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Новини Декларування недостовірної інформації Незадеклароване майно
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Щодо чиновниці Луцької міськради Соломко відкрили провадження: вона фігурує у розслідуванні стосовно апартаментів у Буковелі

Щодо чиновниці Луцької міськради Юлії Соломко відкрили кримінальне провадження. Її перевірятимуть на предмет ймовірного недостовірного декларування.

Про це повідомили в Нацполіції у відповідь на звернення юристів Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

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Де засвітилась чиновниця?

Юлія Соломко - фігурантка розслідування ЗМІ про інвесторів розкішного апарт-готелю "Glacier Premium Apartments" у Буковелі. У 2023 році Соломко разом із партнеркою інвестувала в майже 30-метрові апартаменти, ринкова вартість яких на той час становила близько $130 тис.

Однак відтоді жінка не зазначила у своїй декларації ані видатків на ці апартаменти, ані самого помешкання - навіть після введення комплексу в експлуатацію у 2025 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексголові Держлікслужби Ісаєнку повідомили про підозру у недостовірному декларуванні, - НАБУ

Юлія Соломко

Автор: 

декларація (1477) Луцьк (450) незаконне збагачення (232) Волинська область (974) Луцький район (56)
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Щось одні Юлії. Совпаденіє?
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02.03.2026 13:49 Відповісти
Бо їх, як Олен, кожна п'ята .
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02.03.2026 13:54 Відповісти
зато їм папір за бюджетні гроші купують і не обухів
ці сраки хочуть м'яких хмаринок
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02.03.2026 14:39 Відповісти
поховати її живцем
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03.03.2026 08:51 Відповісти
 
 