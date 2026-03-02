Щодо чиновниці Луцької міськради Соломко відкрили провадження: вона фігурує у розслідуванні стосовно апартаментів у Буковелі
Щодо чиновниці Луцької міськради Юлії Соломко відкрили кримінальне провадження. Її перевірятимуть на предмет ймовірного недостовірного декларування.
Про це повідомили в Нацполіції у відповідь на звернення юристів Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
Де засвітилась чиновниця?
Юлія Соломко - фігурантка розслідування ЗМІ про інвесторів розкішного апарт-готелю "Glacier Premium Apartments" у Буковелі. У 2023 році Соломко разом із партнеркою інвестувала в майже 30-метрові апартаменти, ринкова вартість яких на той час становила близько $130 тис.
Однак відтоді жінка не зазначила у своїй декларації ані видатків на ці апартаменти, ані самого помешкання - навіть після введення комплексу в експлуатацію у 2025 році.
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ці сраки хочуть м'яких хмаринок