алібаба...чекаємо
19.02.2026 12:09 Ответить
 
 