Депутату сельсовета в Житомирской области объявили подозрение из-за недостоверного декларирования имущества на 46 млн грн
В Житомирской области правоохранители сообщили о подозрении депутату сельского совета, которого подозревают в умышленном внесении недостоверных данных в электронные декларации на сумму более 46 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По данным следствия, 33-летний чиновник не задекларировал недвижимость, доходы и другие финансовые активы в декларациях за 2022-2024 годы. Общая сумма незадекларированного имущества превышает 46 млн грн.
Что известно
В частности, в декларации за 2022 год, по данным правоохранителей, не было указано активов на сумму более 10,3 млн грн, за 2023 год – более 24 млн грн, а за 2024 год – еще 11,8 млн грн.
В полиции отмечают, что собранные доказательства свидетельствуют об умышленном характере нарушения требований финансового контроля.
Подробности
Депутату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации.
Санкция статьи предусматривает штраф свыше 100 тысяч гривен, общественные работы на срок от 150 до 240 часов или ограничение или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможные дополнительные эпизоды нарушений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
